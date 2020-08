Leasing dla firm - jak to działa?

O leasingu dla firm słyszał chyba każdy. Czy wiemy jednak, na czym on tak naprawdę polega. Czy warto wziąć sprzęt w leasing? Sprawdźmy, jakie są dokładnie rodzaje leasingu oraz czym się charakteryzują.

Leasing to metoda finansowania, która cieszy się wśród przedsiębiorców ogromną popularnością. Bardzo często słyszymy przecież, że ktoś ''wziął'' coś w leasingu. Jest to procedura dość prosta, a co najważniejsze, przynosi szereg korzyści. Dzięki leasingowi można nabyć niezbędny sprzęt, czy narzędzia potrzebne do pracy, bez konieczności dokonywania kosztownych inwestycji. To właśnie dlatego firmy tak bardzo upodobały sobie tę metodę finansowania zakupów. Zasady działania leasingu są całkowicie przejrzyste. Leasingodawca przekazuje klientowi konkretny przedmiot do użytku na czas określony w umowie za wyznaczoną opłatą ratalną. Nie staje się on jednak własnością przedsiębiorstwa. Po zakończeniu trwania umowy, klient ma możliwość odkupienia przedmiotu w atrakcyjnej cenie. Nie jest jednak do tego zobowiązany. Wszystko to bez wysokich kosztów i zbędnych formalności. Na co można wziąć leasing i co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Leasing dla firm — czy warto?

Nie ma wątpliwości, że leasing po prostu się opłaca. Szczególnie dotyczy to firm, które do prowadzenia swych działań potrzebują konkretnych sprzętów, urządzeń, czy maszyn wysokiej jakości. Ich zakup wiązałby się bowiem z ogromnym wydatkiem. Leasing natomiast minimalizuje ryzyko strat finansowych i jest doskonałą alternatywą dla długotrwałych zobowiązań, takich jak kredyt. Co więcej, zapewnia on także szereg innych korzyści. Wśród nich wymienić możemy na przykład zwrot podatku VAT, czy też serwis w razie wszelkich usterek.

Teraz najważniejsza kwestia, czyli na co można wziąć leasing? Możliwości jest wiele. Firmy korzystają z niego przede wszystkim w przypadku elektroniki oraz samochodów. Dużą popularnością cieszy się między innymi leasing komputerów, laptopów, czy profesjonalnych drukarek.

Jakie są rodzaje leasingów?

Obecnie dostępne są różne rodzaje leasingu. Przede wszystkim wyróżnić należy jednak dwie jego formy, czyli leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Leasing operacyjny polega w dużym skrócie na tym, że przedmiot umowy będący w użytku leasingobiorcy, formalnie wciąż widnieje jako własność leasingodawcy. Leasing finansowy jest natomiast sytuacją, gdy przedmiot ten wlicza się w majątek firmy korzystającej z niego. Warto wiedzieć więc czym charakteryzuje się leasing operacyjny a finansowy, gdyż różnica jest znacząca. Obecnie, znaczna większość przedsiębiorców wybiera ten pierwszy rodzaj finansowania.

