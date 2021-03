Nowy Citroën ë-C4 - 100% ëlectric w salonie Citroëna HADM Gramatowski w Elblągu.

Poznaj bliżej Citroëna ë-C4 - 100% ëlectric. Model wpisuje się w założenia nowoczesnej, zaawansowanej elektromobilności, która podnosi komfort użytkowania.

Dzięki elektrycznemu napędowi, jazda nowym Citroënem ë-C4 będzie przyjemna, żaden hałas nie zakłóci spokoju podróży. Jazda autem jest dynamiczna, odbywa się płynnie i harmonijnie. Samochód wyposażony jest w akumulatory o pojemności 50 kWh, które zapewniają zasięg do 350 km (cykl WLTP). Ważną rzeczą jest proste i praktyczne rozwiązanie w obszarze ładowania. Możesz naładować auto korzystając z publicznych stacji ładowania, które umożliwiają uzupełnienie 80% energii w zaledwie 30 minut lub naładować je ze zwykłego gniazdka domowego 230V (9 godzin przy użyciu standardowego gniazdka)



Design Nowego Citroëna ë-C4 - 100% ëlectric jest pełen świeżości. Wykończenie auta w każdym aspekcie jest solidnie wykonane, a detale dokładnie przemyślane przez co auto staje się unikalne. Citroën ë-C4 nabiera jeszcze większej widoczności na drodze i zachwyca swoją sylwetką dzięki dużym kołom oraz innowacyjnemu, wyrafinowanemu przodowi. To nie koniec powiewu świeżości, w Citroënie ë-C4 - 100% ëlectric dostępne są nowe akcenty stylistyczne: monogram ë na błotnikach i z tyłu, pakiet Kolor Anodized Blue, specjalne elementy dekoracyjne na drzwiach oraz dostępne wyłącznie w wersji elektrycznej 18” obręcze aluminiowe Crosslight, sprzyjające oszczędzaniu energii.

Citroën ë-C4 - 100% ëlectric umożliwia kierowcy jazdę w trzech trybach: Normal: najlepszy kompromis pomiędzy zasięgiem, a osiągami, Eco: optymalizacja zużycia energii, Sport: największa moc i moment obrotowy.

Zastanawiasz się, jakie plusy wynikają z jazdy elektrycznym Citroënem? To nie tylko zerowa emisja CO2. Auta 100% elektryczne, do których zaliczamy nowego Citroëna ë-C4 pozwalają na wjazd do stref z ograniczeniami w ruchu pojazdów spalinowych. Ponadto jazda samochodami elektrycznymi daje możliwość bezpłatnego parkowania w miejscach, gdzie za postój musimy dokonać opłaty. Kolejną ciekawostką jest fakt, że w jeździe po mieście zupełnie legalnie możemy korzystać z buspasów, przez co szybciej i sprawniej pokonamy miasto w godzinach szczytów.

Zapraszamy do salonu HADM Gramatowski do zapoznania się z modelami Nowego Citroënia ë-C4 - 100% ëlectric, dostępnego również w wersji spalinowej z silnikiem benzynowym bądź diesla.



Zapraszamy na jazdy testowe.

