 Najlepsze rękawice do ogrodu

Masz dość obtartych dłoni po weekendowych pracach w ogrodzie? A może marzysz o tym, żeby poczuć się jak prawdziwy ogrodnik, nie rezygnując z wygody? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Przedstawiamy starcie gigantów. Rękawice ogrodowe : Wampirki vs. X-Latos. Zobaczmy, które rękawice wyjdą zwycięsko?

Do prac przy domu lub w przydomowym ogródku warto pomyśleć o odpowiednich rękawicach, bo ochrona dłoni przed otarciami i zacięciami jest bardzo ważna. Najczęściej korzysta się z rękawic tanich, łatwych w utrzymaniu, wygodnych, użytecznych do wszystkich drobnych prac. Ważne w rękawicy jest także jej przyczepność do na przykład trzonka narzędzia ogrodniczego drewnianego lub z tworzywa sztucznego. Warto, by rękawice spełniały też warunek niskiej ceny. W tym artykule zrobię porównanie dwóch rodzajów Rękawice Wampirki oraz Rękawice X-Latos dostępnych w sklepach internetowych www.prabe.pl

Rękawice ogrodowe WAMPIRKI

Rękawice WAMPIRKI to bawełniano-poliestrowe, powlekane lateksem rękawiczki robocze - ochronne w uniwersalnym rozmiarze. Powleczenie wykonane jest z chropowatej gumowanej struktury, umożliwiające doskonałą chwytliwość., co zapewnia bardzo komfortową pracę bez usztywniania ręki.

Rękawiczki WAMPIRKI są zakończone ściągaczem, który zabezpiecza rękawicę przed zsuwaniem się w trakcie pracy, a także przedostaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń do środka rękawicy.

Rękawice ogrodowe X-Latos

Rękawice X-LATOS wykonane z czerwonego poliestru, powlekane w części chwytnej lateksem o szorstkiej strukturze są idealne są do prac manualnych. Charakteryzuje je bardzo dobra chwytność. Dobrze dopasowują się do kształtu dłoni oraz są rozciągliwe i elastyczne. Nie zsuwają się , bo są zakończone ściągaczem. Spełniają normę CE EN 388 .

Właściwości i zalety rękawic ogrodowych

Oba modele są odporne na ścieranie i rozdarcie pod warunkiem wykonywania spokojnych prac domowych. Mam tu na myśli na przykład prace ogrodnicze jak pielenie, korzystanie z łopaty, grabi, łopatki itp. Oba modele są rozciągliwe i bardzo wytrzymałe, mimo, iż są cienkie dobrze chronią skórę. Jednak Wampirki są mniej trwałe. Skład tkaniny to poliester i bawełna, więc w trakcie pracy łatwiej rozciągają się. Podczas sadzenia na przykład cebulek, do rękawic Wampirek łatwiej przykleja się wilgotna gleba. Lepiej wypadają tutaj rękawice X-Latos. Dzięki temu, że tkanina to w 100% to elastyczny poliester, to znacznie lepiej przylegają do dłoni, a wilgotna gleba nie tak łatwo przykleja się do zewnętrznej części tkaniny. Ściągacz w rękawicach X-Latos jest bardziej trwały i nie odkształca się tak szybko jak w rękawicach Wampirkach. Oba modele mają taką zaletę, że nie kurczą się w przypadku kontaktu z wodą.

W trakcie dłuższego używania rękawic Wampirki bardziej się rozciągają, natomiast rękawice X-Latos dłużej zachowują sprężystość.

Rękawice Wampirki dłużej schną niż rękawice X-Latos.

Kolor rękawic ma wpływ na ich lepsza widoczność. Wampirki są zwykle jasno szare z kolorowymi dodatkami lateksowymi na dłoniach przez co łatwo je zgubić. Rękawice X-Latos są czerwone i bardzo łatwo je widać i odnaleźć w razie potrzeby. Czasem widoczność rękawic ma znaczenie.

Rozmiary Wampirek oraz X-Latos

Rekawice Wampirki występują tylko w jednym, uniwersalnym rozmiarze. Jest to z jednej strony wada, a z drugiej zaleta. Wadą wampirek jest ich jeden rozmiar, bo niestety trzeba jakoś przeboleć fakt, że są albo za duże albo za małe. Zaleta rozmiaru uniwersalnego jest to, że każdy może używać tych rękawic, a jeśli się rozpatrują to nie ma kłopotu. Wystarczy jedną lewą i jedną prawa nawet z różnych kompletów.

Rekawice X-Latos występują w 5 rozmiarach. Rozmiary rękawic odpowiadają standardowej europejskiej numeracji : od 7 do 11. Korzyść jest tutaj taka, że łatwiej rękawice X-latos dopasować do dłoni. Ważne, aby przechowywać rękawice sparowane. Dużym ułatwieniem podczas konserwacji jest to, że szybko schną. rękawice łatwo oczyścić i przechowywać do następnych prac ogrodowych.

Cena rękawic Wampirek oraz rękawic X-Latos

Cena rękawic Wampirek waha się od 1,20 do 2,20 zł brutto w zależności od sklepu. W sklepie www.prabe.pl cena Wampirek to 1,20 zł za parę brutto. Oznacza to , że jest to bardzo niska cena Wampirek na rynku. Tanie rękawice Wampirki to też oferty chwilowe i promocyjne. Zobacz : https://prabe.pl/produkt/rekawice-robocze-wampirki/

Cena rękawic X-Latos waha się od 2,80 do 3,20 zł brutto w zależności od sklepu. W sklepie prabe.pl cena rękawic X-Latos to 2,80 zł za parę. Interesująca cena?

Kliknij w odnośnik: https://prabe.pl/produkt/rekawice-procera-x-latos.

Oznacza to, że sklep www.prabe.pl ma bardzo niską cenę rękawic X-Latos

Zakupy stacjonarne W Prabe na ul. Grunwaldzkiej 2 hala B12 w Elblągu.

-- artykuł sponsorowany --