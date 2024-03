 Jaka cena GBP to PLN wiosną 2024 roku? Kurs funta w marcu 2024

Jaki będzie kurs wymiany wiosną 2024 r. GBP do PLN. Zestawienie od ekspertówFunt to oficjalna waluta Wielkiej Brytanii. Jest powszechnie uważany za najstarszą walutę na świecie – jako środek płatności zaczął funkcjonować jeszcze pod koniec VIII wieku. Po dziś dzień pozostaje, obok franka szwajcarskiego i euro, jedną z trzech najważniejszych walut na Starym Kontynencie. Sprawdziliśmy, jaki będzie jego kurs wymiany wiosną 2024 r. (GBP do PLN).

Ile GBP to PLN dzisiaj – stan na 14.03.2024 r.

Kurs brytyjskiej waluty od dłuższego czasu oscyluje w granicach 5 PLN. Chociaż część z nas może pamiętać czasy, gdy jego kurs przekraczał 6 PLN, w ostatnich 5 latach osiągał poziom maksymalny 5,71 PLN. Miało to miejsce w marcu 2022 roku. Od tamtego czasu GBP utrzymuje jednak na szerszą skalę trend spadkowy, co w dużej mierze jest długofalową konsekwencją wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej.

Z drugiej jednak strony, rok 2024 jest, na razie dla funta brytyjskiego dość łaskawy. Dość powiedzieć, że jeszcze w ostatnie święta Bożego Narodzenia jego kurs oscylował w okolicach 4,98 PLN. Od tamtego czasu aż do końca stycznia mocno umocnił się jednak w stosunku PLN, osiągając szczytowy kurs 5,13 dokładnie 25 stycznia.

Od momentu tegorocznego szczytu brytyjska waluta zaczęła tracić na wartości. W takim razie należy sprawdzić, ile GBP to PLN dzisiaj. Kurs brytyjskiej waluty na dzień 14.03 według Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynosił 5,02 PLN. Korzystniejsze ceny sprzedaży znaleźć natomiast można w kantorach naziemnych. Według porównywarki https://kantor.live/kursy-walut/gbp średni kurs w tego typu placówkach wynosił nawet 5,033 PLN

Czy jak spadnie wartość 1 GBP to PLN poszybuje w górę?

Jeśli chodzi o sytuację funta na światowych rynkach walutowych, to 2023 rok, po fatalnym 2022 roku, był dla niego bardzo dobry. GBP umocniło się o prawie 5% wobec dolara amerykańskiego i o niecałe 4% wobec euro. Niewykluczone, że 2024 rok również okaże się dla niego dobry, a szansę na to daje potencjalne poluzowanie polityki monetarnej przez amerykański Fed. Obecnie, kurs GBP wobec najważniejszych walut na dzień 14.03.2024 prezentuje się następująco:

- USDGBP - 0,78 GBP

- EURGBP - 0,85 GBP

- CHFGBP - 0,89 GBP

Z perspektywy Polaka, jeśli interesuje nas kurs 1 GBP to PLN, był akurat jedną z najmocniejszych walut na świecie pod koniec 2023 roku. Październikowe wybory parlamentarne wpłynęły na postrzeganie złotówki na świecie. Wielka Brytania z kolei mierzy się z dużymi problemami gospodarczymi. Kluczowa dla wartości funta będzie polityka pieniężna Banku Anglii i to czy zadecyduje on o obniżeniu stóp – spekulanci zakładają, że będzie to miało miejsce w czerwcu. W Polsce z kolei przewiduje się, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy we wrześniu 2024 roku.

Pamiętajmy, że odkąd UK wyszło z UE, jej wpływ na złotówkę stał się znacznie mniejszy. Polska waluta jest dużo w większym stopniu zależna od USD i EUR, więc szanse na to, że wiosną 2024 dalej będzie umacniać się wobec funta, są spore.

Jeśli chcę zainwestować 100 GBP to PLN będzie dobrą opcją?

Czy funt brytyjski jest dobrą opcją do inwestowania? Wydaje się, że niekoniecznie. Od momentu wyjścia z UE brytyjska gospodarka stała się znacznie mniej konkurencyjna, a społeczeństwu wręcz marzy się powrót do struktur unijnych. W latach 2017-2022 z Wielkiej Brytanii do kraju wróciło aż 160 tysięcy Polaków. Było to w dużej mierze spowodowane Brexitem.

Dość powiedzieć, że jeszcze w listopadzie 2015 100 GBP to PLN było ok. 610. Obecnie jednak za 100 funtów kupić można zaledwie 502 złote. Ponadto, w UK zaczęła panować drożyzna. Dość powiedzieć, że indeks Big Maca 2024 wykazywał, że Brytyjczycy muszą za popularną kanapkę zapłacić 5,71 USD. Polacy w tym samym czasie płacili za nią 4,97 USD. Wymiana funtów na złotówki wydaje się więc dobrym pomysłem w dłuższej perspektywie.

Jak wymienię 50 PLN to GBP, w jakiej kwocie otrzymam na wiosnę 2024? Przewidywania analityków

Obecna bariera psychologiczna w przypadku GBP to już nie 6 a 5 PLN. Ponieważ na dziś dzień mamy impas, jeśli chodzi o stopy procentowe nie tylko w USA i strefie euro, ale i w UK i Polsce, należy spodziewać się, że kurs PLNGBP będzie stabilny. Jeśli więc będziemy chcieli sprzedać 50 PLN to GBP kurs, pozwoli nam na kupno około 10 funtów z możliwą granicą błędu wynoszącą kilka pensów.

Należy spodziewać się, że pierwsze wahania kursów mogą nastąpić dopiero w czerwcu, gdy planowane jest poluzowanie polityki monetarnej przez Bank Anglii. Wówczas kurs funta najpewniej zanotuje wyraźny spadek wobec złotówki. Do tego czasu dobrze będzie pozbyć się swoich oszczędności w tej walucie i wymienić je na PLN lub EUR. Wynika to z faktu, że EBC i NBP planują obniżki stóp dopiero wczesną jesienią 2024 roku.

--- artykuł sponsorowany ---