 Kulinarna podróż z Szaloną Gęsią

- Miejsce, gdzie można bardzo smacznie zjeść i dobrze spędzić czas – tak o Szalonej Gęsi mówi Piotr Gęsicki, menadżer. – Przygotowujemy nowy wystrój, stworzyliśmy świetne menu. Stawiamy między innymi, choć nie tylko, na dania z gęsiną, mi szczególnie przypadły do gustu pierogi z gęsiną po staropolsku. Nie brakuje u nas też choćby inspiracji gruzińskich, jest zupa charczo czy pierogi chinkali. Nasz szaszłyk z grilla jest dopracowany do perfekcji. Fani polskiej kulinarnej klasyki, jak schabowy, skrzydełka albo golonka na piwie i miodzie też się u nas odnajdą - podkreśla.

Rzućmy jeszcze okiem na menu, oczywiście nie zdradzając wszystkiego. Znajdziemy w nim choćby rosół z gęsi, udo z gęsi pieczone z jabłkami, "Żeberka jak u Wójta", łososia bądź sandacza, pyszne sałatki albo wołowe burgery. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Desery? To oczywiście lody, ciasta albo... pierogi z jagodami pod kruszonką z prażonymi migdałami.

Szalona Gęś łączy restauracyjny charakter z rekreacyjną, lekką atmosferą. Doskonale spełni swoją rolę jako miejsce na randkę, uroczysty obiad czy spotkanie biznesowe...

- ... a w weekendy przyciągnie tych, którzy, którzy przy pysznych koktajlach, w których się specjalizujemy, będą chcieli posłuchać muzyki na żywo w lokalu lub na tarasie z doskonałym widokiem na historyczną dzielnicę Elbląga. Zapraszamy do współpracy muzyków, którzy chcieliby u nas wystąpić. W przygotowaniu jest też letni plac zabaw dla dzieci, co umili rodzinne wyjście do restauracji, zwłaszcza, że część menu jest stworzona z myślą właśnie o nich. Z Szalonej Gęsi mamy doskonały widok na ul. Stare Miasto, przy której znajdują się Brama Targowa, elbląska katedra czy Ratusz Staromiejski – podkreśla Piotr Gęsicki.