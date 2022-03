Jak wybrać najlepszy dekoder satelitarny?

Chociaż telewizja nie jest aż tak popularna, jak internet, to jednak wielu z nas lubi od czasu do czasu z niej skorzystać - obejrzeć film, wiadomości czy swój ulubiony serial. Aby móc poprawnie odebrać sygnał telewizji naziemnej lub satelitarnej potrzebujemy jednak nie tylko samego telewizora i anteny. Musimy także zadbać o obecność urządzenia, które będzie w stanie dekodować sygnał telewizyjny, a potem wyświetlić go na ekranie. Czym dokładnie jest tuner satelitarny? Jak działają dekodery i czy są nam absolutnie niezbędne? Na jakie cechy i funkcje zwrócić uwagę, gdy szukamy idealnego urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej lub naziemnej? Jaki model sprawdzi się najlepiej?

Dekoder satelitarny - czym jest? Tunery sat to niewielkie urządzenia w kształcie prostopadłościanu. Posiadają odpowiednie wejście antenowe, niezbędne do poprawnego odbioru sygnału. Po połączeniu dekodera z anteną możemy odbierać kanały telewizji naziemnej. Dekodery mogą działać w ramach różnych standardów kodowania sygnału. Ponieważ telewizja wprowadza obecnie zmiany w sposobie nadawania, najbardziej opłacalnym i pewnym wyjściem jest zakup tunera zdolnego pracować w standardzie DVB-T2. Poza umożliwieniem oglądania telewizji wiele urządzeń tego typu posiada jeszcze inne, dodatkowe funkcje, jak na przykład EPG, czyli elektroniczny przewodnik po programach. Za pomocą dekodera będziemy również w stanie nagrać materiał wyemitowany na wybranym przez nas kanale. Czy tuner DVB-T jest potrzebny do odbioru telewizji satelitarnej? Ze względu na sposób odbioru telewizji naziemnej, posiadanie dekodera jest niezbędne do możliwości jej odbierania. Bez tunera połączonego z anteną nie mamy możliwości dekodować sygnału telewizyjnego, a co za tym idzie - odbierać przekazywanych przez nią treści. Z tego względu warto zwrócić uwagę na to, aby wybrane przez nas urządzenie było dobrej jakości i współpracowało bez zarzutu zarówno z anteną, jak i telewizorem. Wiele dobrej jakości modeli znajdziesz na stronie: https://www.euro.com.pl/tunery-telewizji-satelitarnej.bhtml. Dekodery satelitarne - najważniejsze cechy Nowoczesne dekodery możemy podzielić na trzy kategorie: tunery satelitarne, tunery do odbioru telewizji naziemnej oraz te przeznaczone do telewizji kablowej. Ten ostatni typ otrzymujemy od dostawcy kablówki w momencie podpisania umowy na podobną usługę. Ponadto dobrze jest zwrócić uwagę na takie parametry, jak: dźwięk: jeżeli zależy nam na najwyższej jakości, powinniśmy wybrać tuner umożliwiający odbiór dźwięku przestrzennego. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie złącza HDMI;

jeżeli zależy nam na najwyższej jakości, powinniśmy wybrać tuner umożliwiający odbiór dźwięku przestrzennego. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie złącza HDMI; rozdzielczość ekranu: do tej pory Full HD było najwyższym możliwym standardem, jaki mogliśmy spotkać w telewizji. Jednak wraz z wprowadzeniem standardu DVB-T2 możliwym stanie się przesył obrazu w rozdzielczości 4K. Jeżeli chcemy dekoder na lata, warto zdecydować się na model zdolny obsługiwać podobny zakres;

do tej pory Full HD było najwyższym możliwym standardem, jaki mogliśmy spotkać w telewizji. Jednak wraz z wprowadzeniem standardu DVB-T2 możliwym stanie się przesył obrazu w rozdzielczości 4K. Jeżeli chcemy dekoder na lata, warto zdecydować się na model zdolny obsługiwać podobny zakres; złącza: powinniśmy wybrać je pod kątem złącz obecnych w naszym telewizorze, tak aby móc połączyć oba urządzenia. Podstawowymi opcjami są SCART oraz HDMI;

powinniśmy wybrać je pod kątem złącz obecnych w naszym telewizorze, tak aby móc połączyć oba urządzenia. Podstawowymi opcjami są SCART oraz HDMI; dodatkowe funkcje: poza wcześniej wspomnianym EPG oraz nagrywaniem materiałów telewizyjnych, nowe dekodery umożliwiają również odtwarzanie innych multimediów, zewnętrznych aplikacji, a także dostęp do internetu. Dekoder satelitarny powinien pojawić się wraz z kilkoma dodatkami. Ważnym elementem wyposażenia jest pilot, instrukcja w języku polskim lub angielskim oraz zasilacz. Niektóre modele są wyposażone również w kabel HDMI, jednak warto sprawdzić to przed zakupem, aby nam go nie zabrakło. Jak wybrać tuner satelitarny? Co do zasady dekoder ma nam umożliwić odbiór sygnału telewizyjnego - jest to jego główna i najważniejsza funkcja. Najbardziej podstawowe modele tunerów to koszt w granicach kilkudziesięciu złotych. Jeżeli interesuje nas model bardziej rozbudowany, obsługujący standard DVB-T2, umożliwiający dostęp do dodatkowych funkcji, będziemy musieli liczyć się z wydatkiem rzędu 150-200 zł. Wybór konkretnego urządzenia jest zależny od indywidualnych potrzeb, jednak nie da się ukryć, że jeżeli szukamy sprzętu na dłuższy czas, powinniśmy raczej szukać na średniej lub wyższej półce cenowej. O czym jeszcze pamiętać przy okazji zakupu? Tuner satelitarny jest nam niezbędny do odbioru telewizji, ale może również sprawić, że nasz salon zamieni się w prawdziwe domowe centrum rozrywki. Wybierając konkretne urządzenie zastanówmy się, jakie są nasze oczekiwania - czy chcemy tylko oglądać telewizję, czy może zależy nam na połączeniu z internetem czy korzystaniu z dodatkowych aplikacji? W przypadku posiadaczy telewizorów pracujących z rozdzielczością 4K zdecydowanie dobrym pomysłem jest wybór tunera potrafiącego obsługiwać podobny format. Dzięki temu będziemy w stanie w pełni wykorzystać możliwości naszego sprzętu. ---materiał partnera---

.