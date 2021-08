Jakie oprawki pasują dla blondynki?

Romanets / Shutterstock.com

Okulary korekcyjne bez wątpienia dodają charakteru oraz pełnią role modnego dodatku do stylizacji. Żeby jednak rzeczywiście stały się modnym elementem, które będzie nadawał charakteru i dodawał atrakcyjności trzeba je umiejętnie dopasować do twarzy oraz do stylu, w którym się ubieramy. W niniejszym artykule sprawdzamy jakie okulary są rekomendowane dla blondynek.

Na jakie elementy warto zwrócić uwagę wybierając okulary dla blondynki? Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na wszystkie standardowe elementy jakie bierze się pod uwagę przy wyborze okularów. A więc podstawą jest dopasowanie kształtu oprawek do kształtu twarzy. Tutaj najprostsze jest kierowanie się przeciwnościami. Oznacza to, że ktoś kto ma okrągłą pulchną twarz lepiej prezentuje się w prostokątnych oprawkach. Z kolei blondynka o delikatnych i szczupłych rysach twarzy lepiej powinna wyglądać w okrągłych oprawkach (zarówno niewielkich rozmiarów jak i tych w stylu oversize). Jeśli już kwestie dopasowania kształtu oprawek mamy za sobą to można powiedzieć jaki kolor oprawek będzie odpowiedni. Raczej przyjęło się, że dla blondynek lepiej sprawdzają się oprawki o ciepłych barwach. Okulary w pastelowych kolorach, białe, srebrne albo złote powinny się bardzo dobrze sprawdzić. Wyjątkiem są duże „kujonki” w formie okularów oversize. Takie oprawki również bardzo dobrze pasują do pań o blond włosach i w takim przypadku śmiało można postawić na czarne oprawki. Źródło zdjęcia: Roman Samborskyi / Shutterstock.com Inspiracje na modne okulary Jeśli planujesz nosić nowe okulary korekcyjne to poniżej mamy dla Ciebie garść inspiracji jakie powinny pomóc w wyborze odpowiednich oprawek. Złote cienkie oprawki – klasyka idealnie pasująca do blond włosów. Okulary tego typu od dawna są w modzie i raczej wiele nie powinno się zmienić w nadchodzących sezonach.

– klasyka idealnie pasująca do blond włosów. Okulary tego typu od dawna są w modzie i raczej wiele nie powinno się zmienić w nadchodzących sezonach. Białe plastikowe oprawki – raczej jest to dosyć odważny rodzaj oprawek, ale bardzo fajnie się komponują z luźnymi młodzieżowymi stylizacjami. Ciekawe rozwiązanie w szczególności dla blondynek.

– raczej jest to dosyć odważny rodzaj oprawek, ale bardzo fajnie się komponują z luźnymi młodzieżowymi stylizacjami. Ciekawe rozwiązanie w szczególności dla blondynek. Beżowe i pastelowe tradycyjne oprawki – ciepłe kolory dobrze komponują się z blond włosami. Nie wyróżniają się zbyt mocno na twarzy i wielu przypadkach o to właśnie chodzi.

– ciepłe kolory dobrze komponują się z blond włosami. Nie wyróżniają się zbyt mocno na twarzy i wielu przypadkach o to właśnie chodzi. Czarne kujonki – tego typu okulary są hitem od wielu lat. Najładniej się prezentują właśnie w połączeniu z blond włosami, dlatego wprost nie może ich zabraknąć na liście ciekawych propozycji dla blondynek. Więcej inspiracji na modne okulary damskie najlepiej szukać w katalogach renomowanych producentów. Na przykład okulary damskie z kolekcji eyerim collection powinny być sporą dawką inspiracji. Co ciekawe, kupowanie oprawek od topowych producentów wcale nie musi wiązać się z wysokimi kosztami, gdyż w sklepach internetowych z oprawkami bardzo często można spotkać różnego rodzaju kupony oraz kody zniżkowe. --- artykuł promocyjny ---

.