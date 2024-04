 Nowe oblicza Kodiaqa i Superba czekają w salonach HADM Gramatowski. Odkryj je już teraz! 

Hej! Dziś zajrzymy do salonu Škoda HADM Gramatowski, gdzie 2024 rok rozpoczyna się od świetnych nowości: nowe oblicza Kodiaqa i Superba czekają, by je odkryć!

Zacznijmy od Kodiaqa. Ten SUV to prawdziwa gwiazda w gamie Škody i właśnie przeszedł solidny lifting. Co nowego? Ostra stylistyka z wyraźnymi przetłoczeniami, czarne akcenty i piękne 20-calowe koła. Do tego charakterystyczne tylnie światła w kształcie litery „C” dodają mu sportowego pazura.

Przejdźmy do Superba. Elegancki liftback, który stawia na minimalizm, ale z charakterem: smukłe reflektory i dynamiczne linie nadwozia. W środku? Możesz wybierać między wersjami Essence, Selection lub luksusową L&K.

Pod maską obu modeli też się sporo dzieje. Kodiaq oferuje wybór między dieslem a hybrydą, z silnikami 2.0 TDI (150 lub 193 KM) albo 1.5 TSI m-HEV o mocy 150 KM. Superb idzie krok dalej, z opcjami diesla, benzyny i hybrydy, a jego najmocniejsza wersja, 2.0 TSI, wykręca aż 265 KM.

O bezpieczeństwo też jest zadbano. Nowości to m.in. systemy pomocnicze, jak travel assist z predykcyjnym tempomatem i asystent pasa ruchu, które sprawią, że każda podróż będzie bezpieczniejsza i wygodniejsza. Oczywiście nie zabrakło standardów, jak kamera cofania czy wielostrefowa klimatyzacja.

Zainteresowany? Umów się na jazdę testową i przekonaj się sam, co nowe Skody mają do zaoferowania. Zapraszamy do salonu Škoda HADM Gramatowski!

HADM Gramatowski



Warszawska 87

Elbląg

55 235 24 57



Rokocin 4G

Starogard Gdański

58 560 94 80

www.hadm.pl

--artykuł sponsorowany---