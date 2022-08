 Które certyfikaty, kursy i szkolenia warto umieścić w CV?

Sekcje Doświadczenie Zawodowe, Wykształcenie oraz Umiejętności w CV nie powinny składać się wyłącznie z wymienionych w podpunktach nazw firm, w których pracowała dana osoba, ukończonych kierunków studiów oraz posiadanych kompetencji. W curriculum vitae wskazane jest zamieszczenie również szczególnych osiągnięć kandydata do pracy w postaci certyfikatów, kursów i szkoleń. Dlaczego? Odpowiadamy na to pytanie w niniejszym artykule.

Czy warto umieścić certyfikaty, kursy i szkolenia w CV?

Certyfikaty, kursy i szkolenia w CV są bardzo ważne z punktu widzenia rekrutera i mogą stanowić przepustkę do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Ich zamieszczenie w curriculum vitae nie tylko wyróżnia na tle innych kandydatów starających się o to samo stanowisko, ale także przekonuje pracodawcę, o tym, że potencjalny przyszły pracownik jest ekspertem i jego zatrudnienie będzie wiązać się z realnym zyskiem dla firmy. Zdecydowanie warto wykorzystać tego typu informacje podczas pisania CV, niezależnie od branży.

Czy warto umieścić w CV kursy odbyte podczas studiów?

Dla pracodawcy mogą być istotne zarówno kursy zrealizowane w poprzednim miejscu zatrudnienia, jak i te, które ukończono podczas studiów. Przykład? Bardzo dobrze w CV będzie wyglądać, gdy:

student informatyki stosowanej w trakcie nauki dodatkowo wziął udział w weekendowym kursie CyberSecurity — pozytywny wynik na zaświadczeniu ze szkolenia świadczy o zainteresowaniu nowymi technologiami w IT oraz szerokich kompetencjach, w tym przypadku z zakresu cyberbezpieczeństwa,

studentka marketingu legitymuje się certyfikatem Google Ads. Uzyskanie go jeszcze przed wejściem na rynek zawodowy świadczy o tym, że dana osoba pragnie się rozwijać w danej branży. Co więcej, to najlepszy dowód na to, że kandydatka jest specjalistką w zakresie tworzenia i optymalizowania kampanii reklamowych i powinno się ją zatrudnić.

Czy warto umieścić w CV szkolenia zdobyte u byłego pracodawcy?

Mile widziane szkolenia w CV to także te ukończone w czasie pełnienia obowiązków u byłego pracodawcy. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy do danego szkolenia przystąpiło się podczas studiów, czy też w ramach dotychczasowego zatrudnienia. Wszystkie dodatkowe kursy przyczyniają się bowiem do wzrostu wartości pracownika na rynku i można je umieścić razem w oddzielnej sekcji w curriculum vitae.

Czy warto umieścić w CV informację o dawno zakończonych kursach?

W przypadku szkoleń, w których uczestniczyło się wiele lat wcześniej, zasadność ich umieszczania w curriculum vitae zależy od tego, czemu poświęcony był dany kurs oraz jaki zakres wiedzy się na nim opanowało. Dla przykładu — nie ma sensu umieszczać w CV kursu dotyczącego obsługi Joomla 1.0, gdy przyszły pracodawca korzysta tylko i wyłącznie z nowszego systemu zarządzania treścią lub gdy w firmie znajduje zastosowanie jedynie inny CMS — WordPress. Podobnie wygląda sprawa z kursami o ograniczonym terminie ważności, ukończonymi załóżmy 10 lat temu, np. na uprawnienia elektryczne 1 kV i powyżej 1 kV. Aby takie szkolenie było ważne, należy je odnawiać co 5 lat. Tymczasem zamieszczenie w curriculum vitae informacji o odbytym przed laty kursie obsługi MS Excel lub kursie prawa jazdy ma sens, pod warunkiem że są one ważne bezterminowo i kandydat aktywnie korzysta z nabytych dzięki nim umiejętnościom.

Czy warto umieścić w CV kursy czy certyfikaty, które nie mają nic wspólnego z ogłoszeniem o pracy?

W CV nie powinno się umieszczać kursów, szkoleń i certyfikatów, które nie mają żadnego związku z posadą, o którą stara się kandydat do pracy. Takie informacje są zbyteczne, ponieważ na ich podstawie nie można wywnioskować, czy dana osoba sprawdzi się na wyznaczonym stanowisku. Oto przykład:

w CV do pracy w finansach zbędne są kompetencje takie jak np. ukończenie kursu fotografowania lub referencje z pracy dorywczej w salonie odzieżowym i zrealizowanego w tym czasie szkolenia z obsługi kasy fiskalnej,

zbędne są kompetencje takie jak np. ukończenie kursu fotografowania lub referencje z pracy dorywczej w salonie odzieżowym i zrealizowanego w tym czasie szkolenia z obsługi kasy fiskalnej, do pracy jako specjalista ds. social media niepotrzebny jest kurs programowania obiektowego,

niepotrzebny jest kurs programowania obiektowego, w curriculum vitae elektryka bezcelowe są informacje na temat hobbystycznie ukończonych szkoleń z cukiernictwa czy też ogrodnictwa, za to dobrze będzie wyglądać zaświadczenie o udziale w warsztatach z majsterkowania, ponieważ pasja ta jest zbliżona do obowiązków wykonywanych w miejscu pracy.

Gdzie umieścić dodatkowe szkolenia czy certyfikaty w CV?

O kursach, szkoleniach i certyfikatach w CV można wspomnieć w sekcjach Doświadczenie zawodowe, Wykształcenie oraz Umiejętności. Przykładowo, kurs pozycjonowania stron internetowych organizowany przez firmę, w której uprzednio był/a zatrudniony/a kandydat/ka, można umieścić w rubryce z dotychczasowym zatrudnieniem, natomiast wszelkie dodatkowe aktywności realizowane poza programem studiów będą odpowiednio się prezentować pod wyszczególnieniem uczelni oraz kierunków, które ukończyła osoba starająca się o posadę.

Inny sposób na zaprezentowanie rozmaitych osiągnięć, certyfikatów, kursów i szkoleń w CV to stworzenie oddzielnej sekcji Kursy i szkolenia oraz zamieszczenie w niej wszystkich informacji, którymi chce się pochwalić kandydat do pracy. W zaprojektowaniu curriculum vitae tak, aby było ono przejrzyste, czytelne i atrakcyjne wizualnie, pomoże kreator CV online oraz gotowe szablony CV. Z ich pomocą uda się stworzyć profesjonalny życiorys w zaledwie kilku minut.

Oczywiście nie należy zapominać o dodaniu załączników do CV. Jeżeli aplikacja jest składana u przyszłego pracodawcy w formie papierowej, wystarczy wraz z nią dostarczyć stosowne wydruki, na przykład referencje lub dyplomy potwierdzające ukończenie danego szkolenia. Natomiast gdy curriculum vitae jest przesyłane mailem w postaci pliku PDF, nie zapominajmy o dołączeniu do niego certyfikatów, również w formie cyfrowej. Lepiej jednak nie tworzyć kilku oddzielnych plików, lecz połączyć CV oraz zaświadczenia w jeden zbiorczy dokument zawierający wszystkie istotne informacje na temat osoby ubiegającej się o pracę.

