Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Stłuczka, wypadek z udziałem pieszych czy rowerzystów – to wszystko sytuacje, w których można mówić o wypadku komunikacyjnym. Jako że każdy pojazd musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, poszkodowany może w takim przypadku zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy i żądać naprawienia szkody.

Jak zgłosić szkodę?

Każdy z ubezpieczycieli zapewnia co najmniej kilka sposobów zgłoszenia szkody. Wśród dostępnych rozwiązań można wymienić chociażby zgłoszenie telefoniczne, mailowe, online, w oddziale ubezpieczyciela czy przy użyciu tradycyjnej poczty. Do wniosku o wypłatę odszkodowania należy dołączyć także konkretne dokumenty. To właśnie na ich podstawie ubezpieczyciel ustali zakres odpowiedzialności i wysokość należnej kwoty.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jednym z najważniejszych dokumentów w razie wypadku komunikacyjnego będzie oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Powinny znaleźć się w nim dane uczestników, numer polisy i nazwa ubezpieczyciela sprawcy, a także opis całego zajścia. Ubezpieczyciel będzie wymagał także numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru konta bankowego, na które ma wypłacić odszkodowanie.

Uzyskana kwota powinna pokryć wszelkie koszty związane z wypadkiem komunikacyjnym. Oznacza to, że na szkodę składać się będą nie tylko wydatki potrzebne do naprawy pojazdu. Jeśli w wyniku zdarzenia poszkodowany musiał podjąć leczenie, zrezygnować z pracy czy udać się na rehabilitację, również te kwestie należy uwzględnić przy określaniu wysokości odszkodowania. Ważne więc, by przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające rzeczywistą wysokość szkody – na przykład wycenę rzeczoznawcy, protokół naprawy, zdjęcia uszkodzonego pojazdu, rachunki za leki czy dokumentację medyczną.

Dlaczego warto wybrać kancelarię odszkodowawczą?

Poszkodowani często nie wiedzą, jakie dokumenty powinni przygotować, by otrzymać pełne odszkodowanie. Tym bardziej, że ubezpieczyciele zwykle nie informują o konieczności dołączenia do zgłoszenia chociażby rachunków z naprawy pojazdu czy dokumentów potwierdzających leczenie.

Korzystając z pomocy kancelarii odszkodowawczej, łatwiej uzyskać należną kwotę. Prawnicy mający doświadczenie w tego typu sprawach pomogą poszkodowanemu w przygotowaniu całej niezbędnej dokumentacji i wypełnieniu wniosku. W razie wypłaty za niskiego odszkodowania, podejmą też kolejne kroki – przygotują odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, a nawet będą reprezentować poszkodowanego w sądzie. Przeprowadzą go więc przez cały proces, dzięki czemu uzyska całą należną kwotę, nie musząc martwić się o jakiekolwiek formalności.

Skuteczne dochodzenie odszkodowań wymaga jednak nie tylko wiedzy, ale też doświadczenia. Właśnie dlatego warto wybrać kancelarię, która już wielokrotnie doprowadziła do korzystnego zakończenia całej sprawy. Najlepiej też, by oferowała pomoc na każdym etapie sprawy.

Tekst powstał we współpracy z Solace – kancelarii, która od wielu lat pomaga poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w uzyskaniu maksymalnych odszkodowań i przy jasnych warunkach wynagradzania.

