 Kolizja a szkoda parkingowa - czy oświadczenie też obowiązuje?

Wracasz do samochodu po zakupach i widzisz zadrapanie na zderzaku? A może sam przypadkowo zahaczyłeś o inny pojazd podczas manewrowania? Takie sytuacje to codzienność na zatłoczonych parkingach. Szkody parkingowe to specyficzny rodzaj zdarzeń drogowych, które często budzą wątpliwości odnośnie do procedur postępowania i kwestii ubezpieczeniowych. Wiele osób zastanawia się, czy przy drobnych uszkodzeniach konieczne jest wzywanie służb, czy wystarczy tylko spisać oświadczenie. Równie istotne jest pytanie, czy i jak można wykorzystać własne autocasco przy tego typu zdarzeniach.

Kiedy wystarczy oświadczenie o szkodzie?

W przypadku niewielkich stłuczek parkingowych, gdy obie strony zgadzają się co do przebiegu zdarzenia i nikt nie odniósł obrażeń, nie ma obowiązku wzywania policji. W takiej sytuacji wystarczającym dokumentem jest wspólne oświadczenie spisane przez uczestników kolizji. Dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące czasu i miejsca zdarzenia, dane osobowe i ubezpieczeniowe kierowców, dokładny opis okoliczności oraz powstałych szkód. Warto również wykonać szkic sytuacyjny, który pomoże zobrazować przebieg zdarzenia. Oświadczenie musi być podpisane przez obie strony, a jeśli byli świadkowie – również przez nich. Prawidłowo sporządzone oświadczenie zastępuje protokół policyjny i stanowi podstawę do zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym. Pamiętaj jednak, że jeżeli sprawca nie przyznaje się do winy lub oddala się z miejsca zdarzenia, należy bezwzględnie wezwać policję.

Jak zgłosić szkodę parkingową?

Procedura zgłoszenia szkody parkingowej zależy od okoliczności zdarzenia i dostępnych opcji ubezpieczeniowych. Jeśli znamy sprawcę i mamy jego oświadczenie, zgłaszamy szkodę do jego ubezpieczyciela OC. Ubezpieczyciel na podstawie otrzymanych dokumentów przeprowadza likwidację szkody. Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela OC wynosi standardowo trzy lata, ale oczywiście warto zrobić to jak najszybciej. Do zgłoszenia potrzebna będzie kompletna dokumentacja: oświadczenie (jeśli zostało spisane), dokumentacja fotograficzna uszkodzeń oraz okoliczności zdarzenia. Jeśli została sporządzona notatka policyjna, przekazywana jest ona automatycznie do ubezpieczyciela (z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). Po zgłoszeniu należy oczekiwać na oględziny rzeczoznawcy i akceptację kosztorysu, a następnie na wypłatę odszkodowania lub naprawę bezgotówkową w wybranym warsztacie.

A jeśli sprawca jest nieznany?

Sytuacja komplikuje się, kiedy nie znamy sprawcy szkody parkingowej. Ochrona z polisy autocasco staje się wówczas nieoceniona. Ubezpieczenie typu All Risk chroni od zdarzeń losowych i czynników zewnętrznych, w tym niesprecyzowanych kolizji parkingowych. W ramach typowej polisy AC można liczyć na pokrycie kosztów uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji parkingowej, takich jak zarysowania, stłuczenia lamp czy wypaczenia zderzaka. Szczególnie cenne jest to, że brak możliwości identyfikacji winnego nie wyłącza ochrony. Warto dokładnie sprawdzić co obejmuje ubezpieczenie autocasco w przypadku szkody parkingowej. Autocasco może również obejmować szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych i aktów wandalizmu, pod warunkiem że polisa zawiera odpowiedni wariant. Przed zakupem ubezpieczenia warto dokładnie sprawdzić w OWU, czy wybrana polisa obejmuje szkody parkingowe.

Właściwe postępowanie po szkodzie parkingowej oraz odpowiednie zabezpieczenie w postaci kompleksowego ubezpieczenia pozwoli Ci uniknąć stresu i niepotrzebnych wydatków. Warto zainwestować w dobre AC, które zapewni spokój nawet w sytuacji, kiedy sprawca uszkodzenia pozostaje nieznany.