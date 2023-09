 Lodówka Side by Side - rodzinna, pojemna i nowoczesna

Side by Side to rodzaj lodówki, który oferuje dużą pojemność oraz wyróżnia się swoją konstrukcją – chłodziarka i zamrażarka znajdują się obok siebie. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się nawet dla bardzo dużej rodziny. Sprawdź, co może zaoferować Ci nowoczesna lodówka Side by Side.

Side by Side – zyskaj jeszcze więcej przestrzeni

Lodówka Side by Side przykuwa uwagę dużą przestrzenią zarówno w strefie chłodziarki, jak i zamrażarki. Samsung opracował technologię SpaceMax™*, która zapewnia jeszcze więcej przestrzeni użytkowej we wnętrzu lodówki. Bardzo wydajny i efektywny system izolacji sprawił, że ścianki urządzenia stały się cieńsze, a w efekcie do dyspozycji otrzymujesz więcej pojemności – wszystko to bez zwiększania zewnętrznych wymiarów..

Lodówka Side by Side – energooszczędne rozwiązanie dla domu

Duża pojemność i większe gabaryty wcale nie muszą oznaczać wysokiego poboru energii elektrycznej. Samsung opracował i wprowadził na rynek lodówki z modułem Wi-Fi (SmartThings Energy). Dzięki niemu możesz zarządzać danym modelem z poziomu aplikacji SmartThings** – aplikacji służącej do inteligentnego zarządzania urządzeniami domowymi.

Energooszczędne funkcjonowanie sprzętów domowego użytku jest bardzo ważne – ich działanie może przekładać się na niższe rachunki za prąd. Wykorzystując aplikację SmartThings możesz z jej poziomu aktywować Tryb AI Energy Mode. Dzięki niemu lodówka optymalizuje swoją pracę poprzez uczenie się wzorców użytkowania m.in. częstotliwości otwierania drzwi. Ma to na celu optymalizację szybkości pracy kompresora czy częstotliwości cyklu rozmrażania – Twoja lodówka Side by Side może zużywać nawet do 15% mniej energii***.

Lodówka Side by Side z kostkarką i dystrybutorem wody

Lodówka Side by Side z kostkarką jest bardzo praktyczna – zyskaj idealnie schłodzony napój kiedy tylko zechcesz dzięki Dual Auto Ice Maker. Dzięki niemu kostkarka wytwarza lód w kostkach lub w mniejszych Ice Bites™, które znacznie szybciej schładzają napoje. Twoja lodówka z kostkarką do lodu jest w stanie wygenerować aż do 2,8 kg lodu dziennie, a przechowywać nawet do 3,1 kg. To możliwe, gdyż umieszczono go w zamrażarce, aby nie zajmował cennej przestrzeni w samej lodówce.

Ponadto, z poziomu lodówki możesz uzyskać szybki i łatwy dostęp do idealnie schłodzonej, orzeźwiającej wody – również smakowej. Strefa napojów Beverage Center™ oferuje automatycznie uzupełniany pojemnik pełen przefiltrowanej wody. Do tak przygotowanej wody możesz dodać według uznania owoce lub zioła. Wykorzystaj dystrybutor, aby sięgnąć po szklankę orzeźwiającego napoju gdy tylko masz na to ochotę.

Lodówka Side by Side – stylowa i dopasowana do wnętrza kuchni

Twoja lodówka może wnieść do Twojej kuchni nowoczesny i jednocześnie spójny oraz elegancki styl. Poznaj wzornictwo Built-in, które idealnie współgra z Twoimi sprzętami i szafkami w kuchni. Minimalistyczny design charakteryzują również płaskie drzwi, uchwyty w formie wgłębień oraz ukryty wyświetlacz. Wybrane modele zostały wyposażone w wyjątkowo piękne i zarazem płaskie drzwi wykonane z czarnego szkła.

W dzisiejszych czasach kuchnia może stać się centrum rodzinnego życia, a lodówka Side by Side jego ważną częścią. Warto szukać sprawdzonych modeli i rozwiązań oferowanych przez uznaną markę na rynku. Najczęściej kupowane lodówki w Polsce to lodówki Samsung****, których producent ma bardzo bogatą ofertę.

Tekst przygotowano w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska

* Dzięki zastosowaniu technologii SpaceMax™ uzyskano więcej przestrzeni użytkowej – dokładna ilość powiększonej przestrzeni zależy od konkretnego modelu lodówki.

** Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach z systemem Android (wersja 8.0 lub wyższa) i iOS (wersja 13 lub wyższa). Wymagane połączenie Wi-Fi i posiadanie Samsung Account.

*** Wyniki testu są oparte na porównaniu zużycia energii przez urządzenie przy użyciu trybu AI Energy i bez korzystania z trybu AI Energy; uruchamianego przez aplikację SmartThings. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków i sposobów użytkowania. Dotyczy wybranych urządzeń.

**** W segmencie lodówek; na podstawie raportów międzynarodowej firmy badawczej dotyczących sprzedaży detalicznej lodówek w Polsce w okresie 01.2007-03.2023 r. oraz badania Kantar Polska z 27.11.2020 r. przeprowadzonego na zlecenie Samsung.

---artykuł sponsorowany---