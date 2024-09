 Jakich kursów walut można spodziewać się jesienią 2024 roku w Polsce?

Ostatnie miesiące przyniosły spore zmiany na rynkach walutowych w Polsce i za granicą. Ceny dolara amerykańskiego, euro i funta reagują na odczyty gospodarcze w USA i Unii Europejskiej, nerwowo czekając na pierwsze sygnały świadczące o możliwych obniżkach stóp procentowych.

Co w tej niejasnej sytuacji zrobić z zapasami walut? Czy najbliższe miesiące będą łaskawe dla złotówki? Czy obecnie jest dobry czas na sprzedaż walut lub ich kupno? Przeanalizowaliśmy aktualne kursy walut i możliwe scenariusze na najbliższe tygodnie.

Ile 40 euro to PLN we wrześniu 2024?

Cena euro we wrześniu ustabilizowała się po chwilowym gwałtownym spadku pod koniec sierpnia. 17.09.2024 za 1 EUR to 4,28 PLN. Na przestrzeni 2024 roku utrzymywał się przez większość czasu na zbliżonym do tego kursu poziomie. Niemniej, niewykluczone, że już wkrótce to się zmieni.

Kurs euro live - ile zapłacimy za EUR jesienią?

Cena euro tej jesieni zależeć będzie przede wszystkim od ruchów Europejskiego Banku Centralnego i tego, czy zdecyduje się na obniżki stóp procentowych, które obecnie znajdują się na poziomie 4,50 - 4,25%.

Odczyty inflacyjne w EBC są korzystne i coraz bardziej zbliżają się do poziomu 2%. Jeśli w październiku zejdą poniżej tego poziomu, obniżka stóp procentowych w strefie euro stanie się bardzo realna i najpewniej będzie miała miejsce jeszcze tej jesienie.

Obniżki stóp z kolei przełożą się najpewniej na spadki cen EUR. Warto więc być przygotowanym na taką ewentualność i na bieżącą monitorować kurs euro live. Można to zrobić za pomocą jednej z porównywarek walut, takich jak Kantor Live. Znajdziesz tam aktualny kurs euro Warszawa, w Gdańsku, Krakowie i innych polskich miastach. Można tam również szybko sprawdzić ile 40 euro to PLN w danym dniu i w danej miejscowości.

Kurs dolara live - ile obecnie kosztuje USD?

Kurs dolara live według wystawiony przez Narodowy Bank Polski 17 września wynosi 3,83 PLN. Dolar jest więc obecnie słaby i niewykluczone, że najbliższe tygodnie przełożą się na kolejne straty tej waluty. W każdym razie rok 2024 jest dla USD wyjątkowo słaby.

Prognoza cen dolara jesienią

Cena dolara amerykańskiego zależeć będzie od kilku czynników. Pierwszą są na pewno stopy procentowe, które mogą zostać obniżone, jeśli odczyty inflacyjne w dalszym ciągu będą spadać - dość powiedzieć, że sierpniu CPI wyniosła 2,5%, co jest najniższym odczytem od 3,5 roku. Prognoza cen dolara jesienią może więc zapowiadać jego spadki.

Amerykański bank rezerw federalnych FED może więc podjąć decyzję o obniżkach stóp procentowych już wkrótce. Wskazują na to słowa prezesa FED, Jerome’a Powella. Jego zdaniem “"Inflacja na drodze do celu", a więc "nadszedł czas na dostosowanie polityki monetarnej. Dalsza droga jest jasna, a czas i tempo obniżek stóp procentowych będą zależeć od napływających danych, ewoluujących perspektyw i równowagi bilansu ryzyk"

Podobnie jak w przypadku euro, warto więc przygotować się na ewentualne spadki cen dolara amerykańskiego. Przy ewentualnych obniżkach wartości tej waluty, warto znaleźć dobry kantor Warszawa lub kantor w mieście, w którym mieszkamy. Dzięki temu unikniemy ewentualnych strat wynikających ze spadków kursów.

Kurs funta na dziś - ile wynosi?

Kurs funta brytyjskiego dn. 17.09.2024 wynosi wg. notowań NBP dokładnie 5,07 PLN. GBP jest więc na fali wznoszącej po sierpniowych spadkach. Czy jednak kurs ten się utrzyma? Sprawdźmy prognozy funta na jesień tego roku.

Prognozy funta na jesień 2024

Ile wyniesie kurs funta tej jesieni? Po osiągnięciu celu inflacyjnego Bank Anglii rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych, co najpewniej przełoży się na spadki jego cen w niedalekiej przyszłości. Jest to więc dobry moment na sprzedaż tej waluty, jeśli chcemy uniknąć kolejnych spadków jej wartości.

Co zrobić z walutą jesienią 2024? Czy to dobry czas na sprzedaż lub kupno?

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla cen walut tej jesieni. Odczyty inflacyjne w większości krajów są korzystne, więc możliwość obniżenia stóp procentowych przez banki centralne w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii mogą zdecydować się na obniżki stóp procentowych w październiku, listopadzie lub grudniu.

Warto więc być odpowiednio przygotowany na każdą ewentualność i wyposażyć w porównywarkę cen w kantorach, w której sprawdzimy kurs funta, kurs dolara live i kurs euro live. W ten sposób nie będziemy stratni przy ewentualnych spadkach, a nawet będziemy mieli szansę na wypracowanie zysku.

