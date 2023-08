 Moda cyrkularna - moda na wyciągnięcie ręki!

Z danych udostępnionych przez OEES wynika, że co roku ze wszystkich 90 milionów ton produkowanych ubrań, wyrzuca się nawet 20 milionów ton. Dane te dotyczą jedynie USA i UE. Szacuje się, że w rzeczywistości na całym świecie wyrzuca się nawet 39 milionów ton ubrań rocznie. Nie wspominając nawet o tym, że jej produkcja powoduje aż 10% całej emisji dwutlenku węgla oraz 20% ze wszystkich zanieczyszczeń wody pitnej. Nic więc dziwnego, że branża modowa szuka nowych rozwiązań - a odpowiedzią na nie jest moda cyrkularna. Dlatego nie zwlekaj i dowiedz się więcej!

Historia mody cyrkularnej w Polsce

Moda cyrkularna określana również jako moda z odzysku to bardzo ciekawa alternatywa, która ma ograniczyć zużycie tekstyliów. Tym samym ma ona zapobiec degradacji naszej planety. Recykling oraz upcykling ubrań mają bezpośredni wpływ na mniejsze zużycie wody - na wyprodukowanie jednego bawełnianego T-shirtu zużywa się bowiem nawet 2,5 tysiąc litrów wody! I mimo, iż w latach 60. jeszcze o tym nie wiedziano, to właśnie wtedy w Polsce moda cyrkularna zaczęła się rozwijać w postaci sklepów second hand. W okresie PRL-u określano je natomiast jako lumpeksy i ciuchlandy. Z kolei w latach 80. pojawiły się pierwsze komisy odzieżowe, w których można było znaleźć prawdziwe perełki. Na przełomie lat 90. i 2000 roku niestety jednak straciły one swoją dobrą renomę. Kojarzone z tanim dyskontem, stały się sklepem dla ludzi z mniej zasobnym portfelem. Na szczęście jednak wkrótce potem, dzięki branży modowej odzyskały one swoją dobrą sławę.

Co to jest moda cyrkularna?

Wbrew pozorom moda na Circular Fashion trwa w najlepsze od dziesiątek lat. Obecnie jednak coraz chętniej wykorzystują ją również duże marki odzieżowe, a nawet i projektanci tacy jak Stella McCartney. Czym zatem jest moda cyrkularna?

Mocno zakorzeniona w Circular Economy, jest ona odpowiedzią branży modowej na to, by ocalić środowisko naturalne. Zgodna z ideologią zero waste, ekologią i zasadami zrównoważonego rozwoju, opiera się na recyklingu odzieży i sprawia, że ubrania stają się nieśmiertelne. Natomiast zastosowane do produkcji odzieży cyrkularnej materiały są:

- Ekologiczne - zarówno pod względem braku sztucznych barwników, jak i małej ilości odpadów produkcyjnych.

- Trwałe - zachwycają wysoką jakością wykonania oraz nowoczesnym designem.

- Biodegradowalne -powstają z tkanin nadających się do recyklingu.

Ponadto korzystanie z nich wpływa na ograniczanie zasobów związanych z transportem oraz dystrybucją odzieży tysiące kilometrów dalej. To z kolei zmniejsza produkcję CO2.

Moda cyrkularna w Polsce obecnie

Nowe milenium przyniosło wiele zmian - nie tylko w świecie mody, ale i na całym świecie. Przełomem okazała się przede wszystkim zmiana podejścia wśród producentów ubrań. Wkrótce potem w całej Polsce zaczęły się pojawiać sklepy typu outlet. To właśnie w nich można było znaleźć markowe spodnie, koszulki, czy obuwie w atrakcyjnie niskich cenach. Nic więc dziwnego, że na rynku pojawiły się lumpeksy z odzieżą od znanych projektantów i domów mody. Circular Fashion stała się tak popularna, że odzież z drugiej ręki przestała być synonimem obciachu.

Rosnąca świadomość społeczna oraz coraz prężniej rozwinięte działania na rzecz ekologii sprawiły, że zakupy w sklepach z używaną odzieżą stały się powodem do dumy. Moda z odzysku pozwala bowiem ograniczyć negatywny wpływ przemysłu modowego na środowisko. Swój wkład w promowaniu recyklingu ubrań miał także Tomasz Ossoliński, który w 2021 roku zorganizował pokaz mody z second hand2 oraz Monika Surowiec3 - założycielka marki Saint Warsaw Circular Fashion. Innym przykładem upcyklingu są także butiki cyrkularne. Jak sama ich nazwa mówi, można w nich znaleźć ciuchy z drugiej ręki - i to bardzo wysokiej jakości. Niestety takich miejsc nie ma zbyt wiele. Jednym z nich jest m.in. sklep w galerii Avenida w Poznaniu lub salon w Galerii Mokotów - pierwszy butik cyrkularny Butik w Polsce4.5. Na szczęście jednak z pomocą przychodzi internet i portale takie jak remixshop, gdzie można znaleźć tysiące ubrań w rewelacyjnie niskich cenach!

Być nowoczesnym to znaczy żyć zgodnie z naturą

Nie od dziś wiadomo, że przemysł odzieżowy odpowiada za degradację środowiska naturalnego. Mowa tu nie tylko o ubraniach, które zostają wyrzucone, ale i o 90 milionach ton ubrań, do których wyprodukowania w fabrykach stosuje się chemikalia i inne szkodliwe substancje. Nie wspominając o wyzysku pracowników, jakim branża odzieżowa jest naznaczona niemalże od początków swego istnienia. Istnieje jednak znacznie więcej powodów za tym, by wybrać modę w obiegu zamkniętym, a m.in.:

- Niskie ceny markowych ubrań - zwłaszcza w outletach z odzieżą;

- Wysoka jakość ubrań - odzież, która otrzymała drugie życie wygląda jak nowa;

- Powstaje ze zgodzie z naturą - jest nie tylko ekologiczna, czy biodegradowalna, ale i wspiera zrównoważony rozwój.

Nic więc dziwnego, że moda cyrkularna zdobywa coraz więcej zwolenników. W połączeniu z coraz bardziej pogłębiającą się świadomością Polaków - zdecydowanie jest to kierunek. który zawładnie modą przyszłości.

