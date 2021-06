Kaski szczękowe i ich przewaga nad klasycznymi

Kask powinien być zawsze towarzyszem motocyklisty. Wręcz jest niezbędnym elementem spełniania zasad bezpieczeństwa jazdy na motorze. Statystyki pokazują, że kaski chronią zdrowie i zmniejszają ryzyko urazów głowy, a nawet zwiększają ryzyko przeżycia. Bardziej prawdopodobne jest, że znajdziesz się w stanie wegetatywnym, jeśli ulegniesz wypadkowi i nie będziesz miał wówczas założonej ochrony głowy. Modeli jest wiele, ale ostatnio bardzo popularne są kaski szczękowe. Sprawdź, dlaczego i co czyni je lepszymi od klasycznych?

Dlaczego noszenie kasku jest ważne?

Istnieje kilka rzeczy, które motocykliści mogą nosić, aby się chronić. Należą do nich długie spodnie z ochraniaczami, rękawice motocyklowe z zakrytymi palcami, sięgające do kostek obuwie i kurtki z długimi rękawami. Jednak kask motocyklowy jest najważniejszym elementem wyposażenia ochronnego, jaki możesz nosić podczas jazdy na motorze. Składa się on z czterech podstawowych elementów: skorupy zewnętrznej, wyściółki zapewniającej komfort, wkładki pochłaniającej uderzenia i systemu mocowania. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, aby chronić mózg i twarz motocyklisty w razie wypadku.

Po co jeszcze nosić kask? Otóż zapewnia on niezbędną ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Na przykład ma blendę, która ogranicza oślepianie przez słońce. Chroni również, gdy pada deszcz lub śnieg, poprawia komfort dzięki redukowaniu szumu wiatru. Dobry kask motocyklowy chroni oczy i twarz przed latającymi przedmiotami, takimi jak kamienie, żwir i piach, a także owady.

Jaki kask wybrać?

Kiedy już wiesz, jak bardzo ważna jest ochrona głowy podczas jazdy na motorze, czas zastanowić się, co najlepiej wybrać. Najpopularniejsze modele to kaski zasłaniające całą twarz. Część ochraniająca podbródek jest stałym, nienaruszalnym fragmentem takiego rozwiązania. Taki kask całkowicie zakrywa twarz i głowę, dobrze chroni przed wiatrem, zimnem i deszczem oraz redukuje docierające odgłosy hałasu. Problem zaczyna się dopiero, gdy nadchodzą ciepłe dni. W tak pełnej osłonie może być wówczas za gorąco. Nie jest to też dobre rozwiązanie dla osób, które źle znoszą klaustrofobię. Wtedy można wybrać kask z otwartą twarzą, ale nie zapewnia on ochrony podbródka, zimą może być w nim chłodno i nie jest przeznaczony do jazdy z dużą prędkością.

Odpowiedzią m.in. na te problemy są motocyklowe kaski szczękowe. W rzeczywistości jest to połączenie kasku pełno twarzowego i kasku otwartego. Podnoszony pasek szczęki naprawdę czyni go wyjątkowym. Gdy jest zamknięty, jest to kask na całą twarz. Za naciśnięciem przycisku i ruchem ręki staje się rodzajem otwartego, wygodnego hełmu.

Kaski szczękowe zawierają szeroki wizjer do ochrony oczu, a czasami mają jeszcze wewnętrzną blendę dla dodatkowej ochrony oczu przed światłem słonecznym. Mają tendencję do ważenia nieco więcej niż klasyczne kaski ze względu na dodatkowe elementy konstrukcyjne zawiasów wbudowane w podnoszoną przednią część. Są często używane przez turystów – motocyklistów, którzy uwielbiają długie podróże, ponieważ zostały stworzone z myślą o wyprostowanej pozycji jazdy. Otwory na oczy są prostsze, a pasek podbródka jest zaprojektowany tak, aby znajdował się niżej na twarzy. Często wyposażone są w głośniki Bluetooth i mikrofony, aby ułatwiać komunikację między pasażerami.

Nosząc kask szczękowy, zyskujesz pewność, że jesteś chroniony w razie upadku, a dodatkowo masz wiele udogodnień. Przykładowo nie musisz go zdejmować podczas tankowania lub postoju i przerwy na kawę. Otwierany pasek szczęki pozwala bez trudności odsłonić twarz.

Który kask szczękowy jest najlepszy?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ obecnie producenci bardzo dbają o jakość swoich produktów. Są jednak kaski szczękowe droższe i tańsze, które różnią się nie tylko ceną, ale także komfortem wyposażenia.

W motocyklowym sklepie internetowym Gmoto.pl kupisz najlepsze kaski szczękowe dostosowane do swoich potrzeb i wymagań. Za najtańsze modele zapłacisz niecałe 300 zł. Na przykład kask szczękowy Awina z blendą przeciwsłoneczną kosztuje 269 zł i idealnie sprawdzi się jako ochrona głowy do wyjazdów turystycznych oraz do miasta. Ma szybę odporną na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne, ergonomiczny kształt, a jego skorupa została wykonana w technologii Termoplastu ABS. Trochę droższy model LS2 Strobe przeznaczony do dalekich wyjazdów ma powłokę, która chroni przed nadmiernym promieniowaniem UV oraz daje możliwość zamocowania pinlocka.

Najlepsze kaski szczękowe dla właścicieli pojazdów typu Enduro, ADV i nie tylko kosztują więcej niż klasyczny kask, ale też odznaczają się wyjątkową funkcjonalnością. Przykładowo kask szczękowy Tourmax włoskiej firmy Caberg ma podwójną homologację do jazdy ze szczęką podniesioną oraz opuszczoną. Poza tym wyposażony jest w duże otwory wentylacyjne z przodu oraz wyloty z tyłu, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza.

Oczywiście każdy dobry kask szczękowych musi spełniać rygorystyczne wymagania, normy i certyfikaty bezpieczeństwa. Bez tego nawet nie rozważaj jego kupna! Tylko potwierdzona jakość jest gwarancją prawidłowej ochrony.

--- artykuł promocyjny ---