Kosmetyki bio – czym się charakteryzują?

Kosmetyki bio charakteryzują się składem pochodzenia naturalnego, mają minimalny dodatek substancji syntetycznych. Ich produkcja opiera się na surowcach odnawialnych i metodach przyjaznych dla środowiska, co ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na planetę. Marki oferujące kosmetyki bio zobowiązują się do przestrzegania surowych norm ekologicznych i etycznych, co obejmuje zarówno sposób pozyskiwania składników, jak i opakowania produktów. Czym różnią się kosmetyki bio od kosmetyków tradycyjnych?