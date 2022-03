O metodach antykoncepcji, czyli jak otrzymać receptę na antykoncepcję awaryjną

Współżycie jest przyjemne. Stosunek płciowy to coś całkowicie naturalnego, ale z drugiej strony, współżyjemy tak, aby uniknąć nieplanowanej ciąży. Gdy test ciążowy wskazuje dwie kreski, nie zawsze jest to zjawisko pożądane i radosne. Dlatego też wykorzystujemy różne metody antykoncepcji, które mają za zadanie np. opóźnienie owulacji, niedopuszczenia do uwolnienia komórki jajowej. Jedną z metod zapobiegania nieplanowanej ciąży jest tzw. antykoncepcja awaryjna. Antykoncepcję awaryjną stosujemy w sytuacjach jedynie wyjątkowych m.in. z uwagi na jej silne oddziaływanie na nasz organizm. Korzystając z antykoncepcji awaryjnej musi być nam wystawiona recepta na tabletkę dzień po. Jakie są znane metody antykoncepcji? Czym jest tabletka dzień po? Jak działa? Jak działa recepta online tabletka dzień po?

Antykoncepcja naturalna

Współżycie seksualne daje z pewnością wiele satysfakcji, jednak zazwyczaj chcemy uniknąć konsekwencji w postaci nieplanowanej ciąży. Wybierając konkretną metodę antykoncepcji kierujemy się zarówno swoim komfortem, ale także zdrowiem czy przekonaniami. Nie każdy np. z uwagi na uczulenia ma możliwość stosowania antykoncepcji hormonalnej. Niektórzy, zazwyczaj osoby głęboko religijne, korzystają w naturalnych metod antykoncepcji, znanych niemal od wieków. Czy są one skuteczne? O ile stosowane są łącznie oraz z należytą starannością, mogą wykazywać sporą skuteczność.

Jedną opcją jest tzw. kalendarzyk, czyli śledzenie ciała i określanie dni płodnych, w których zachowuje się wstrzemięźliwość oraz dni niepłodnych. Drugą opcją jest kontrola temperatury. Polega ona na codziennym mierzeniu temperatury w pochwie lub pod pachą, o tej samej porze, aby określić dni płodne na jej podstawie. Ostatnią opcją jest obserwacja śluzu. Wedle tej metody śluz gęsty i biały oznacza dni niepłodne, a rozciągliwy i wodnisty - płodne.

Antykoncepcja mechaniczna

Mechaniczna metoda antykoncepcji najczęściej kojarzona jest z prezerwatywami. Stosowanie metod mechanicznych ma też tą zaletę, iż chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Dzięki tym metodom, mechanicznie blokujemy plemnikom dojście do komórki jajowej.

W przypadku antykoncepcji mechanicznej wyróżniamy prezerwatywy dla mężczyzn, a także prezerwatywy dla kobiet. Tą druga kobieta powinna zastosować najwcześniej 8 godz przed seksem oraz pozostać przez 6 godzin po niej w pochwie.

Inne metody antykoncepcji mechanicznej to także kapturki dopochwowe, błony dopochwowe.

Antykoncepcja hormonalna i chemiczna

Popularną metodą antykoncepcji są też metody hormonalne. Najczęściej kojarzmy tu tabletki antykoncepcyjne. Ale czy wiesz, że są dwa rodzaje tabletek - jednoskładnikowe i dwuskładnikowe? Oba leki hamują owulację i muszą być przyjmowane regularnie. Do zażycia tabletki antykoncepcyjnej niezbędna jest spora dyscyplina kobiety. Powinna ona zażyć tabletkę zawsze o tej samej porze, aby była ona skuteczna.

Do innych metod antykoncepcji hormonalnej należą np. plastry hormonalne, krążek dopochwowy lub zastrzyk z progestagenu dokonywany raz na 3 miesiące.

Dodatkowo można też skorzystać z antykoncepcji chemicznej, stosując środki plemnikobójcze w postaci kremów, globulek, żeli.

Trzeba też pamiętać, że stosowanie hormonów w antykoncepcji powoduje skutki uboczne tj. problemy ze skórą, gospodarką węglowodanową, nieregularne krwawienia śródcykliczne, torbiele czy choroby nowotworowe. Może powodować też bóle głowy, a z czasem wzrasta ryzyko zakrzepów. Pamiętajmy jednak, że ostre skutki uboczne nie pojawią się u każdego i najlepiej zawsze zaciągnąć konsultacji lekarskiej, aby wybrać dla siebie idealną i bezpieczną metodę.

Tabletka dzień po - co to, jak uzyskać receptę?

Aby zapobiec nieplanowanej ciąży, w sytuacjach awaryjnych możliwe jest także skorzystanie z tzw. tabletki dzień po. Tabletka ta jest przyjmowana już po stosunku, najczęściej wtedy, gdy zwiodły inne metody lub w tzw. nieoczekiwanej awaryjnej sytuacji.

Rynek polski oferuje tabletkę Ellaone lub Escapelle. Są one skuteczne, o ile tabletka zostanie przyjęta w odpowiednim czasie - w przypadku Ellaone jest to okres do 5 dni, Escapelle natomiast do 3 dni. Po tym czasie zablokowanie owulacji nie jest już możliwe.

Jak działa antykoncepcja awaryjna? Działanie antykoncepcji awaryjnej jest proste. Substancja zawarta w tabletce hamuje uwalnianie komórki jajowej, blokują owulację, co sprawia, że uniemożliwiają zapłodnienie komórki jajowej. Warto przy tym wiedzieć, że przyjęcie tabletki nie powoduje poronienia, a jedynie uniemożliwia proces zapłodnienia. Jeśli zatem już do niego doszło, bo np. minął czas na przyjęcie leku, jego skuteczność maleje. Jaka jest zatem owa skuteczność antykoncepcji awaryjnej? Jeśli zastosowanie antykoncepcji awaryjnej nastąpi w przewidzianym czasie, w zależności od preparatu skuteczność wyniesie 98-99%.

Kiedy możemy zastosować antykoncepcję awaryjną? Gdy doszło do niezabezpieczonego stosunku, gdy nastąpiło pęknięcie prezerwatywy, gdy doświadczyłaś przemocy seksualnej, gdy zapomniałaś o przyjęciu tabletki antykoncepcyjnej.

Oczywiście, stosowanie antykoncepcji awaryjnej może powodować działania niepożądane.Skutki uboczne tabletki to m.in. bóle głowy, dolegliwości bólowe brzucha, nudności i wymioty, bóle pleców i miednicy, ogólny dyskomfort w okolicy jamy brzusznej, niepokój, bezsenność, krwawienie.

Jeśli zastanawiasz się ile kosztuje tabletka - nie musisz się martwić. Escapelle to koszt ok 55 zł, Ellaone jest droższa i kosztuje ok 120zł. Leki te kupisz w każdej aptece, ale do ich zakupienia niezbędna jest konsultacja lekarska lekarza ginekologa. Podczas niej, jeśli lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, pozostanie mu wypisanie recepty. Co ważne, jeśli nie masz dostępu do swojego lekarza, rozwiązaniem jest recepta online na stronie Erecept.pl

Jeśli zatem jesteś w potrzebie, jest weekend, jesteś na wyjeździe lub jakakolwiek przyczyna uniemożliwia ci dostęp do twojego lekarza, uzyskaj receptę w prosty sposób poprzez naszą stronę.

