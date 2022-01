Męski smart casual w zimowym wydaniu od Lavard

Jesień i zima to czas, kiedy oprócz pogody, zmienia się także nasz ubiór. W głąb szafy odchodzą cienkie koszule oraz t-shirty. W chłodniejsze dni stawiamy na bardziej zabudowany ubiór. Coraz chętniej wybieramy dzianinę, zamiast cienkich tkanin. To, że zmienia się pogoda zachęca do bardziej warstwowego i ciepłego ubioru, który przy rozmaitej aurze zawsze będzie komfortowy. Zobacz jakie stylizacje można stworzyć sięgając do najnowszej kolekcji marki Lavard.

W tym sezonie hitem jest kolor i ciekawe stylizacje z jego udziałem. Także panowie mogą bez problemu bawić się modą i wybierać te odcienie, które najbardziej odpowiadają ich preferencjom. Tej jesieni będą rządzić ciepłe, cynamonowe brązy, korzenne czerwienie w wydaniu palonej henny, maślany pomarańcz oraz lekkie, cieliste beże. Kontrastują one doskonale z gorącymi hitami tego sezonu, czyli elektryczną niebieskością, butelkową zielenią, czy chłodną szarością. Męską garderobę opanują rozmaite kraty o różnej skali oraz wyczuwalnych strukturach. Dominować będą ciepłe oraz miękkie wełny, a także naturalna bawełna pochodząca od najlepszych, włoskich dostawców. Dzięki bogatej ofercie miękkich dzianin, wełnianych marynarek oraz taliowanych spodni typu chino można stworzyć znakomite stylizacje na eleganckie okazje. Sprawdź, co przygotowała dla Ciebie marka Lavard. Pierwszą stylizacją polecaną tej jesieni są beżowe sztruksy uzupełnione golfem i dopełnione wysokojakościowym płaszczem w odcieniu granatu z żółtą kratą. Mężczyźni unikający krzykliwych kontrastów mogą wybrać klasyczne, granatowe chinosy lub po prostu jeansy oraz skórzane dodatki. Wybierając płaszcz w kratę o dużej skali można uznać, że stylizacja jest gotowa i wymaga niewielkiego uzupełnienia. Warto zestawiać go z jednolitymi zestawami, które jednak mogą różnić się tkaninami oraz ich fakturami. Doskonałym pomysłem na wzbogacenie swojej szafy w tym sezonie jest cynamonowy brąz. Możemy go nosić na wiele sposobów. Na co dzień warto wybrać zestaw godny każdego modnego mężczyzny, czyli cynamonowy golf męski, szara marynarka w pepitkę oraz jeansy z przetarciami. Jeśli czeka Cię szybka zmiana garderoby, wystarczy zmiana spodni na chinosy lub spodnie w kant. Jednak w typowo miejskim wydaniu warto zaryzykować i wybrać czarne jeansy z przetarciami oraz skórzane trzewiki. Takie połączenie nowoczesności i elegancji nie ujdzie uwadze żadnego modnego, a zarazem stylowego mężczyzny. Uwzględniając preferencje wielu panów, przygotowano także ciekawe propozycje ubrań w cenionej i ponadczasowej kolorystyce. Gości ona w szafie wielu mężczyzn i jest uważana za bezpieczne rozwiązanie. Stylizacja z niebieskim golfem, jednorzędową marynarką w elektrycznie niebieską kratę oraz stalowymi joggersami to sposób na to, żeby czuć się komfortowo a zarazem wyróżnić się z tłumu. Miłośnikom trendów z pewnością wystarczy zamiana spodni na jaśniejsze, np. camelowe chinosy lub joggery. Warto je mieć w swojej szafie, ponieważ są uniwersalną klasyką mody męskiej i można je bez problemu zestawiać zarówno w stylizacjach letnich, jak i jesiennych. Aby uzupełnić stylizację, nie można zapomnieć o doborze dodatków takich jak pasek, buty, czy nakrycie głowy to przysłowiowa „wisienka na torcie”, która doda finalnego blasku naszemu wizerunkowi. Kolekcja męska Lavard na bieżący sezon jesień-zima 2021/2022 powstała z myślą o nowoczesnych oraz stylowych mężczyznach, którzy cenią sobie elegancję. Trend odświeżania klasycznego pojęcia dress code świetnie łączy się z niebanalną kolorystyką oraz nowoczesnymi detalami. Dzięki ubraniom Lavard jeszcze lepiej wyrazisz swój styl oraz zadasz szyku podczas najbardziej oficjalnych okazji. Kolekcja jest już dostępna w sieci salonów firmowych oraz w sklepie internetowym marki. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Sprawdź ofertę LAVARD. ---artykuł promocyjny---

