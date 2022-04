 Majówkę czas zacząć! HADMik i HADMówka zapraszają na rejsy!

Zaczynamy sezon! Od dzisiaj przez całą majówkę pływamy po rzece Elbląg katamaranami HADMikem i HADMówką.

Lubisz aktywną formę wypoczynku? To świetnie, mamy na to sposób, zapraszamy na rejsy spacerowe ze sternikiem. Zaczynamy od dzisiaj tj. 29 kwietnia od godziny 12 do godziny 18. Natomiast w pozostałe dni od 30 kwietnia do 3 maja, od godziny 10:00 do 18:00. Czekamy na Was na elbląskiej starówce przy deptaku naprzeciw Katedry Elbląskiej, gdzie będziecie mogli skorzystać z rejsu ze sternikiem.

W ostatni majówkowy dzień 3 maja, odbędzie się Parada Wodna po elbląskich wodach. Nasze jednostki biorą udział w wydarzeniu, jeżeli chcecie przeżyć to razem z nami z perspektywy wody, zapraszamy na pokład naszych jednostek! W okresie majówkowym będziecie mogli kupić bilety u obsługi. Czekamy na Was!

Oprócz rejsów spacerowych w ofercie możliwość wyczarterowania prywatnie naszych jednostek wraz ze sternikiem. Możliwość zorganizowania imprez okolicznościowych, urodzin, zaręczyn, wieczorów panieńskich czy nawet spotkań biznesowych. Nasza załoga pomoże w organizacji i gwarantuję niezapomniane wspomnienia z rejsu.

Zabierzcie ze sobą dzieci, rodziców, znajomych i przyjdźcie po przygodę!

Facebook: Rejsy Elbląg HADM Gramatowski

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie:

www.rejsyelblag.pl

lub pod numerem tel.: 730 066 861.

Do zobaczenia na wodzie :)

HADM Gramatowski

