Odrobaczanie psa – jak, kiedy i ile to kosztuje?

Decydując się na kupno lub przygarnięcie psa, należy pamiętać o tym, że pies to nie tylko oddany przyjaciel, ale także istota, która jest całkowicie od nas zależna. W związku z tym, wraz z pojawieniem się czworonożnego członka rodziny, na właścicielu zaczynają ciążyć nowe obowiązki, od których zależy zdrowie i bezpieczeństwo pupila. Jednym z nich jest regularne odrobaczanie.

Dlaczego musimy pamiętać o regularnym odrobaczaniu psa?

Odrobaczanie jest zabiegiem, o którym żaden właściciel czworonożnego przyjaciela nie może zapomnieć. Zaniedbanie tego obowiązku narazić może naszego pupila na ryzyko zachorowania na robaczycę – chorobę, która poważnie zagraża zdrowiu psa, a w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do jego śmierci. Robaczyca jest szczególnie groźna dla szczeniaków i młodych psów, dlatego konieczna jest regularna aplikacja środków odrobaczających.

Brak lub zaniedbanie regularnego odrobaczania psa może mieć przykre konsekwencje, nie tylko dla naszych pupili, ale także dla nas samych. Psy należą do zwierząt, które uwielbiają okazywać miłość i przywiązanie do swoich właścicieli. Swoje uczucia zwykle wyrażają przez przytulanie i lizanie swoich ukochanych ludzi po rękach i twarzy. Jakkolwiek urocze by to nie było, należy zawsze pamiętać, że pies, zwłaszcza nieodrobaczony, może w ten sposób przenosić pasożyty i bakterie. Jeśli więc chcemy cieszyć się bliskim kontaktem z naszym pupilem, musimy koniecznie pamiętać o tym, aby zadbać o jego regularne odrobaczenie.

Po czym rozpoznać, że pies ma robaki?

Pies może zarazić się pasożytami na wiele różnych sposób. Zdecydowana większość pasożytów dostaje się do organizmu naszych pupili drogą pokarmową, choć są i takie, które wdzierają się przez skórę. W naturze każdego psa, zwłaszcza w wieku szczenięcym, leży wąchanie, lizanie i poznawanie każdego nowego miejsca, nowych ludzi czy swoich czworonożnych znajomych. Nic więc dziwnego, że każdy spacer jest idealną okazją dla pasożytów na wtargnięcie do organizmu psa.

Zakażenie pasożytami łatwo jest zauważyć, dzięki czemu możemy przystąpić do natychmiastowego udzielenia pomocy naszemu czworonożnemu przyjacielowi. O obecności robaków u psa świadczą zarówno zmiany fizjologiczne, jak i te, które dotyczą normalnego zachowania psa. Bardzo wyraźnym sygnałem, że organizm naszego pupila został zaatakowany przez robaki, są wszelkiego rodzaju zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Jeśli nasz pies zmaga się z biegunką i wymiotami, a jego brzuch jest wzdęty, powinniśmy koniecznie zabrać go do weterynarza. Obecność robaków w organizmie psa objawia się także wysypką na skórze i intensywnym drapaniem. Oprócz tego, apatyczne zachowanie, nadmierna senność i unikanie kontaktu jest wyraźnym sygnałem, że z naszym pupilem dzieje się coś niedobrego.

Jak wyglądają robaki u psa?

Istnieje wiele różnych gatunków robaków, które atakują organizmy naszych czworonożnych pupili. Jednym z najpopularniejszych jest glista psa, zwana także tęgoryjcem. Nazwę tę zawdzięcza charakterystycznemu aparatowi gębowemu, który umożliwia jej poruszanie się po jelicie cienkim psa. Nieleczone zakażenie glistą psią może przerodzić się w groźne zapalenie jelita. Objawem zakażenia tym rodzajem robaka jest wyraźna chudość psa, która występuje mimo regularnego podawania pokarmów.

Do powszechnie występujących gatunków robaków zalicza się tasiemce. Tasiemiec, który zagnieździ się w jelicie psa, może osiągnąć nawet pół metra długości. Psie tasiemce wyposażone są w liczne haczyki i przyssawki, które umożliwiają im przywieranie do ścianek jelita. Tasiemiec psi potrafi przez bardzo długi czas nie dawać żadnych objawów. Po pewnym czasie objawia się tym, że pies cierpi na dokuczliwe swędzenie odbytu, co z kolei objawia się tzn. "saneczkowaniem". Należy wówczas niezwłocznie udać się do lekarza weterynarii, który przepisze odpowiednie preparaty odrobaczające.

Ile kosztuje odrobaczanie psa? Ceny w różnych miastach

Jeśli decydujemy się na zakup lub adopcję psa, musimy liczyć się z wieloma wydatkami. Odrobaczanie psów, zwłaszcza bardzo młodych, jest obowiązkiem każdego właściciela i choć jest to dodatkowy wydatek, ceny preparatów odrobaczających nie są wygórowane.Po odpowiedni środek powinniśmy zgłosić się do lekarza weterynarii, który przepisze odpowiednią dawkę leku – jest ona uzależniona od wagi psa. Ceny odrobaczania psa są bardzo podobne w wielu miastach i zwykle wynoszą około 20 złotych.

