  Jak wytrwać w postanowieniach noworocznych

Z badań wynika, że porzucamy nasze postanowienia noworoczne już pomiędzy 14 a 30 stycznia. Najczęstsze z nich to zadbanie o zdrowie: schudnięcie, poprawa kondycji, zdrowsze odżywianie, więcej sportu (źródło Forbes Health/One Poll). Badacze twierdzą, że tylko 1 proc. ludzi trwa w postanowieniu zadbania o swoje zdrowie przez 12 miesięcy. W jakim miejscu Ty jesteś? Podpowiadamy kto i jakie możliwości przedłużenia walki z samym sobą może dać Wam w Elblągu.

Z inicjatywy firmy Barwy haft i nadruk oraz Klubu Fitness 36 minut powstał pomysł, jak pomóc w utrzymaniu postanowień trochę dłużej. Nie ma nic lepszego, jak dodatkowe wsparcie, praca nad własnym samopoczuciem i lepszym zdrowiem. Pod hasłem ,"Więcej sportu, mniej wagi” obie firmy postanowiły wesprzeć zainteresowanych dodatkowymi bonusami.

Akcja startuje już 1 lutego i potrwa do 28 lutego. Zachęceniem do zadbania o swoje zdrowie są bardzo atrakcyjne upominki, karnety wejściowe do klubu, dodatkowe zniżki na produkty firmy Barwy, gratisowe koszulki i ręczniczki treningowe. Mechanizm akcji będzie nagłaśniany przez cały luty także w mediach społecznościowych.

Dlaczego firma Barwy zaangażowała się w tę akcję? Producent nadruków i haftów zwykle kojarzony jest z wykonywaniem zleceń takich jak: koszulki z indywidualnym nadrukiem, odzież pracownicza z logotypem firmy lub drobnymi gadżetami z aplikacjami według wzoru klienta. Okazuje się, że w naszej elbląskiej społeczności coraz częściej pojawiają się klienci, o bardzo sportowych oczekiwaniach. Zdarza się, że kilkoro przyjaciół decyduje się wspólnie biegać i firmie Barwy zlecają wykonanie wzornictwa oraz wydruku koszulek ich grupy. I tak właśnie pojawiają się profesjonalnie wyglądający biegacze w naszym mieście. Zaletą jest też dbałość w firmie o elementy bezpieczeństwa takie jak dodatkowe oznakowanie aplikacjami odblaskowymi. Odzież sportowa z indywidualnym nadrukiem jest sposobem na wytrwanie w postanowieniu, bo ubarwiamy szarą rzeczywistość i mamy większe zadowolenie z pracy nad sobą.

fot. arch. firmy 36 Minut

Dlaczego firma Fitness Klub 36 Minut? Nie ma lepszego miejsca w Elblągu, gdzie pod opieką instruktora, w przyjaznej atmosferze można budować swoje dobre samopoczucie. Brak kolejek do maszyn to efekt systemu ustawionego na jak najefektywniejsze wykorzystanie czasu. Pełna automatyzacja maszyn, porządek w korzystaniu z nich oraz bardzo szeroka oferta pracy nad każdym centymetrem ciała wyznacza prawidłowy kierunek pracy nad sobą.

Czy warto? Jeśli nie ma nic do stracenia prócz nadmiaru wagi, to zawsze warto. Mechanizm zabawy jest bardzo prosty, a sukces pełny, o ile weźmiesz w tym udział. Akcja trwa przez luty i możesz dołączyć do niej w każdym momencie.

Jak to działa? W firmie Barwy ta akcja jest dla osób, które w lutym dokonają zakupów (złożą zamówienie na usługę) w sklepie stacjonarnym przy ulicy Wiejskiej 18 w Elblągu. Wystarczy złożyć zamówienie, a następnie napisać komentarz na naszym Facebooku z opisem swoich postanowień noworocznych. Najciekawsze wpisy otrzymają nagrody: główna jest to voucher na miesięczne treningi do wykorzystania w elbląskim Fitness Klub 36 Minut. Jest też 5 nagród dodatkowych: pomiar tkanki tłuszczowej i wstępny plan treningowy do wykorzystania w elbląskim Fitness Klubie 36 Minut.

W firmie Fitness Klub 36 Minut pierwszych 5 klientów, którzy wykupią karnet na minimum jeden miesiąc otrzyma voucher do firmy Barwy na darmową koszulkę sportową z nadrukiem według własnego pomysłu. Spośród osób, które napiszą na Facebooku firmowym Fitness Klub 36 Minut o swoich postanowieniach noworocznych, wybierzemy 5 najciekawszych, które obdarujemy ręcznikiem treningowym z haftowanym logo Barwy oraz Fitness Klubu 36 Minut.

Zaineresowane osoby serdecznie zapraszamy po więcej informacji do organizatorów zabawy.

Barwy ul. Wiejska 18 w Elblągu.

www.barwy.net.pl

www.facebook.com/barwyhaftinadruk

oraz

Fitness Klub 36 Minut

ul. Płk. Dąbka 128 A Elbląg

www.facebook.com/36minutnastoku