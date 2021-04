Nowa kolekcja Pfleiderer Moood Stories dostępna w hurtowniach Bomar

Moda na minimalistycznie urządzone wnętrza zagościła u nas na dobre. Nastrój Elegant Slim z kolekcji Mood Stories od Pfleiderer, rzuca nowe, świeże spojrzenie na ten styl. Dodaje mu eleganckiego sznytu, dyscyplinuje go, ale również wprowadza upragnioną harmonię. To doskonała propozycja dla wszystkich, którzy w aranżacji wnętrz cenią sobie powściągliwość.

Na kolekcję Mood Stories składa się 10 nastrojów stylistycznych. W każdym z nich czekają gotowe kompozycje dekorów, które można dowolnie rozwijać i uzupełniać lub potraktować jako gotową bazę. Odwołują się one zarówno do aktualnych trendów i pewnych ponadczasowych stylów w projektowaniu, jak i do tego, co podoba się klientom w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co jest nam znajome, bliskie, co budzi w nas określone emocje i skojarzenia.

Siła dialogu

Mood Stories została stworzona przy współpracy z projektantami mebli, projektantami wnętrz oraz stolarzami i punktami Partnerskimi Pfleiderer, którzy jako pierwsi tworzyli własne projekty w oparciu o proponowane zestawienia dekorów. Jednym z partnerów jest firma Bomar i reprezentujący ją Mariusz Holeniewski, kierownik oddziału Bomar Elbląg, jak również Edyta Buczyńska-Sroka, projektantka ze studia Projekt-Kuchnie oraz Piotr Ulkowski, właściciel firmy Meble Ulwe. Dzięki temu Mood Stories to nie tylko dekory, lecz także ludzie, którzy na co dzień z nimi pracują. To oni oceniali propozycje, dzielili się swoimi obserwacjami na temat oczekiwań rynku i klientów finalnych, proponowali ciekawe rozwiązania. Sprawdzali również w czasie kreatywnych warsztatów, jak pracuje się z poszczególnymi nastrojami oraz jak można je wykorzystać w projektach wnętrz mieszkalnych, komercyjnych i publicznych. Nieocenionym współtwórcą tego projektu jest również ambasadorka główna kolekcji – Maja Ganszyniec. Jedna z najbardziej znanych polskich designerek, w procesie tworzenia nowej kolekcji służyła swoim doświadczeniem, estetycznym wyczuciem i cennymi obserwacjami dotyczącymi codziennej pracy projektanta.

Idealne dopasowanie

Dekory zawarte w kolekcji Mood Stories nie zostały pogrupowane pod względem podobieństwa gatunku drewna czy tonacji betonu. Zestawiono je w taki sposób, aby razem pomogły stworzyć w pomieszczeniu określony nastrój. W jednych wnętrzach czujemy się zrelaksowani, w innych ożywieni i pobudzeni do działania, niektóre budzą w nas nostalgię, inne zachwyt czy optymizm. Sety z kolekcji Mood Stories, które przypisane zostały do każdego z 10 nastrojów są niczym mapa, która wskazuje nam jak łączyć ze sobą dekory. Nowa kolekcja jest stworzona do każdego rodzaju pomieszczeń. Możemy zaaranżować domy w stylu wiejskim, pomieszczenia nowoczesne, jaki i loftowe. Powoduje to, że przychodzący do nas klient ma możliwość doboru dekorów do swoich wymagań – mówi Mariusz Holeniewski, kierownik oddziału Bomar Elbląg.

Edyta Buczyńska-Sroka, projektantka ze studia Projekt-Kuchnie podkreśla z kolei, że nowa kolekcja Pfleiderer jest nieoceniona w zawodzie projektanta - Wśród 10 nastrojów Mood Stories każdy znajdzie coś dla siebie. Możemy stworzyć indywidualne zestawienia dla każdego klienta, a doskonale dobrane dekory ułatwiają pracę nad projektami. Kolekcja charakteryzuje się sporą ilością dekorów nawiązującą do naturalnych materiałów - drewna, kamienia, betonu. W mojej ocenie to bardzo ważne, ponieważ często bazuję na kolorach ziemi, a ta kolekcja daje duże możliwości stworzenia subtelnych i zarazem ciekawych zestawień. Co istotne, każdy set dekorów możemy wykorzystać jako gotowy moodboard albo też potraktować jako swoisty punkt wyjścia; zestaw, który można dowolnie rozbudować, kierując się swoją wrażliwością i potrzebami inwestora.

Stonowana elegancja

Dekory zawarte w nastroju Elegant Slim pozwalają uzyskać we wnętrzu estetyczny minimalizm. To doskonały wybór, jeśli chcemy podkreślić efekt otwartej przestrzeni, urządzić wnętrze eleganckie i jednocześnie współczesne. Rezygnujemy z przepychu typowego dla stylu glamour, a skupiamy się na powściągliwości, która zaowocuje wnętrzem urządzonym ze smakiem, charakteryzującym się niezwykłą funkcjonalnością. Takie rozwiązania sprawdzą się zarówno w aranżacji przestrzeni domowej, jak i publicznej, czego dowodem jest projekt zabudowy meblowej ekskluzywnego butiku, zaprojektowany przez przedstawicieli firmy Bomar. Kluczem do sukcesu jest tu dyscyplina materiałowa oraz wysmakowane wzory. Wśród dekorów w nastroju Elegant Slim znajdziemy wzory drewniane o ciemny wybarwieniu, łagodnym usłojeniu oraz matowym wykończeniu. Do nich zaś dopasowane są chłodne barwy uzupełniające, bogate struktury kamienne oraz beton – gładki, stonowany w swojej kolorystyce i niezwykle naturalny.

Zapraszamy do odkrywania nowych dekorów kolekcji Mood Stories, którą znajdziecie między innymi w salonie Bomar. Czeka na Państwa 10 wspaniałych nastrojów, pozwalających stworzyć wyraziste wnętrza, pełne emocji i charakteru.

Więcej interesujących informacji na www.pfleiderer.pl oraz na stronie Partnera www.bomar.grajewo.com

