 Na co zwracać uwagę wybierając głośnik bluetooth?

Głośniki bluetooth są jednymi z najczęściej wybieranych zestawów nagłaśniających. Wszystko za sprawą jego mobilności. Niegdyś muzyki na zewnątrz można było słuchać jedynie na koncertach lub ewentualnie w słuchawkach. Obecnie możliwości są wręcz nieograniczone. Nie ma znaczenie, gdzie jesteś i jakiej muzyki chcesz posłuchać. Wystarczy, że masz przy sobie smartphona i głośnik bluetooth.

W tego typu głośnikach bezprzewodowych ważny jest moduł Bluetooth, który odpowiada za łączność między urządzeniami. Przeglądając ranking głośników bluetooth, dostępny na różnych stronach internetowych poznać można specyfikacje poszczególnych głośników. Jednak jeśli nie masz żadnej wiedzy w tym temacie, wszystkie podane parametry niewiele Ci powiedzą. Warto zanim dokonasz zakupu sprawdzić kilka istotnych kwestii, aby w przyszłości móc cieszyć się niczym nie zakłóconym dźwiękiem, w dowolnych warunkach. Zatem, jaki głośnik bluetooth wybrać?

Głośnik bluetooth – najważniejsze cechy

Głośnik bluetooth powinien charakteryzować się przede wszystkim przyjemnym dla ucha dźwiękiem. To właśnie on warunkuje odpowiedni odbiór muzyki, a także czerpanie z niej ogromnej radości. Wśród tych najpopularniejszych głośników, które znaleźć można w takich zestawieniach jak ranking głośników bezprzewodowych można wyróżnić trzy podstawowe wersje i trzy standardy działania. Każdy z nich jest nieco inny i pozwala na przesyłanie między nadajnikiem, a głośnikiem określonych rodzajów dźwięku. W tym przypadku warto wspomnieć o HFP, który umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych. Kolejny to A2DP, który pozwala na przesyłanie dźwięku stereofonicznego, a także AVRCP, jest to głośnik, który umożliwia sterowanie procesem odtwarzanie muzyki. Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że dwa ostatnie typy mają największe znaczenie, jeśli pod uwagę bierzemy jedynie przeznaczenie głośnika do słuchania muzyki. Dlatego szczególnie istotne jest, aby nasz głośnik miał możliwość obsługi właśnie tych dwóch profili.

Jakie są najważniejsze parametry przy wyborze głośników bluetooth?

Źródło zasilania

Jedną z ważniejszych kwestii podczas wyboru głośnika jest sposób zasilania urządzenia. Głośniki bluetooth mają to do siebie, że dosyć szybko się rozładowują. Wówczas wymagają podłączenia do źródła zasilania, w celu odzyskania mocy. Jednak nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza jeśli aktualnie przebywamy na odludziu pod namiotem. Może warto zatem poszukać alternatywy ładowania elektrycznego? Jakie są zatem sposoby zasilania tego typu urządzeń audio?

W tym przypadku również mamy trzy możliwości. Pierwszą z nich jest klasyczna metoda, czyli podłączenie głośnika do gniazdka elektrycznego. Prąd przepływający przez głośnik ładuje go dosyć sprawnie. Ten model głośnika świetnie nada się do nagłaśniania imprez, które odbywają się w lokalach lub miejscach ze stałym dostępem do prądu. Warto pamiętać, że do nagłaśniania imprez należy wybierać egzemplarze tego sprzętu audio, które mają wystarczającą moc.

Kolejnym modelem wartym zainteresowania jest urządzenie wyposażone w akumulator. Takie udogodnienie sprawia, że głośnik będziemy mogli zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Zazwyczaj tego typu sprzęt jest lekki, aby był również łatwy w transporcie. W tym przypadku brak prądu nie będzie nam straszny. Sam głośnik to jedno, ale warto dowiedzieć się czym wytrzymałość akumulatora będzie dla nas satysfakcjonująca. Przełoży się do na ilość godzin, w trakcie których będziemy mogli cieszyć się z ulubionej muzyki. Czy potrzebujemy ich z reguły sześć, czy może w wystarczające będą jedynie trzy.

Jest jeszcze jedna możliwość zasilania głośnika. Jest to model ładowany poprzez port USB. Aby naładować taki głośnik wymagane będzie urządzenie z wejście USB, np. laptop. Możemy także zastosować tradycyjną ładowarkę, ze specjalnym wejściem USB. Warto jednak pamiętać, że i ten model wymaga de facto podłączenia do prądu. Jeśli laptop nie będzie wystarczająco naładowany będzie trzeba podłączyć go do gniazdka elektrycznego, a głośnik za pomocą kabla USB do laptopa. Zatem pośrednio będzie on ładowany przez prąd.

Moc głośnika

Ranking głośników bluetooth uwzględnia także inne ważne kwestie. Kolejną z nich jest moc głośnika. Ten parametr ma ogromne znaczenie, ponieważ określa w jakim środowisku będziemy mogli wykorzystać nasz sprzęt. Dlatego jeżeli zależy nam, aby muzyka z głośników rozbrzmiewała w nieco bardziej kameralnych pomieszczeniach lub po prostu w niewielkim mieszkaniu, nie musi on mieć wyjątkowo dużej mocy. Dźwięk w mniejszym lokalach dobrze się rozchodzi. Zazwyczaj są one zastawione meblami co również sprawia, że duża moc nie będzie tu wymagana. Warto też zwrócić uwagę na sąsiadów. Aby nie zakłócać ich spokoju, wystarczy zdecydować się na nieco słabszy, pod względem mocy głośnik.

Jest oczywiście druga strona medalu. Dlatego jeśli poszukujesz głośnika o dużej mocy, który poradzi sobie z nagłośnieniem większych przyjęć wybierz ten sprzęt, który jest w stanie z powodzeniem wygenerować sporo decybeli. Tylko wówczas będzie on dla ciebie zadowalający.

Przeznaczenie głośnika, czyli gdzie będziesz go używał?

Jeśli decydujesz się na użytkowanie głośnika w domu, masz zdecydowanie większy zakres wyboru między poszczególnymi modelami. Natomiast jeśli masz zamiar korzystać z niego zazwyczaj poza domem, pole się zawęża. Poza wymienionymi wyżej parametrami, szczególnie jeśli korzystasz z głośnika poza domem, ważna jest trwała i solidna obudowa. Mile widziane są także dodatkowe wzmocnienia. Najlepsze będą te głośniki, które dodatkowo mogą poszczycić się niewielką waga. Poza trwałością obudowa musi być także odporna na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz. W plenerze spodziewać się możemy wszystkie. Jeśli głośnik nie będzie miał wodoodpornej obudowy określonej klasą IP67, zapomnieć możemy o wycieczkach w towarzystwie tego sprzętu audio. Klasa IP67 określa także wysoką ochronę na kurz i zanieczyszczenia. Jeśli zależy Ci, aby w plenerze przygrywał Ci większy głośnik, zadbaj także o wygodne w transporcie. W sprzedaży znaleźć można wygodne i praktyczne paski, które pozwolą na przewieszenie głośnika przez ramię, jak torbę. Z założenia głośniki bluetooth miały służyć właśnie do słuchania muzyki poza domem. Dlatego często występują w bardzo kompaktowych rozmiarach. Niektóre bez trudu umieścimy w torebce, czy plecaku. Jedyne o czym musisz pamiętać o pełne naładowanie baterii. W sytuacji, gdy twój głośnik ładowany jest za pomocą kabla USB, dobrym rozwiązaniem będzie zabranie ze sobą powerbank. Dzięki niemu nie stracimy łączności z naszą ulubioną muzyką.

W domu ten problem przestaje mieć znaczenie, tak samo jak wielkość głośnika. Wystarczy dopasować rozmiar do konkretnego pomieszczenia, aby dźwięki pięknie się rozchodził i był przyjemny i czysty. Transport nie stanowi tu problemu, a dopływ prądu jest stały. Jedynie co, to znaczenie ma bliskość źródła zasilania, aby nie musieć przestawiać głośnika po całym pokoju. Mniejsze głośniki można również wygodnie rozmieścić w różnych punktach domu. Warto, aby te, które znajdują się w łazience i w kuchni miały odporną na wilgoć obudowę.

Wygląd głośnika bluetooth ma znaczenie

Nie bez znaczenie jest aspekt wizualny. Głośniki obecnie dostępne na rynku występują w bardzo wielu konfiguracjach, wzorach, kształtach i kolorach. Konsument ma zatem cały ogrom możliwości, co niestety nie ułatwia decyzji. Jeśli wybraliście już parametry, na których wam zależy, należy skupić się na poszukiwaniu głośnika bluetooth, który wpasuje się w aranżację naszego wnętrza lub po prostu będzie do nas pasował. Możesz posłużyć się w tej kwestii zasadą, że do minimalistycznego wnętrza, które zostało zachowane w białych barwach, warto wprowadzić akcent kolorystyczny, który może być właśnie sprzęt audio. Można go także dopasować do koloru telefonu. Ciekawe są głośniki w obłych kształtach, które niekiedy wyglądają jak małe dzieła sztuki. Zatem wybór głośnika to bardzo indywidualna rzecz. Zwracaj szczególną uwagę na kilka podstawowych zasad, które z pewnością sprawią, że będziesz zadowolony z zakupu.

