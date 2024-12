 Mikołajki w CH Ogrody: spotkanie z Mikołajem, kiermasz winyli i warsztaty!

Grudzień to czas pełen radości i wyjątkowych chwil. W najbliższy weekend w CH Ogrody przygotowaliśmy dla Was niezapomniane atrakcje, które umilą ten wyjątkowy czas! Zaplanujcie Mikołajki pełne radości, rodzinnej zabawy i świątecznej atmosfery.

6 grudnia, 13:00–20:00 – Spotkanie z Mikołajem!

W piątek wyjątkowy gość z Laponii czekał będzie na wszystkie dzieci z rodzinami, by wręczyć im pamiątkowe zdjęcia i słodkie upominki. To idealna okazja, by poczuć magię świąt i uwiecznić ją w rodzinnych fotografiach.

6 grudnia, 9:00–21:00 – Kiermasz płyt winylowych!

Miłośnicy muzyki znajdą tu zarówno kultowe wydawnictwa, jak i rzadkie perełki – idealne na prezent pod choinkę. Niepowtarzalny klimat winylowych płyt z pewnością umili Wam świąteczne zakupy.

7 grudnia, 11:00–14:00 – Warsztaty świąteczne!

Ogrody zapraszają dzieci i młodzież na kreatywne tworzenie ozdób świątecznych, które udekorują domy na Boże Narodzenie. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma bon na świątecznego gofra do odebrania i wszamania podczas Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

7 grudnia, 16:00–18:00 – Recital na żywo - kolędy i świąteczne piosenki!

Zanurzcie się w magię dźwięków podczas wyjątkowego recitalu świątecznego. Usłyszycie najpiękniejsze kolędy i piosenki, które wprowadzą Was w atmosferę Bożego Narodzenia – w sam raz na rodzinny wieczór pełen wzruszeń.

Śledźcie naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych – w każdy grudniowy weekend przygotowujemy kolejne niesamowite wydarzenia, które wprowadzą nas w magiczną atmosferę świąt. Nie może Was zabraknąć!

Zobacz wszystkie Grudniowe wydarzenia w CH Ogrody.