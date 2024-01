  JYSK. Dwie dekady w mieście i drugi sklep dla elblążan

JYSK jest znany elblążanom już od 20 lat. Teraz kolejny sklep tej sprawdzonej marki został otwarty w parku handlowym przy zbiegu ulic Fromborskiej i Królewieckiej. Zobacz zdjęcia.

JYSK to nie zwykły "sklep meblowy", ale to miejsce pełne różnorodnych artykułów dla domu (i nie tylko) wysokiej jakości. Zadbasz tu o każdą przestrzeń, której chcesz nadać funkcjonalny i atrakcyjny charakter. Sypialnia, łazienka, ogród, pomieszczenie biurowe... To wszystko i wiele więcej wyposażysz z pomocą JYSK! Teraz w Elblągu zakupy z JYSK są jeszcze przystępniejsze, bo niedawno został otwarty kolejny sklep tej marki, w nowym parku handlowym przy zbiegu ulic Fromborskiej i Królewieckiej. Znajdziemy tutaj starannie wyselekcjonowane artykuły od uznanych producentów i dostawców.

Jedną z wielu dziedzin, w których wyspecjalizował się JYSK, jest "kultura snu". Materace (niemal wszystkie polskiego producenta!), kołdry, poduszki, dzięki pomocy wykwalifikowanego personelu dobierzemy do naszych indywidualnych potrzeb. Więcej o tym m. in. w podcaście #WYSPANI.

- JYSK realizuje projekt "Akademia Snu" i każdy nasz pracownik jest przeszkolony, by doradzić w zakresie wyboru materaca, poduszek etc. – podkreśla Dawid Sobol, kierownik sklepu przy ul. Królewieckiej. W JYSK z powodzeniem doradza klientom od 15 lat. - Zdrowy sen to coś, co niezwykle wpływa na nasze codzienne życie, podobnie jak organizacja i estetyka przestrzeni, w której przebywamy. Cała elbląska załoga JYSK dokłada wszelkich starań, by nasi klienci całościowo zwiększali komfort swojego życia. Nie dziwi więc, że oni ciągle do nas wracają, a w Elblągu możemy cieszyć się zaufaniem mieszkańców od dwóch dekad - mówi kierownik.

JYSK oczywiście realizuje dostawy wybranych przez nas produktów. Co ciekawe, w razie potrzeby czas na wymianę czy zwrot towarów jest nielimitowany.

- Klient w JYSK jest u nas naprawdę na pierwszym miejscu, to nie puste hasło. Nie utrudniamy więc procesów ewentualnej reklamacji, a wszelkie problemy czy potrzeby staramy się realizować szybko i sprawnie - podkreśla Dawid Sobol.

Dodajmy, że JYSK to sieć odpowiadająca nie tylko na potrzeby klientów, ale również na wyzwania współczesnego świata, jakim jest zapobieganie zmianom klimatu. Kupując produkty w sklepach JYSK możemy mieć pewność, że powstały one przy zachowaniu szacunku dla ludzi, zwierząt i środowiska. Dodajmy że firma to... Oficjalny Dostawca Duńskiego Dworu Królewskiego. Sieć ma obecnie ponad 3300 sklepów w 48 krajach, 290 z nich działa w Polsce. Do zobaczenia w JYSK!

JYSK

Królewiecka 215, Elbląg

strona internetowa sieci

