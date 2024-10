Nadaj wnętrzom niepowtarzalny klimat. Szczotkowane drewno od Deski.Info

Fot. Deski.Info

Po co szczotkować drewno? Żeby lepiej wyglądało, bo właśnie ten proces wizualnie je "postarza", ale też po to, by zwiększyć jego odporność na warunki atmosferyczne. Te efekty pomoże nam osiągnąć elbląska firma Deski.Info. Zobacz zdjęcia.