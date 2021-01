Jakie są rodzaje raków wspinaczkowych oraz na które warto się zdecydować?

Kiedy wyjeżdżasz zimą w góry, spakowanie raków wspinaczkowych powinno być właściwie odruchem. Pamiętaj jednak, aby dobrać je do tras, które zamierzasz pokonywać i uzupełnić ekwipunek o inne akcesoria zapewniające bezpieczny wypoczynek zimą w górach, takie jak czekan i kask. Jakie raki powinieneś wybrać, kiedy szczyty chcesz zdobywać zimą?

Jak wybrać rozmiar raków do wspinania?

Raki wspinaczkowe składają się z dwóch paneli (przedniego i tylnego) oraz łącznika. Jeżeli szukasz ich po raz pierwszy, szybko przekonasz się, że raki górskie nie mają takiej rozmiarówki jak buty, ale bardziej przypominają tę, którą znasz ze sklepów odzieżowych. Zamiast cyfr wielkość raków określają bowiem litery. Skąd ta różnica? Wspomniany łącznik pomiędzy dwoma panelami raka do wspinania pozwala na dostosowanie go do kilku różnych rozmiarów butów. Ta cecha jest nieoceniona nie tylko w przypadku starszych dzieci i nastolatków, lecz także dorosłych miłośników gór. Stopy uczniów rosną tak szybko, że w zasadzie co sezon zimowy należałoby sprawić pociesze nowe raki. Jeśli mowa o osobach dorosłych, to zewnętrzne rozmiary buta mogą różnić się pomiędzy parami zakładanymi przed wyjściem na szlak. Wówczas możliwość dostosowania raków za pomocą łącznika jest nie do przecenienia.

Rodzaje raków górskich

Zanim postawisz sobie pytanie o to, jakie raki wspinaczkowe wybrać, powinieneś opracować plan pobytu w górach. Od pokonywanych szlaków zależy bowiem to, jakie założysz buty wspinaczkowe i raki. Co masz do wyboru?

Raczki, czyli łańcuchy mocowane do zimowego obuwia sportowego lub trekkingowego, wyposażone w kilka mniejszych ząbków. Akcesorium przeznaczone dla miłośników łagodnych tras górskich i wycieczek po nizinach. Świetnie sprawdzają się na oblodzonych lub ośnieżonych chodnikach miast. Idealne również dla rodziców, którzy uwielbiają spędzać czas z dziećmi na sankach. Mając raczki na ocieplanych butach trekkingowych, łatwo zaprzeć się w śniegu, aby podjechać sankami pod górkę. Raki koszykowe (inaczej turystyczne lub paskowe), które łatwe przymocować do solidnych, ocieplanych butów trekkingowych, dostępnych np. na sklep.jack-wolfskin.pl. Zazwyczaj mają 10 twardych stalowych zębów, które wbijają się w śliską powierzchnię górskich szlaków. Raki tego typu przeznaczone są do pokonywania łatwiejszych tras ze śniegiem i lodem oraz tych z różnorodną nawierzchnią (trawa, kamienie, lód i śnieg). Raki półautomatyczne przytwierdzane do twardszych butów wyposażonych w specjalne mocowanie do raków. Akcesorium służy do pokonywania tras wysokogórskich i do wspinaczki górskiej. Podobnie jak automatyczne, raki półautomatyczne mają zazwyczaj 12 zębów. Dzięki nim będziesz mógł pewnie poruszać się po oblodzonych szlakach, także po trasach o dużym kącie nachylenia. Raki automatyczne to wysokospecjalistyczny element ekwipunku dla osób, który wybierają się w najwyższe partie górskie czy na lodowce. Można go niemalże idealnie zespolić z technicznymi butami alpinistycznymi, co gwarantuje najlepsze wyczucie każdego kroku i umożliwia szybką reakcję na zagrożenie poślizgnięciem się czy osunięciem stopy.

Gdzie kupić raki wspinaczkowe i na co zwrócić uwagę?

Raki do wspinania najłatwiej kupić w specjalistycznych sklepach z akcesoriami outdoorowymi. Największą ofertę mają sklepy internetowe, takie jak e-horyzont.pl.

Wybierając konkretną parę, zawsze zwracaj uwagę na punktowość upatrzonego modelu. Dla przykładu raki 12-punktowe to akcesorium z 12 zębami. To odpowiednia liczba do trudniejszych wycieczek w wyższe partie górskie.

Bardzo ważna jest również waga raków górskich, zwłaszcza jeśli decydujesz się na turystyczne, które prawdopodobnie sporą część szlaku przeleżą w plecaku, najlepiej w specjalnym pokrowcu. Poszukaj wówczas pary z lekkich stopów metali, np. aluminium. Z kolei raki wspinaczkowe powinny być wykonane z twardych i trwałych metali, np. hartowanej lub nierdzewnej stali.

Podziwianie ośnieżonych szczytów z bliska to piękna zimowa przygoda w górach. Aby była bezpieczna, musisz pamiętać o podstawowych zasadach. Jedną z nich jest zabranie raków górskich i podkładek przeciwśnieżnych, które zapobiegną oblepieniu raków zbitym, białym puchem, co mogłoby zmniejszyć ich przyczepność.

