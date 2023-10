 Makita VC2512L - nieustraszony pomocnik na budowie i w warsztacie

Dobrej klasy odkurzacz przemysłowy, taki jak Makita VC2512L, to jedno z najbardziej przydatnych elektronarzędzi. Korzystając z niego, można szybko i skutecznie rozprawić się z bałaganem budowlanym, a także pozbyć się problemu unoszącego się w powietrzu pyłu ze szlifierek oraz pił. To jednak niejedyne korzyści płynące z korzystania z odkurzacza przemysłowego Makita VC2512L. Co jeszcze trzeba wiedzieć o tym sprzęcie?

Czyste powietrze dzięki rozbudowanemu układowi filtrującemu firmy Makita

Podczas sprzątania przez wnętrze odkurzacza przemysłowego przepływają ogromne ilości powietrza, których objętość często przekracza pułap 200 m3/h. Dlatego też niezwykle ważne jest, by zostało ono dokładnie oczyszczone z wszelkich pyłków oraz innych szkodliwych substancji. W przeciwnym wypadku wszystkie zanieczyszczenia, które nie zostaną zatrzymane przez worek na odpady, będą z impetem wzbijać się w powietrze. Nie tylko spowoduje to ich osadzanie się na powierzchni mebli, lecz również będzie narażać przebywające w danym pomieszczeniu osoby na wdychanie potencjalnie niebezpiecznych substancji.

Powyższy problem został jednak całkowicie rozwiązany w dobrej klasy odkurzaczach przemysłowych, takich jak Makita VC2512L. Sprzęt ten został wyposażony w zaawansowany układ filtracyjny klasy „L”, spełniający restrykcyjne wymagania normy EN 60335-2-69. Oznacza to, że wyłapuje on nawet do 99% drobnych cząsteczek unoszących się w powietrzu.

Dzięki temu, korzystając z odkurzacza Makita VC2512L , nie trzeba martwić się o bezpieczeństwo górnych dróg oddechowych – urządzenie wychwyci z powietrza nie tylko drobinki kurzu, lecz również opiłki metalu oraz pył powstający podczas szlifowania drewna lub obróbki gipsu.

Makita VC2512L, czyli odkurzacz przemysłowy do wszystkiego

Odkurzacz przemysłowy Makita VC2512L to niezwykle wszechstronne narzędzie. Dzięki zastosowaniu wydajnego systemu filtracyjnego, a także przemyślanej konstrukcji silnika uszczelnionego w strategicznych miejscach, Makita VC2512L może być bez obaw wykorzystywana do sprzątania wszelkiego rodzaju zabrudzeń budowlanych, takich zanieczyszczeń jak:

- pył budowlany;

- drobne kawałki skruszonych cegieł i gruzu;

- trociny oraz pyłki powstałe podczas obróbki drewna;

- skrawki stali oraz resztki tarcz korundowych;

- stłuczone szkło oraz płytki ceramiczne;

Makita VC2512L może być też wykorzystywana do sprzątania kurzu oraz typowych zabrudzeń domowych. Zastosowany w niej wydajny silnik o mocy 1 000 watów jest w stanie wygenerować maksymalne podciśnienie dochodzące do 210 mbar, tym samym zawstydzając niejeden tradycyjny odkurzacz domowy.

Uniwersalność sprzętu znacząco zwiększa też możliwość wykorzystywania odkurzacza Makita VC2512L do pracy na mokro. Nie tylko pozwoli to usuwać mokre zabrudzenia, lecz również umożliwi zasysanie brudnej wody. Pomoże to w sprzątaniu rozlanych preparatów budowlanych lub zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii domowej instalacji hydraulicznej.

Makita VC2512L będzie też niezastąpioną pomocą podczas gruntownego czyszczenia basenów, umożliwiając szybkie wybranie z nich mokrych liści. W razie potrzeby urządzenie może też pracować jako dmuchawa, służąc do przedmuchiwania elektronarzędzi, odśnieżania posesji czy pryzmowania odpadów ogrodowych.

Odkurzacze marki Makita dostępne na stronie https://domitech.pl/odkurzacz-makita

Wysoka ergonomia pracy dzięki gniazdu zanikowemu

Makita VC2512L została fabrycznie wyposażona w dodatkowe gniazdo elektryczne. Można do niego podłączyć elektronarzędzia o mocy nieprzekraczającej 2 600 watów, dzięki czemu odkurzacz może pełnić funkcję swoistego przedłużacza. Ułatwi to sprawne sprzątnięcie urobku powstającego m.in. podczas:

- wykonywania otworów w ścianach oraz sufitach;

- szlifowania elementów drewnianych;

- cięcia materiałów budowlanych piłą ukośnicą lub wyrzynarką;

Należy również podkreślić, że Makita VC2512L jest wyposażona w tak zwane automatyczne gniazdo zanikowe. Oznacza to, że po uruchomieniu podłączonego elektronarzędzia odkurzacz przemysłowy samoczynnie uruchomi silnik i zacznie zasysać odpady. Przykładowo Makita VC2512L sparowana z piłą ukosową rozpocznie pracę tuż po rozpoczęciu cięcia, tym samym minimalizując ilość kurzu wzbijającego się w powietrze.

Automatyczne gniazdo zanikowe wykrywa także spadek ilości pobieranego prądu. Dzięki temu, po wyłączeniu elektronarzędzia podłączonego do Makita VC2512L, odkurzacz samoczynnie wyłączy się po upływie kilku sekund. Umożliwi to zebranie całego urobku, jednocześnie minimalizując zużycie energii elektrycznej.

Kompaktowe rozmiary i niska waga Makita VC2512L

Na pochwałę zasługują również same gabaryty odkurzacza przemysłowego Makita VC2512L. Sprzęt waży zaledwie 7 kg, co ułatwia transportowanie oraz przenoszenie go pomiędzy piętrami budynku. Urządzenie jest też wyposażone w cztery kółka (dwa duże oraz dwa małe skrętne), które sprawiają, że bardzo łatwo się nim manewruje.

Producent wyposażył też odkurzacz Makita VC2512L w zintegrowany uchwyt pozwalający na spięcie węża gumowego przy pomocy specjalnego paska. Dzięki temu przewód nie będzie plątał się podczas pracy, a sam odkurzacz będzie wymagać mniej miejsca do przechowywania.

Wszystkie produkty marki Makita można znaleźć na stronie https://domitech.pl/firm-pol-1387741761-Makita.html.

--- artykuł sponsorowany ---