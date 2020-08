Nowy Jantar uzdrowi ciało i duszę

Nie ma diety cud, ale są sprawdzone sposoby wprowadzania pozytywnych zmian w swoim życiu. Ten pierwszy krok pomoże ci zrobić Nowy Jantar - miejsce, które uzdrawia ciało i duszę. Zapraszamy na turnusy zdrowotne. Zapewniamy opiekę specjalistów, odpowiednią dietę, kontakt z naturą i wspaniałe towarzystwo innych kuracjuszy. Zacznij od zdrowotnego turnusu i wprowadź na stałe pozytywne zmiany w swoim życiu. Zobacz zdjęcia.

Nowy Jantar to miejsce o niezwykłej energii. Usytuowane w sąsiedztwie lasu, nieopodal morza przywraca naturalną więź człowieka z przyrodą. Powrót do formy gwarantują nie tylko długie spacery, ale przede wszystkim dieta warzywno-owocowa i spotkania warsztatowe.

- Dieta oczyszczająca ma głównie na celu usunięcie z organizmu nagromadzonych toksyn. Poza tym poprawia pracę jelit i dostarcza dużą dawkę witamin, których jest mnóstwo w owocach i warzywach. Ważne, żeby do tego typu diety podejść w sposób przemyślany, najlepiej pod okiem specjalistów, którzy zapoznają się z naszymi wynikami i dolegliwościami - podkreśla Agnieszka Zalewska, project managerka ośrodka. - Bardzo szybko poczujemy poprawę naszej kondycji i samopoczucia. Utrata wagi to miły efekt uboczy całej kuracji. Średnio traci się na wadze od 2 do 4 kilogramów.

Specjaliści z zakresu dietetyki, rehabilitacji, medycyny naturalnej dzielą się z gośćmi swą wiedzą i doświadczeniami.

- Główny cel to wzmocnienie odporności i przywrócenie witalności organizmu. Naszym gościom podajemy gotowe przepisy na zdrowie. Receptury ziołowych herbat czy przygotowywania kiszonek i zakwasów. Sami robimy kombuchę, majonezy wegańske i tłoczymy na zimno świeże oleje. Niebawem rusza nasz sklep internetowy i stacjonarny. Czerpiemy z natury, bo w niej tkwi największa mądrość. - dodaje Agnieszka Zalewska.

Nowy Jantar organizuje turnusy 3-dniowe z dietą sokowo-ziołową doktora Buchingera oraz 7-dniowe turnusy z dietą warzywno-owocową.

Mimo że diety oczyszczające są przeznaczone dla osób dorosłych, to w ośrodku nie brakuje atrakcji dla dzieci. Z pobytu w Nowym Jantarze korzystać więc mogą całe rodziny, wszyscy których kochamy i o których chcemy dbać na co dzień.

Nowy Jantar

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy

WIKING

ul. Rybacka 12

82-103 Jantar

55 247 89 88

602 773 448

kontakt@nowyjantar.pl

--- artykuł promocyjny ---