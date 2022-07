Katamaran na pochylniach!

W zeszłym tygodniu można było zobaczyć nowy katamaran poruszający się pochylniach na Kanale Elbląskim. Luksusowy statek wodny wypłynął z Elbląga około godziny 10:00, a w Jelonkach zameldował się o godzinie 11:45. Przebył malowniczą trasę wodną z Elbląga do Jelonek w niecałe 2h. Rejs w dwie strony potrwa więc niecałe 4h. Kanał Elbląski - zabytek hydrotechniki na skalę światową. Od wielu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów.

Firma HADM Gramatowski od lipca poszerza swoją ofertę o nowe rejsy spacerowe na zabytkowe pochylnie. Tylko u nas możesz poznać ten wspaniały cud techniki z niesamowicie wygodnego i luksusowego pokładu HADMika.

A jeśli szukasz pomysłu na zorganizowanie niezapomnianej imprezy, zapraszamy do HADM Gramatowski w Elblągu na pokłady katamaranów. W swojej flocie posiada dwa katamarany HADMik i HADMówka.

W naszej ofercie oprócz rejsów spacerowych ze sternikiem po rzece Elbląg oraz rejsów edukacyjnych z przewodnikiem, organizujemy prywatne czartery ze sternikiem. Nie masz pomysłu gdzie zorganizować spotkanie biznesowe, imprezę okolicznościową, czy urodziny? Zaskocz swoich najbliższych i zabierz ich w niezapomniany rejs HADMikiem lub HADMówką. Nasza załoga pomoże Ci zorganizować imprezę marzeń!

Katamaran HADMik na swój pokład pomieści do 10 pasażerów natomiast HADMówka do 12, a zacumowana w porcie nawet do 33 pasażerów. Przeżyj niesamowite chwile z najbliższymi na naszych jednostkach!

Więcej informacji o naszych jednostkach znajdziecie na naszej stronie:

www.rejsyelblag.pl

pod numerem tel: 730 066 861

Do zobaczenia na wodzie!

