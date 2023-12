 Odnowienie mebli czy zakup nowych? Praktyczny poradnik

Zauważyłeś, że na Twoich meblach pojawia się coraz więcej oznak zużycia i nie wyglądają dobrze? To czas na podjęcie decyzji – oddać je do renowacji czy kupić nowe umeblowanie? Podpowiadamy!

Kiedy warto zdecydować się na renowację mebli?

Nie da się ukryć, że w ostatnich latach można usłyszeć wiele dobrego o renowacji mebli. Coraz więcej osób interesuje się odnawianiem starych i wysłużonych elementów wyposażenia. Trzeba przyznać, że mają wyjątkowy styl, którego dzisiaj próżno szukać w sklepach meblowych. Przywracanie dawnej świetności przedmiotom uważane jest za ekologiczne i oszczędne. Jak to możliwe? Jeśli zamiast kupować co kilka lat nowy zestaw, np. mebli kuchennych, będziesz je odnawiać, wydasz mniej pieniędzy i tym samym wygenerujesz mniej odpadów, które nie zawsze nadają się do recyklingu.

W teorii odnawianie mebli brzmi bardzo interesująco, warto jednak spojrzeć na stronę praktyczną. Renowacja to termin używany najczęściej w kontekście elementów wyposażenia pamiętających czasy PRL-u lub jeszcze starszych. Rzadko można spotkać się z osobami, które podejmują się odnawiania przedmiotów z lat 90. czy młodszych. Zazwyczaj zależy nam na odrestaurowaniu mebli z prawdziwego, litego drewna, będących pamiątkami rodzinnymi czy też takich, do których ma się sentyment. Odnawia się ponadto elementy, które są częścią większych zestawów. Takie, bez których komplet nie byłby atrakcyjny wizualnie czy funkcjonalny.

Ciekawe inspiracje znajdziesz na stronie: https://www.gama-sklep.com.pl

Renowacja mebli – czy zawsze jest opłacalna?

Jeśli nie posiadasz antyków czy mebli, do których masz duży sentyment, ich renowacja nie ma większego sensu. Odrestaurowanie umeblowania nie jest tanie, szczególnie jeśli nie robi się tego samodzielnie, a oddaje w ręce fachowców. Co więcej, nowoczesne meble tworzone są z zupełnie innych materiałów, bardziej lichych niż elementy wyposażenia sprzed kilku dekad. W efekcie może się okazać, że ostateczny koszt renowacji będzie wyższy niż kupno nowych mebli. Oczywiście, jeśli chcesz naprawić drobne defekty we współczesnym umeblowaniu, np. zregenerować zawiasy czy wstawić nowe przeszklenia, wówczas warto skorzystać z usług fachowców. Cena materiałów i robocizny wyniesie mniej niż całkiem nowy zestaw.

Co więcej, okazuje się, że renowacja antyków również nie zawsze jest opłacalna. Niezależnie od tego, czy znalazłeś interesujący mebel na aukcji internetowej, czy odziedziczyłeś go po dziadkach. Jeśli nie dysponujesz odpowiednimi oszczędnościami, niekiedy wysokość kosztów naprawdę może Cię zaskoczyć. Na przykład, jeżeli wycena zmiany obicia i naprawy kilku elementów sofy z PRL-u wynosi tyle, co zakup dwóch czy nawet trzech nowych mebli, wtedy z pewnością sam zdecydujesz się na zakupy. Zazwyczaj nie warto podejmować się także naprawy bardzo zniszczonych mebli, spleśniałych czy poważnie wybrakowanych.

Nowe meble czy renowacja?

Nie da się jednoznacznie wskazać, czy warto odnawiać meble, czy kupować nowe. Na podjęcie ostatecznej decyzji, wpływ ma wiele czynników, a przede wszystkim: stan umeblowania i Twój budżet. Nie podejmuj pochopnych działań. Rozważ dokładnie każdą z opcji, a następnie wybierz jedną z nich.

Jeśli posiadasz zabytkowe meble lub takie, z którymi naprawdę nie chcesz się rozstawać, rozważ renowację. Na początku możesz poprosić fachowca o wycenę, a następnie uzbierać potrzebne fundusze. Natomiast w przypadku, kiedy potencjalna cena usługi będzie naprawdę wysoka i nieosiągalna, pomyśl nad sprzedażą posiadanego umeblowania lub zutylizowaniem go. Kto wie, być może sam zainteresujesz się tematem renowacji i postanowisz przywrócić dawną świetność meblom na własną rękę.

Zdecydowanie nie warto nawet myśleć o renowacji, jeśli posiadasz meble wyprodukowane końcem lat 90. i młodsze. Lepsze, trwalsze i atrakcyjniejsze wizualnie produkty znajdziesz obecnie w każdym sklepie. Zapłacisz za nie znacznie mniej niż za odnowienie starego wyposażenia. Musisz ponadto pamiętać, że do kosztu samej renowacji, musisz doliczyć również transport. Przy większych gabarytach może wynieść naprawdę sporo.

--- artykuł sponsorowany ---