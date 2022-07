Jak wybrać markizę na balkon? Praktyczne porady

Jaką funkcję pełni dla Ciebie balkon? Służy za składzik czy raczej traktujesz go (zwłaszcza latem) jako przedłużenie swojego mieszkania? Jeśli należysz do miłośników spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, a co za tym idzie również na balkonie czy tarasie, musisz go dobrze zaaranżować. Markiza może okazać się nieoceniona!

Dlaczego warto osłonić balkon?

Podczas letnich obiadów czy drzemek na balkonie często nie myślimy o tym, jak niebezpieczne mogą one dla nas być. Dlaczego? Przyczyna jest prosta – brak odpowiedniej ochrony przed słońcem. Gdy wychodzimy z domu na zewnątrz, używamy kremów z filtrem, okularów przeciwsłonecznych, kapeluszy czy czapek. Dlaczego więc zapominamy o nich przebywając na balkonie, tarasie czy we własnym ogrodzie? Promienie słoneczne są dla nas szkodliwe niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Zbyt długa ekspozycja na słońce może skończyć się poparzeniem, a nawet udarem!

Co to jest markiza?

Słowo markiza wielu osobom kojarzy się na pewno z rodzajem ciastek. To bardzo dobre skojarzenie, ale tym razem poruszymy wątek nieco bardziej praktyczny, niż słodycze. Markiza balkonowa to rodzaj zadaszenia zewnętrznego, którego zadaniem jest ochrona balkonu czy tarasu przed deszczem i słońcem. Jest ona jednak bardziej praktyczna, niż wszystkim znany parasol przeciwsłoneczny – montuje się ją nad oknami, więc nie zajmuje cennego miejsca na naszej dodatkowej przestrzeni. Z tego powodu sprawdzi się nawet na bardzo małych balkonach w bloku!



Markizy balkonowe występują w różnych konfiguracjach i kolorach, dzięki czemu łatwo dopasować je do możliwości technicznych czy istniejącej już aranżacji. Designem nawiązują oczywiście do krajów śródziemnomorskich, w których ich obecność jest niemal obowiązkowa. Ich konstrukcja jest niezwykle prosta i jednocześnie efektywna. Główną część montuje się do elewacji budynku tuż nad oknami i jest ona nieruchoma. Materiał rozwija się i zwija zazwyczaj za pomocą wygodnej korbki. Te osłony można wyposażać w lampki, podwójny materiał, sterowanie pilotem czy automatyczne zwijanie się, gdy pogoda się pogorszy.



Trwałość tego produktu zależy od jakości zarówno tkaniny, jak i elementów sterujących i mocujących. Jeśli wybierzemy solidnego producenta, możemy mieć pewność, że będzie to udana inwestycja na lata. Warto postawić na poszycie poliestrowe lub akrylowe z warstwą impregnatu, który dodatkowo chroni przed pleśnią czy płowieniem. Ogromnym plusem markiz balkonowych jest fakt, że bardzo łatwo się je czyści – najlepiej sprawdza się myjka ciśnieniowa czy wąż ogrodowy.

Co trzeba wiedzieć, zanim zdecydujemy się na montaż markizy?

Zanim jednak zdecydujesz się na zakup markizy balkonowej, musisz wiedzieć o jednej ważnej kwestii. Dotyczy ona tylko mieszkańców bloków czy właścicieli restauracji, którzy nie są właścicielami całego budynku. Co prawda montaż markiz nie jest uregulowany w sposób prawny. Mówią o tym:

- art. 29 ust. 2 pkt 15 Prawa budowlanego, który brzmi: „Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na obiektach budowlanych”. Wszystko jednak zależy od indywidualnej interpretacji,

- Art. 30 ust. 2 pkt 15 Prawa budowlanego, który twierdzi, że zgłoszenie robót budowlanych jest obowiązkowe przy montażu urządzeń o wysokości powyżej 3 m.

Aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów czy kar, należy poinformować zarówno lokalny organ budowlany, jak i spółdzielnię o chęci montażu markizy balkonowej. Wystarczy do tego prosty wniosek i wykaz parametrów technicznych danego produktu.

Kiedy warto zdecydować się dodatkowo na markizę boczną?

Markiza balkonowa powinna zapewnić odpowiednią ilość zacienienia na balkonie, lecz także zmniejszyć ryzyko nagrzewania się pomieszczeń – jest ona w końcu zamontowana bezpośrednio nad oknami. Co jednak w sytuacji, gdy letni relaks zakłócany jest przez silny wiatr czy ciekawskich sąsiadów? Wtedy do akcji wkracza markiza boczna! Działają one w podobny sposób, ale w systemie bocznym – niektóre modele wysuwają się nawet na 3 metry. Materiał chowa się w estetycznej kasecie, chroniącej zarówno tkaninę, jak i sam mechanizm. Montuje się je za pomocą słupków i wsporników do ściany albo podłogi bez używania specjalnych narzędzi.

Markiza balkonowa to wielozadaniowy produkt chroniący przed słońcem i niewielkim deszczem. W prosty sposób tworzy przyjemną atmosferę i pozwala cieszyć się latem, nawet jeśli spędzamy je w domu – z taką osłoną wakacyjny klimat mamy zapewniony.

Artykuł został przygotowany przez redakcję bloga Domondo, marki produkującej wysokiej jakości rolety i inne osłony okienne.

-- artykuł sponsorowany --