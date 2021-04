Komis Dobre Auto. Przyszłość motoryzacji w zasięgu ręki

Nowoczesność, styl, ekologia i... niskie koszty. To tylko niektóre zalety posiadania auta elektrycznego lub hybrydy. Bogaty wybór takich pojazdów znajdziemy w komisie Dobre Auto. Zobacz zdjęcia.

Zaletą aut elektrycznych i hybrydowych jest niski koszt eksploatacji. Inwestycja w taki samochód zwyczajnie zwraca się z czasem, bo również ładowanie takiego auta wiąże się z niewielkimi kosztami.

- Warto nawet wziąć na ten cel kredyt, bo oszczędzając na tankowaniu, będzie nas stać na ratę – przekonuje Radosław Walas, właściciel komisu.

Wielu kierowców obawia się, że takich aut nie ma gdzie podładować. To jednak mit: stacji ładowania, często darmowych, jest coraz więcej, także w Elblągu. Podładujemy je także w naszych prywatnych garażach, ze zwykłego gniazdka... Koszt takiego „domowego” ładowania to 5 do 8 zł, są to więc kwoty nieporównywalnie mniejsze względem cen paliw...

Dodatkowe korzyści? Właściciele aut elektrycznych cieszą się darmowymi postojami w wielu płatnych strefach parkowania.

Auta elektryczne i hybrydy to powiew nowoczesności: są nowoczesne i ciche. To jednak nie wszystko. W upalne lato wchodzimy do auta, w którym ochłodzi nas natychmiast klimatyzacja, a w mroźną zimę we wnętrzu samochodu od pierwszej chwili będzie nam ciepło i przyjemnie. W zarządzaniu autem i sprawdzaniu jego stanu pomoże nam z kolei aplikacja telefoniczna.

W autokomisie Dobre Auto znajdziemy m. in. 7-8 letnie pojazdy, które wyglądają jak nowe. Ich akumulatory po paru latach użytkowania mają zużycie na poziomie zaledwie kilku procent.

- Sprzedaliśmy takich aut bardzo wiele, ani jeden klient nie zgłosił nam, że trzeba było wymieniać baterię, że były na tym polu jakieś problemy. Te auta nie mają też klasycznej skrzyni biegów, co ułatwia jazdę i eliminuje konieczność napraw - podkreśla Radosław Walas.

Polaków w przypadku samochodów elektrycznych martwi ich krótki zasięg. Tak naprawdę jednak, w codziennej eksploatacji zwykle robimy 20-30 km, a w sprzedaży znajdziemy modele, którymi bez ładowania przejedziemy nawet 100 czy 150 km. Przeciętny Polak pokonuje samochodem ok. 8 tys. km rocznie, to niecałe 25 km dziennie. „Elektrykiem” i „hybrydą” dojedziemy więc wszędzie przy zwykłym, codziennym użytkowaniu, a przy dłuższej trasie bez problemu doładujemy je po drodze.

W autokomisie Dobre Auto każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdziemy tu tylko auta europejskie, także „benzyniaki” i „diesle”.

- Tutaj doradzimy, pojedziemy z klientem na jazdę próbną czy na wybraną przez niego stację diagnostyczną – mówi Radosław Walas, właściciel Dobrego Auta. - Kompleksowo pomożemy także w kwestiach takich jak kredyt czy ubezpieczenie. Istnieje także możliwość negocjacji cen, a swój poprzedni samochód można u nas zostawić w rozliczeniu.

Autokomis jest położony tuż za Elblągiem, w Kazimierzowie. Wystarczy przejechać przez most Unii Europejskiej, a po kilkudziesięciu metrach, po prawej stronie, zobaczymy wjazd do Dobrego Auta. Do zobaczenia!

