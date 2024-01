Niebanalny prezent dla nauczyciela - co wybrać?

Prezent dla nauczyciela wręczamy z różnych okazji, takich jak zakończenie roku, Dzień Nauczyciela, Święta Bożego Narodzenia, pożegnanie czy urodziny. Częstymi upominkami są słodycze, kawy i herbaty czy zestawy kosmetyków. Warto jednak sięgnąć po nieco bardziej oryginalne prezenty, które trafią w gusta nauczyciela i sprawią mu radość. Uczniowie, którzy znają upodobania swoich wychowawców, mają ułatwione zadanie. Jaki prezent dla nauczyciela wybrać?

Na co zwrócić uwagę, wybierając upominek?

Przed zakupem konkretnej rzeczy warto wziąć pod uwagę kilka kwestii. Istotny jest między innymi wiek nauczyciela. Inny upominek sprawdzi się dla dopiero początkującego nauczyciela po studiach, natomiast inny dla pedagoga z wieloletnim stażem pracy. Nie bez znaczenia jest też przedmiot, jakim zajmuje się dana osoba. Inny prezent będzie dobry dla nauczyciela matematyki, a inny dla prowadzącego zajęcia z wychowania fizycznego. Ostatnią kwestią jest okazja, z jakiej chcemy obdarować nauczyciela.

Pomysły na prezent dla nauczyciela

Możliwości jest wiele. Można postawić na bezpieczne, uniwersalne prezenty, jak i te nietuzinkowe oraz spersonalizowane. Rodzaj upominku musi odpowiadać dysponowanym przez nas budżetem. Warto pamiętać, że pedagogowi nie należy wręczać zbyt drogich przedmiotów, gdyż mógłby się przez to poczuć niekomfortowo. Oto kilka ciekawych propozycji na podarunek:

- Akcesoria do kawy i herbaty - praktyczny prezent dla kobiet i mężczyzn. Mogą być to takie rzeczy jak: elegancki zestaw filiżanek z dzbankiem, kubki i szklanki z napisami, czy też młynki i zaparzacze,

- Kubek termiczny - przydaje się zwłaszcza w okresie zimowym. Na nim także mogą widnieć różne motywujące napisy i dedykacje,

- Kosz prezentowy - w wielu sklepach zakupimy gotowe kosze prezentowe, w których to znajdują się często ekskluzywne słodycze, miody, kawy, owoce itp,

- Fotoksiążka - upominek sentymentalny, dzięki któremu po wielu latach nauczyciel będzie mógł wspominać swoją klasę i spędzone z nią chwile,

- Mapa zdrapka - idealna propozycja dla nauczycieli przyrody czy geografii, jak i pasjonatów podróży,

- Sportowe gadżety - spodobają się zwłaszcza nauczycielom WF-u. Może być to np. opaska sportowa,

- Portfel skórzany - przydatny upominek dla wszystkich eleganckich kobiet oraz mężczyzn.

Co jeszcze można podarować nauczycielowi? Doskonałym prezentem dla nauczyciela będzie też kalendarz lub książka nawiązująca do jego zainteresowań. Co ważne, na kalendarzach może widnieć wybrany nadruk czy dedykacja. Nauczycielowi można też zakupić długopis czy notatnik.

Jak widać, istnieje wiele propozycji. Ważne jest to, aby prezent dobrać do konkretnej osoby, jej stylu życia oraz pasji.

--- artykuł sponsorowany ---