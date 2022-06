 Najlepszy gry na Xbox One

Konsole Xbox One należą do najpopularniejszych sprzętów do grania na świecie. Żeby jednak w pełni cieszyć się możliwościami konsoli Xbox One, potrzebna są najlepsze gry. Dlatego przygotowaliśmy dla was ranking najlepszych gier na konsolę Xbox One.

Najlepsze gry na Xbox One od kilku lat cieszą się ogromną popularnością wśród graczy na całym świecie. Możliwość zagrania w te tytuły to prawdziwa gratka, dlatego jeśli masz w domu Xbox One, sprawdź te polecane gry. Aktualny ranking znajdziesz na stronie.

Polecane gry na Xbox One: Red Dead Redemption 2

Pozycja od Rockstar Games to niezwykle rozbudowana opowieść o życiu w Stanach Zjednoczonych w bardzo ważnym momencie jej historii. Z jednej strony to wciąż żywy Dziki Zachód, ale jednocześnie zapowiedź nowej ery w dziejach USA. Żyjących z bezprawia złodziei i zabójców tropią przedstawiciele służb federalnych oraz łowcy nagród. Przed głównym bohaterem Red Dead Redemption 2 trudny wybór: jego szajka jest coraz bardziej ścigana, przez co ryzykuje pojmaniem lub śmiercią, ale jednocześnie zawsze był jej wierny. Gra jak zwykle oferuje niezwykle bogaty wirtualny świat, który pozwala nam niemal dotknąć ówczesnego życia. Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych gier na Xbox One.

Grand Theft Auto V

Kolejne wersje GTA jak zwykle przechodzą samą siebie, jednak piąta odsłona jest na pewien sposób wyjątkowa. Po raz pierwszy od długiego czasu opuszczamy słoneczne, pełne palm miasta stylizowane na Miami czy Las Vegas. Otwarty świat w GTA V jest znacznie bardziej brudny i ponury, jednak nie odbiera to tej grze atrakcyjności. Wręcz przeciwnie. W tej odsłonie mamy wrażenie, że rozpoczynamy zupełnie nową przygodę. Jak zwykle otrzymujemy wartką akcję, ogrom łatwiejszych i trudniejszych misji, a także rozbudowane charaktery poszczególnych bohaterów. GTA daje możliwość zabawy na wiele godzin. Nie zapominajmy też o głównej postaci. Tradycyjnie GTA oferuje możliwość pełnej personalizacji bohatera, doboru stroju, tatuaży, fryzur i wszystkiego co niezbędne, żeby najlepiej bawić się w rozgrywce.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Chociaż od premiery największego tytułu CD Projekt RED minęło już siedem lat, nadal dla wielu jest to najlepsza gra, jaka ukazała się na rynku w XXI wieku. Chociaż każdy z nas może sięgnąć po najbardziej zróżnicowane i fajne gry na Xbox One, Wiedźmin wciąż kusi fantastycznym otwartym światem, masą wątków głównych i jeszcze większą liczbą questów pobocznych. Tego typu gry się po prostu nie starzeją i mimo upływu lat trudno obok nich przejść obojętnie. Oprócz znakomitej fabuły i zjawiskowej grafiki, uwagę przykuwa niezwykle rozbudowana wersja językowa. Wreszcie gracze z Polski otrzymali produkt, gdzie język jest w pełni dopasowany do klimatu gry. Jeśli ktoś jeszcze nie przeszedł całego Wiedźmina, jest to bez wątpienia pozycja obowiązkowa. W tej chwili dostępna jest tzw. Edycja Gry Roku, która poza główną częścią zawiera również dodatki Krew i Wino oraz Serce z kamienia.

FIFA 22

Dwóch na trzech graczy grało kiedyś w którąś z odsłon serii FIFA. Teraz na konsolach Xbox One możemy zagrać w FIFĘ 22, które w zgodnej opinii graczy jest jedną z najlepszych wydań w ostatnich latach. Mnogość wyzwań dla pojedynczego gracza - od kariery klubowej lub zawodniczej, przez turnieje i mecze towarzyskie, po rewolucyjny tryb Volta i oczywiście tryb online Ultimate. Od lat gry z serii FIFA przyciągają miliony użytkowników z konsolami Xbox. Rozgrywka jest na tyle rozbudowana, a rozwiązań na boisku jest tak dużo, że z całą pewnością FIFA 22 nie jest jedną z tych gier na Xbox, które nudzą się po tygodniu grania. EA Sports dostarcza nam coraz więcej wyzwań i trybów, dzięki którym niemal każdego roku producent bije rekordy sprzedaży. Gwarantujemy, że przez FIFĘ szybko nie oderwiesz się od konsoli.

Assassin's Creed: Valhalla

Chociaż gry z serii Creed nie mają tak długiej tradycji jak FIFA, to bez wątpienia można jest uznać za cykl należący do klasyki gatunku. Valhalla to najnowsza odsłona serii, w którą możesz zagrać na konsoli Xbox One. Tym razem cofamy się do IX wieku naszej ery, kiedy to jednymi z najpotężniejszych wojowników na świecie byli wikingowie. Valhalla to gra, której akcja toczy się wokół wikinga Eivora, który rzuca wyzwanie ludom zamieszkującym Wyspy Brytyjskie. Pod tym względem ten tytuł jest niezwykle rozbudowany. Oprócz głównej historii fabularnej postaci, uświadczamy również takich zadań jak budowa własnej osady, troska o zasoby czy wreszcie walka z wrogiem.

Forza Horizon 4

Są takie tytuły, w które można zagrać wyłącznie na danej konsoli. W przypadku Xbox One takim ekskluzywnym tytułem jest m.in. Forza Horizon 4. Wśród gier symulujących wyścigi Forza bez wątpienia od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce. W czwartej odsłonie sama rozgrywka nie uległa może drastycznym modyfikacjom, jednak gra została znacząco rozbudowana pod kątem grafiki i dostępnych lokacji. Microsoft Game Studios zadbali o najwyższą jakość detali, a jednocześnie udostępnili nam ogromną gamę pojazdów, za których kierownicą możemy zasiąść. W czwórce znajdziemy też nowe tryby rozgrywki, które pozwolą nam cieszyć się tą grą przez wiele godzin.

