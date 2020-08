Koszulki z nadrukiem - idealny pomysł na prezent

Zwykły T-shirt może stać się najlepszym punktem każdej stylizacji. Dlatego warto dobrać model, który idealnie pasuje do naszej osobowości oraz stylu. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm zajmujących się produkcja oraz dystrybucją koszulek. Jak zatem znaleźć ten najlepszy jakościowo, który posłuży nam przez wiele lat? Oto kilka podpowiedzi.

Dobrej jakości T-shirt - charakterystyka

T-shirty są znów w modzie. Dlatego warto dowiedzieć się, czym charakteryzuje się dobrej jakości odzież. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na skład konkretnego modelu. Najlepiej, aby koszulki były wykonane z naturalnych materiałów. Dzięki temu w gorące dni nie będziemy odczuwali dyskomfortu. Koszulki uszyte w 100% z bawełny mogą się gnieść. Dlatego domieszka tworzyw sztucznych to także zaleta. Warto także zwrócić szczególną uwagę na szwy. Jeśli są mocne i głęboko wszyte, mamy pewność, że nie rozejdą się przy pierwszym noszeniu bądź praniu. Kluczowy jest także fason. Aby koszulka była wygodna, rękawy powinny być wszyte po łuku, a nie prosto. W przeciwnym wypadku materiał źle się układa, tworząc fałdy. Dobry T-shirt powinien być też odpowiednio prany. Zbyt wysoka temperatura sprawi, że bawełna nie będzie już taka wytrzymałą, może się nawet mocno skurczyć.

Koszulki na prezenty

Koszulki dostępne na stronie https://koszulkowo.com/ to idealny pomysł na prezent. T-shirty to bardzo dobry sposób na wyrażenie siebie. Odpowiednio dobrany kolor, rozmiar oraz wzór sprawi, że obdarowana osoba dostanie prezent spełniający wszystkie najważniejsze wymagania. Będzie to nie tylko dobry prezent na urodziny, ale na przykład na odejście z pracy koleżanki lub kolegi. Dodatkowym atutem będzie spersonalizowanie koszulki.

Spersonalizowane nadruki

Największą wartością koszulki mogą być spersonalizowane nadruki. Mogą to być zdjęcie, ulubiony mem, zabawna karykatura właściciela lub charakterystyczny dla danej osoby tekst. W ten sposób prezent będzie miłym wspomnieniem. Warto zamówić takie koszulki w dowolnej ilości na zakończenie szkoły. Dzięki temu na późniejszych spotkaniach wszyscy będą mogli ubrać koszulki przypominające im o zgranej paczce z czasów liceum lub studiów. Koszulka z nadrukiem to także dobry prezent dla nauczycieli. W ramach podziękowania można wręczyć wychowawcy T-shirt z nadrukiem lub napisem. Później każdy uczeń może dodatkowo podpisać tak spersonalizowany podarek.

Rodzaje nadruków

Obecnie do wykonywania nadruków używa się następujących technik:

druk cyfrowy,

sitodruk,

flock,

flex,

haft maszynowy.

Takie nadruki można nanieść nie tylko na popularne koszulki, ale również na ręczniki (na zamówienie hoteli), softshelle (dla drużyny sportowej) czy nawet fartuchy lub ubrania firmowe.

-- artykuł sponsorowany --