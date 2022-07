Numer działki - jak go ustalić na mapie?

Numer działki to jej podstawowe oznaczenie, którego znajomość pozwala uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat gruntu. Jak wygląda numer działki? W jaki sposób można go ustalić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest numer działki?

Numeracja działek w Polsce przeprowadzana jest na dwa sposoby, a mianowicie przy wykorzystaniu numerów ewidencyjnych oraz identyfikatorów w systemie TERYT. Numerem ewidencyjnym jest liczba naturalna, która musi być unikalna w danym obrębie ewidencyjnym (gminie). W związku z tym działki oznaczane są kolejno 1, 2, 3 itd. W przypadku podziału numer działki staje się ułamkiem, czego przykładem może być podział działki numer 2, na trzy działki o numerach 2/1, 2/2 oraz 2/3. Zupełnie inaczej wygląda natomiast identyfikator działki w systemie TERYT, który stanowi ciąg znaków zbudowany według schematu WWPPGG_R.XXXX.NR. Pozwala on jednoznacznie zidentyfikować działkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny (wieś), jednostkę ewidencyjną (gminę), a także powiat i województwo.

Jak ustalić numer działki?

Ustalenie numeru działki to czynność, którą można wykonać na kilka sposobów. Jedną z możliwości jest złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie, zazwyczaj jest to Wydział Geodezji i Kartografii mieszczący się w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Zdecydowanie łatwiej jest jest jednak ustalić numer działki korzystając z Internetu, ponieważ funkcjonalność tę udostępnia Geoportal360.pl. W tym przypadku numer działki można ustalić podając jej adres lub wyszukując ją na interaktywnej mapie Polski. Po wybraniu konkretnej działki na ekranie wyświetli się nie tylko jej numer, czy identyfikator, ale również inne dane, np. powierzchnia.

Jakie możliwości daje ustalenie numeru działki?

Z pewnością wiele osób zastanawia się w tym momencie nad tym, co daje dysponowanie numerem działki. Otóż jest to podstawa, by uzyskać wgląd do jej księgi wieczystej, ponieważ zgodnie z przepisami polskiego prawa dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny. Jak go uzyskać? W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie numeru księgi, co można zrobić dzięki internetowym wyszukiwarkom, np. Ksiegiwieczyste.pl. W tym celu właśnie niezbędne jest posiadanie numeru konkretnej działki oraz wniesienie wymaganej opłaty. Dysponując numerem księgi wieczystej nic nie stoi na przeszkodzie by zapoznać się z jej treścią, w której można znaleźć informacje na temat właścicieli działki, czy ewentualnej hipotece.

W jakich sytuacjach warto weryfikować tego typu informacje? Przede wszystkim wtedy, gdy jesteśmy zainteresowani zakupem danej działki, bądź uczestniczymy w postępowaniu spadkowym, którego jest ona przedmiotem. Warto również podkreślić, że zgodnie z polskim prawem informacje znajdujące się w księgach wieczystych są wiążące.

Podsumowując należy stwierdzić, że ustalenie numeru konkretnej działki nie jest szczególnie trudne. Dysponując nim można natomiast dotrzeć do treści jej księgi wieczystej, co pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat danej nieruchomości.