Nowość podczas Święta Chleba!

To już XV edycja Elbląskiego Święta Chleba i pierwsza, podczas której zabierzemy Was w malowniczy rejs.

Święto Chleba i rejsy spacerowe katamaranami HADMIK i HADMÓWKA. Brzmi to jak świetny plan na weekend. Już od dzisiaj (piątek, 27 sierpnia) aż do niedzieli czekać będziemy na Was od godziny 11:00 do 17:00 przy deptaku naprzeciw Katedry św. Mikołaja. Zabierzemy Was w rejs ze sternikiem po malowniczej rzece Elbląg, w promocyjnej cenie. Osoba dorosła 20 zł, dzieci do 10 lat, 15 zł, a dzieci do 1. roku życia za darmo.

Spędź weekend aktywnie i zabierz dzieci, rodziców, znajomych na pokład katamaranów. Na pewno nie będziecie żałowali czasu spędzonego z Nami.

W każdy weekend jesteśmy na bulwarze Zygmunta Augusta na Starym Mieście w Elblągu. Zapraszamy na rejsy spacerowe m.in. w kierunku jeziora Druzno. W ofercie mamy rejsy edukacyjne z przewodnikiem oraz prywatne czartery ze sternikiem. Pomożemy ci zorganizować na naszych pokładach imprezę marzeń (urodziny , zaręczyny na wodzie, wieczór panieński czy spotkania biznesowe).

*Dzieci do 16 lat tylko pod opieką osoby dorosłej

Facebook: Rejsy Elbląg HADM Gramatowski

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie:

www.rejsyelblag.pl

lub pod numerem

tel. 730 066 861.

Do zobaczenia na wodzie 😊

HADM Gramatowski

Skoda i Citroen

Elbląg

Skoda i Kia

Rokcin 4G, Starogard Gdański

---- artykuł promocyjny ----