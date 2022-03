 Nowy standard telewizji naziemnej DVB-T2

Od marca bieżącego roku zmienia się standard nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej – dotychczasowy DVB-T zostanie zastąpiony przez DVBT2/HEVC. Odbiór programów w starym formacie nie będzie już możliwy, a dostęp do darmowej telewizji naziemnej może stracić blisko 2 miliony Polaków. Taka opcja dotyczy jedynie starszych odbiorników, które nie są przygotowane na nadchodzącą technologię. Aby sprawdzić czy Twój telewizor i dekoder odbierze nowy sygnał, można udać się do salonu Canal+ w Centrum Handlowym Ogrody. Aktualnie trwa tam bezpłatna akcja kontroli odbiorników pod kątem nadchodzących transformacji.

O co tak naprawdę chodzi w tej zmianie?

Technologia DVB-T, która obecna jest na rynku od 2013 roku, stała się delikatnie mówiąc przestarzała. Posiada liczne ograniczenia, które uniemożliwiają przesyłanie obrazu w jakości wyższej niż HD i Full HD. Nie nadąża też za rosnącymi potrzebami operatorów telekomunikacyjnych w związku z planami szerokiego wprowadzenia w Polsce łączności 5G. Wprowadzenie nowej technologii DVB-T2, da możliwość przesyłania większej liczby kanałów telewizyjnych w jednym multipleksie oraz w lepszej rozdzielczości obrazu 4K/ Ultra HD.

Co trzeba zrobić, żeby odbierać telewizję naziemną?

Odbieranie telewizji naziemnej w nowym standardzie wymaga używania odpowiedniego odbiornika, czyli telewizora obsługującego ten standard lub dekodera do starszego urządzenia. Bez tego oglądanie bezpłatnych programów nie będzie możliwe. Na szczęście duża część nowszych telewizorów ma już wbudowaną tę funkcję, jednak należałoby to sprawdzić, zanim sygnał zostanie wyłączony. Taką możliwość daje Salon Canal+ w Centrum Handlowym Ogrody. Wystarczy udać się do salonu z nazwą modelu odbiornika lub dekodera, a konsultanci bezpłatnie sprawdzą status sprzętu.

Zmiana nadawania na DVB-T2 – od kiedy?

Transmisja telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2/HEVC będzie uruchamiana stopniowo. Proces potrwa kilka miesięcy. Przejście na nowy standard podzielony został na cztery etapy - od marca 2022 roku będzie on wprowadzany sukcesywnie w różnych regionach Polski:

etap 1: od 28 marca 2022 r. – województwa dolnośląskie i lubuskie,

– województwa dolnośląskie i lubuskie, etap 2: od 25 kwietnia 2022 r . - województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie,

. - województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, etap 3: od 23 maja 2022 r. – województwa lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie,

– województwa lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, etap 4: od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskie, mazowieckie, podlaskim, warmińsko-mazurskie

Po tych datach możliwe będzie odbieranie telewizji naziemnej tylko i wyłącznie w nowym standardzie.

Co w przypadku kiedy mój odbiornik nie obsługuje nowego standardu DVB-T2?

Jeżeli po sprawdzeniu statusu odbiornika, okaże się, że nie odbiera on nowego standardu DVB-T2, to jest kilka rozwiązań. Zakup telewizora, który umożliwi oglądanie telewizji naziemnej w nowej technologii lub tańsza opcja, czyli nabycie zewnętrznego dekodera/tunera, do obsługi tego formatu. Inną możliwością jest korzystanie z oferty telewizji kablowej lub satelitarnej. W obu przypadkach, nie jest wymagane posiadanie funkcji odbioru DVB-T2.

Oferta CANAL+ - przejście na usługę TV satelitarnej

CANAL+ przygotował rozwiązanie alternatywne - to pakiet TV satelitarnej, na użytkowników której zmiana standardu nadawania nie będzie mieć wpływu. W ramach umowy oferowany jest dostęp zarówno do kanałów naziemnych, jak i do bogatej oferty kanałów satelitarnych. Wystarczy umowa za 19,99 zł miesięcznie - w tej cenie jest ponad 70 kanałów tematycznych z programami o gotowaniu, pielęgnowaniu ogrodu, a także ulubione seriale zarówno polskie, jak i zagraniczne, teleturnieje, filmy, sport, wiadomości i informacje. W pakiecie otrzymujemy dekoder, antenę z instalacją za 0zł i dodatki typu paczka kanałów Filmbox czy TVN24 w otwartym oknie. Oferta CANAL+ świetnie sprawdzi się w każdym domu, a szeroki wybór kanałów zapewni rozrywkę i edukację nawet wymagającym widzom.

Salon Canal+

Centrum Handlowe Ogrody (I poziom)

ul. Pułkownika Dąbka 152

tel. 696 820 384

FB: https://www.facebook.com/ncpluselblag/

.

Artykuł powstał we współpracy z ABP Agencja Kreatywna.

.

.

---materiał partnera---