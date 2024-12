 Jak zarejestrować auto z USA w Polsce?

Sprowadzenie i zarejestrowanie auta z USA może wydawać się dosyć skomplikowane, jednak w praktyce wcale nie musi takie być. W imporcie samochodu ze Stanów Zjednoczonych pomoże Ci firma USA Import, a sam proces rejestracji nie jest skomplikowany i nie różni się specjalnie od rejestracji auta z innego kraju, np. Niemiec.

Podstawowym działaniem, jakie należy podjąć, jest skompletowanie odpowiednich dokumentów oraz dostosowanie wyglądu i stanu technicznego auta do polskich norm prawnych. Sprowadzając samochód z USA, trzeba też pamiętać o konieczności opłacenia cła, podatku VAT i akcyzy. Sprawdź, co jeszcze jest potrzebne do zarejestrowania auta z USA w Polsce!

Jakie dokumenty są wymagane do zarejestrowania auta z USA?

Sprowadzając auto z USA, warto mieć świadomość, jakie dokumenty będą potrzebne do jego rejestracji. Dzięki temu będziesz wiedzieć, na co zwracać uwagę i unikniesz przykrych niespodzianek. Po opłaceniu cła, akcyzy i VAT-u, należy przede wszystkim przeprowadzić badanie techniczne samochodu i sprawdzić, czy nie trzeba dostosować go do polskich wymogów. Kolejnym etapem będzie przejrzenie wszystkich dokumentów i ich przetłumaczenie na język polski. Auto z USA zarejestrujesz w wydziale komunikacji. W tym celu przygotuj następujące dokumenty:

wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,

umowę kupna-sprzedaży lub fakturę,

dokumenty potwierdzające wniesienie wszystkich niezbędnych opłat,

dowód rejestracyjny,

kartę pojazdu, jeśli została wydana,

dowód zawarcia umowy OC samochodu,

zaświadczenie o przebytym i pozytywnie zaliczonym badaniu technicznym,

dokument potwierdzający przejście odprawy celnej,

zaświadczenie dotyczące recyklingu pojazdu, jeśli został sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy,

dotychczasowe tablice rejestracyjne, jeśli je posiadasz.

Rejestracja samochodu z USA w Polsce krok po kroku

Gdy przygotujesz wszystkie dokumenty i zadbasz o to, aby samochód przeszedł niezbędne modyfikacje i przegląd techniczny, możesz udać się do wydziału komunikacji w swoim miejscu zamieszkania, aby rozpocząć proces rejestracji auta z USA. Oto kroki, które musisz podjąć:

złożyć wniosek w urzędzie miasta, starostwie powiatu lub dzielnicy,

do wniosku dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, w tym również polisę OC, którą możesz zawrzeć w dniu złożenia wniosku,

uiścić wszystkie opłaty związane z rejestracją pojazdu w danym urzędzie,

odebrać tymczasowy dowód rejestracyjny, a następnie po do 30 dni otrzymasz dowód właściwy.

Koszt rejestracji pojazdu z USA nie jest wysoki. Więcej zapłacisz, jeśli zdecydujesz się na wyrobienie indywidualnych tablic rejestracyjnych. Planując sprowadzenie samochodu ze Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że na jego rejestrację masz 30 dni od momentu przywiezienia go do Polski. Dlatego zaleca się jak najszybsze rozpoczęcie procedury zaraz po sprowadzeniu samochodu do kraju.

Poprawne skompletowanie dokumentów i przygotowanie auta zgodnie z polskimi normami znacznie przyspieszy cały proces. Dzięki temu Twój nowy pojazd z USA szybko stanie się w pełni legalnym uczestnikiem polskich dróg.