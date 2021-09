Możesz mieć elektryka, a możesz mieć ikonę

Ford Mustang Mach-E to zupełnie nowy, w pełni elektryczny SUV, z duszą legendarnego Forda Mustanga, inspirowany jego stylistyką. Zupełnie nowy design łączący tradycję z nowoczesnością sprawia, że przechodząc obok Mustanga Mach-E, nie pozostaniesz obojętny.

Imponujące przyspieszenie oraz doskonałe prowadzenie. W podstawowej wersji zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie 5,1 sekundy. Wersja GT to dawka jeszcze większych wrażeń. Zaledwie 3,7 sekundy do 100 km/h! Potężny moment obrotowy wynoszący nawet 860 Nm to przyspieszenie porównywalne tylko do startu samolotu.

Ford Mustang Mach-E to samochód gotowy na długą podróż. Nawet 610 km zasięgu, a szybkie ładowanie 150 kWh zwiększy zasięg o 119 km w zaledwie 10 minut! Dzięki domowej ładowarce Wallbox, Ford Mustang Mach-E będzie gotowy do dalszej podróży już po 8 godzinach ładowania w nocy.

Automatyczne i bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania zapewnią w przyszłości zupełnie nowe funkcje i ulepszą istniejące. Inteligentne planowanie trasy pozwala optymalnie dojechać do celu. W każdej chwili możesz sprawdzić dostępne punkty ładowania w okolicy. Najnowsze systemy dostępne w standardzie zapewniają najwyższe wsparcie w zakresie bezpieczeństwa.

Piękne i przestronne wnętrze, najlepszej jakości materiały zapewniają niezwykły komfort podczas każdej podróży. Każdy element Mustanga Mach-E został dopracowany w najdrobniejszych detalach, a standardowe wyposażenie posiada: skórzaną tapicerkę, podgrzewane i elektrycznie regulowane fotele w 8 kierunkach z funkcją pamięci, bezkluczykową obsługę dzięki aplikacji FordPass, najnowsze systemy bezpieczeństwa, światła Full LED i wiele innych.

Zostań dumnym właścicielem Forda Mustanga Mach-E dzięki programowi rządowemu „Mój Elektryk”. Jego cena po uwzględnieniu maksymalnej dopłaty w kwocie 27 000 PLN wyniesie tylko 189 120 PLN.

Kupując Mustanga Mach-E, możesz skorzystać nie tylko z atrakcyjnej dopłaty programu rządowego, ale również z naszych programów finansowych oferujących niskie raty: Ford Opcje, Ford Leasing Opcje lub Ford Wynajem.

Poznaj elektryczne wcielenie legendy!

Gołębiewski

Autoryzowany Dealer Forda i Suzuki

ul. Żuławska 19

82-300 Elbląg

tel. 662 045 812

http://www.golebiewski.com.pl/

