Nowoczesne budownictwo wielorodzinne na wyciągnięcie ręki

PLAZA to miejsce, w którym życie płynie inaczej. Wybierając tą dobrze skomunikowaną lokalizację z dala od ruchliwych ulic znajdziecie w swoim życiu równowagę. Wielkomiejski design w spokojnej dzielnicy to inwestycja do życia dla każdego, kto ceni sobie spokój i ciszę, a jednocześnie nie chce rezygnować z żadnych udogodnień.

Dzięki przemyślanej strukturze apartamentów, zaprojektowanej z myślą o przyszłych mieszkańcach PLAZA to idealna przystań do życia. Nowe mieszkanie zachwyca eleganckim wyglądem, funkcjonalnością oraz maksymalnym komfortem. Ilośc mieszkań w sprzedaży jest ograniczona. Lokalizacja Lokalizacja, to jeden z największych atutów tej inwestycji, który zapewni przyszłym mieszkańcom codzienny komfort życia. Z jednej strony cisza, spokój i piękny widok, a z drugiej zaś w pełni rozwinięta infrastruktura i łatwy dostęp do komunikacji miejskiej. W zasięgu pieszego spaceru, szkoła, przedszkole, żłobek... A także sklepy oraz CH Ogrody. przystanek autobusowy po drugiej stronie ulicy;

przystanek tramwajowy - 2 min;

centrum Elbląga - 5 min;

obwodnica miasta - 5 min;

przedszkole - 3 min;

szkoła podstawowa - 3 min. Standard Jasna elewacja z akcentami ozdobnymi płytkami o fakturze drewna zwiększającymi estetykę budynku i oknami w naturalnym odcieniu i to wyraz połączenia nowoczesnych, minimalistycznych trendów z darami przyrody. Przestronne, oszklone balkony zapewnią dodatkową przestrzeń i pozwolą cieszyć się bliskością otaczającej natury każdego dnia. Tarasy dachowe z widokiem na panoramę miasta i zielone tarasy parterowe zagwarantują dodatkowe miejsce do odpoczynku na świeżym powietrzu. Dla preferujących spokojną i cichą okolicę, gdzie wypoczynek jest na wyciągnięcie ręki. Mieszkanie dla rodzin, które wyróżniają się przyjaznymi rozkładami zapewniającymi pełną funkcjonalność. Wpisujące się w nowe trendy aranżacyjne wnętrza tworzą przyjazną przestrzeń do zamieszkania i spełniają indywidualne wymagania klientów: panoramiczne okna, dzięki którym pomieszczenia są doskonale oświetlone;

ustawny taras, na którym można zagospodarować np. ogród zimowy;

duże balkony;

wygodne miejsca postojowe w garażu podziemnym;

komórki lokatorskie;

miejsca postojowe w garażu podziemnym. Lokale mieszkalne Przyszli mieszkańcy będą mogli wybrać idealny dla siebie lokal z łącznej oferty 9 przestronnych i funkcjonalnych apartamentów o metrażach 58 mkw, 85 mkw i 91 mkw. Do dwóch mieszkań na drugim piętrze zostały przydzielone tarasy o powierzchni 120 mkw. Właściciele lokali będą mieli do dyspozycji podziemną halę garażową z przestronnymi miejscami do parkowania. Przykładowy lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni 58,29 mkw (II piętro) składa się z: salonu z aneksem kuchennym o pow. 29,50 mkw;

pokoju o pow. 15,55 mkw;

łazienki o pow. 5,18 mkw;

przedpokoju o pow. 8,06 mkw;

tarasu;

miejsca parkingowego w hali garażowej i komórki lokatorskiej. W sobotę (9 lipca) zapraszamy na dni otwarte w godzinach 10-14. Więcej informacji pod numerem telefonu: 729 927 874 AS Nieruchomości www.as.nieruchomosci.pl ---materiał partnera---

.