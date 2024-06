Kierunek: wypoczynek. Poznaj wyjątkowe miejscówki w okolicy

Fot. Domki Klekotki

Ukryty w zielonym zakątku Polski, nieopodal złocistych plaż Bałtyku i Mierzei Wiślanej, obok krystalicznych wód mazurskich jezior - Elbląg jest znakomitą bazą do wypadów w Naturę. Okolica oferuje niesamowite miejscówki zapewniające pełnię relaksu. Zachwycą one zarówno osoby podróżujące solo, jak i te, które preferują wypoczynek we dwoje, z rodziną czy grupą przyjaciół. Poznaj wyjątkowe obiekty w tym regionie, których Gospodarze powitają Cię z otwartymi ramionami.