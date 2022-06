Jaka miska dla psa? Przydatne wskazówki!

Posiadanie w domu czworonożnego przyjaciela jest źródłem ogromnej radości i satysfakcji. Jednocześnie każdy opiekun psa musi pamiętać o realizacji kilku kluczowych obowiązków. Jeden z nich to konieczność skompletowania wyprawki dla pupila. Jej podstawowy element stanowi miska, w której podaje się zwierzęciu pożywienie. Sprawdź, czym się kierować, aby wybrać miskę dla psa dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb!

Najlepsza miska dla psa – jak ją wybrać?

Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że każdy pies powinien mieć do wyłącznej dyspozycji dwie miski. W jednej ma znaleźć się świeża i regularnie wymieniana woda, natomiast w drugiej pokarm, czyli w zależności od typu stosowanej diety, mokra oraz sucha karma. Korzystanie z tego naczynia musi być dla zwierzaka jak najbardziej wygodne, dlatego kupując je, trzeba mieć na uwadze potrzeby swojego pupila.

Przede wszystkim niezbędne jest dopasowanie miski do rasy oraz wysokości psa. Wielkość tego typu akcesoriów określa się najczęściej za pomocą rozmiaru (od XS do XXL) albo pojemności (najmniejsze mają około 200 ml, a największe nawet 2 litry). Warto zwracać uwagę także na wysokość miski – dla małych psów najlepsza jest niska, a dla większych odpowiednio wyższa (taka, żeby zwierzę nie musiało się do niej nadmiernie schylać – sprawdza się tutaj również model na stojaku).

W większości przypadków miski dla psa są okrągłe lub owalne. Taki kształt sprawia, że bezproblemowo pobiera się z nich karmę lub wodę, ponadto wyczyszczenie ich nie stanowi większego wyzwania. Konieczny jest także wybór materiału, z jakiego zostanie wykonane to naczynie. Praktyka pokazuje, że największą popularnością cieszą się miski plastikowe (ogólnodostępne w atrakcyjnej cenie), metalowe (łatwo je zdezynfekować i utrzymać w czystości), ceramiczne (o powierzchni zapobiegającej namnażaniu się bakterii) oraz silikonowe (zdają egzamin podczas podróży).

Są także miski do zadań specjalnych – z dozownikiem, przez który pożywienie jest podawane automatycznie o ustalonych godzinach oraz spowalniające jedzenie, przeznaczone dla łakomczuchów.

Gdzie kupić miskę dla psa?

Miska dla psa – dopasuj ją do potrzeb swojego pupila!

Na rynku dostępne są różne miski dla psów. Ten bogaty asortyment jest jednocześnie szansą, jak i zagrożeniem – można kupić najlepsze akcesoria dla swojego czworonoga, jednak mnogość opcji utrudnia podjęcie ostatecznej decyzji. Warto więc zachować czujność i pamiętać, że jest to naczynie, które ma służyć przede wszystkim zwierzęciu. Priorytet stanowi zatem solidny materiał i staranność wykonania, a za drugorzędną kwestię uznaje się walory wizualne. To właśnie najważniejsze składniki przepisu na dokonanie trafnego zakupu.