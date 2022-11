 Kto jest głównym faworytem do zdobycia tytułu króla strzelców tegorocznego mundialu?

Już niebawem rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. Pomimo że największe emocje wiążą się z rywalizacją zespołową, to ciekawym smaczkiem mogą być też zmagania indywidualne. Walka o tytuł króla strzelców mundialu zapowiada się bowiem ekscytująco i wiele wskazuje na to, że może być ona niezwykle wyrównana.

Czy Robert Lewandowski ma szanse na koronę króla strzelców?

Nie ulega wątpliwości, że Robert Lewandowski to jeden z najlepszych zawodników na świecie. Polacy wierzą w jego możliwości i liczą na to, że ich rodak zostanie najlepszym strzelcem turnieju. Pomimo że gwiazdor Barcelony nie jest głównym kandydatem do tego miana, to nie ulega wątpliwości, że jego nazwisko musi znaleźć się w gronie faworytów. Jeżeli Polska wyjdzie z grupy, a Lewandowskiemu dopisze zdrowie, to spokojnie może strzelić kilka istotnych bramek. Patriotyczne marzenia o sukcesie indywidualnym naszego lidera nie są zatem nieuzasadnione. Lewandowski spokojnie może włączyć się do walki o tytuł króla strzelców, jednak, aby to się stało, musi otrzymać konkretne wsparcie od kolegów z formacji ofensywnej.

Kto jest głównym kandydatem do zdobycia tytułu króla strzelców?

Eksperci i analitycy wskazują, że głównym faworytem do wygrania mundialu w Katarze jest Brazylia. Sprawia to, że poszukiwanie potencjalnego króla strzelców powinno zacząć się od tej reprezentacji. Wydaje się, że najpoważniejszym kandydatem w ekipie z Ameryki Południowej jest Gabriel Jesus. Jest on ważną postacią w drużynie Arsenalu i wiele wskazuje na to, iż na jego barkach będzie spoczywał ciężar zdobywania goli. Kandydatem do walki o koronę króla strzelców może być także jego kolega klubowy oraz imiennik — Gabriel Martinelli. Młody skrzydłowy fantastycznie wszedł w sezon i jest jednym z motorów napędowych świetnego Arsenalu, dlatego z pewnością nie można go lekceważyć. Standardowo niebezpieczny może być gwiazdor Argentyny — Leo Messi — dla którego będzie to zapewne ostatni mundial. Może to być dla niego dodatkowa motywacja i chęć do tego, by powalczyć o indywidualne wyróżnienie.

Kandydaci do strzelenia największej liczby goli — piłkarze europejscy

Kandydatów do zgarnięcia tytułu najlepszego strzelca mundialu należy także upatrywać wśród państw europejskich. Jednym z nich z pewnością jest Harry Kane. Anglik zapewne będzie chciał powtórzyć sukces z reprezentacją Anglii sprzed roku, kiedy to doszedł z nią do wielkiego finału mistrzostw Europy. Jeżeli jego koledzy wskoczą na odpowiednie obroty, to Kane z pewnością może powalczyć o tytuł króla strzelców. O to zaszczytne miano powinien także rywalizować Kylian Mbappe. Młody Francuz jest ostatnio w świetnej dyspozycji, dzięki czemu powinien strzelić co najmniej kilka goli podczas tegorocznego mundialu. Skreślać nie wolno również Cristiano Ronaldo. Pomimo gorszej formy nadal jest on graczem z najwyższej półki, który w każdej chwili może przełamać strzelecką niemoc. Co więcej, podczas mistrzostw będzie mu zależało na pokazaniu swej najlepszej twarzy, gdyż za cztery lata najprawdopodobniej nie zobaczymy już go na turnieju z reprezentacją.

Interesujesz się piłką? Sprawdź zakłady na mistrzostwa świata w piłce nożnej 2022.

W Polsce korzystanie z usług nielegalnych bukmacherów jest zabronione i wiąże się z konsekwencjami narażenia się na kary pieniężne i odpowiedzialność karną. Zakłady można obstawiać wyłącznie u operatorów posiadających zezwolenie Ministerstwa Finansów. Hazard uzależnia i nie należy czynić z niego sposobu na życie.

Betfan to legalny polski bukmacher internetowy. Zakłady wzajemne urządzane przez spółkę BetFan sp. z o.o. przez sieć Internet przyjmowane są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.betfan.pl na podstawie zezwolenia Ministerstwa Finansów z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2018 R. NR PS4.6831.3.2018