 Odtrucie alkoholowe w Katowicach – sposób na przerwanie ciągu alkoholowego

Alkoholizm jest chorobą podstępną, rozwijającą się w ukryciu i nieświadomości samego uzależnionego. Substancja odurzająca stopniowo przejmuje kontrolę nad życiem nałogowca. Sprawia, że dąży on do długotrwałego trwania w stanie upojenia alkoholowego i nie doprowadza do rozpoczęcia procesu trzeźwienia. Takie działanie nazywa się cugiem lub ciągiem alkoholowym. Najskuteczniejszym sposobem jego przerwania jest odtrucie alkoholowe. W Katowicach przeprowadzają je specjaliści Centrum Medycznego Galmedic. W komfortowych i intymnych warunkach stacjonarnej placówki pacjent oddaje się w ręce doświadczonych fachowców, którzy sprawują nad nim nieprzerwaną opiekę. Każdorazowo po cugu alkoholowym należy nie tylko zadbać o usunięcie toksyn z organizmu, ale również wyrównanie poziomu elektrolitów i pozostałych substancji odżywczych.

Detoks pozwala na szybkie usunięcie z krwiobiegu uzależnionego pozostałości toksycznych związków – metabolitów alkoholu etylowego i jego pochodnych. Uzupełnia również niedobory makro- i mikroelementów. Aby odtrucie alkoholowe w Katowicach mogło przebiec sprawnie i efektywnie, konieczne jest wcześniejsze zakończenie ciągu alkoholowego. Zwykle działanie to stanowi pierwszy etap detoksykacji. Zaprzestanie spożywania alkoholu jest konieczne, by wspomóc naturalne procesy regeneracyjne organizmu. W towarzystwie substancji odurzającej narządy i układy ustroju nie funkcjonują prawidłowo. Zmienia się również skład biochemiczny krwi, poziom równowagi metabolicznej i wodno-elektrolitowej. Niemal wszystkie parametry życiowe człowieka zostają zaburzone. Skutkuje to znacznym pogorszeniem ogólnego stanu jego zdrowia, wyjałowieniem, a niekiedy wręcz wyniszczeniem jego organizmu zgubnym oddziaływaniem etanolu.

Alkoholizm i ciąg alkoholowy

Odtrucie alkoholowe w Katowicach umożliwia nie tylko bezpieczne przerwanie ciągu alkoholowego, ale również podjęcie skutecznej walki z nałogiem. Długofalowym efektem oddziaływań terapeutycznych powinna być bowiem abstynencja pacjenta utrzymywana przez niego dobrowolnie i do końca życia. Alkoholikowi nie wystarcza jeden dzień picia. Spożywanie przez niego substancji odurzającej w nadmiernych ilościach trwa nawet tygodniami. Podczas nich jego organizm narażony jest na szkodliwe działanie toksyn i metabolitów etanolu. Stan nieprzerwanego upojenia alkoholowego, który trwa ponad dobę, nazywa się ciągiem alkoholowym.

Przekroczenie cienkiej linii pomiędzy okazjonalnym sięganiem po trunki a piciem po to, by się upić, jest łatwiejsze, niż się wydaje i przez to często niezauważalne. Alkoholizm rozwija się stopniowo, ale w utajeniu. Łatwe do wychwycenia stają się dopiero objawy cugu alkoholowego i długotrwałego zatrucia etanolem. Wcześniej czujność najbliższych osób z otoczenia osoby nadużywającej alkoholu powinny wzbudzić takie symptomy jak: poszukiwanie okazji do spożycia alkoholu, picie w samotności, luki pamięciowe, chwilowe amnezje, zmiana wzorców zachowań po spożyciu alkoholu. Wszystkie z nich mogą świadczyć o prealkoholowej fazie uzależnienia, która często stosunkowo szybko przekształca się w stadium przewlekłe i krytyczne.

Konsekwencje ciągu alkoholowego

Najpoważniejszym skutkiem trwania w cugu alkoholowym jest zakłócenie sposobu funkcjonowania większości narządów wewnętrznych człowieka i odpowiedniej współpracy jego układów. Pod wpływem etanolu dochodzi bowiem do patologicznych zmian w strukturze i sposobie działania wątroby, nerek, żołądka, trzustki, serca, a nawet mózgu. Trwanie w ciągu alkoholowym przyczynia się do powstania schorzeń przewlekłych, m.in.: nadciśnienia, kardiomiopatii, marskości wątroby, stanów zapalnych, refluksu żołądkowo-przełykowego, otępienia alkoholowego, a nawet sprzyja częstym utratom przytomności chorego. Choroba alkoholowa jest ponadto przyczyną schorzeń psychicznych: halucynacji, paranoi, depresji i wielu innych.

Dlaczego zatem osoba uzależniona stale sięga po alkohol? Przede wszystkim nie chce ona doprowadzić do rozpoczęcia procesu trzeźwienia swojego organizmu. Obawia się nieprzyjemnych dolegliwości odstawiennych, związanych z uczuciem biochemicznego głodu alkoholowego całego ustroju. Organizm przyzwyczajony do nadmiernej ilości toksyny „upomina się” o nią bowiem w niezwykle nieprzyjemny dla chorego sposób.

Bezpieczne przerwanie ciągu alkoholowego

Dostępne w Centrum Medycznym Galmedic odtrucie alkoholowe w Katowicach umożliwia skuteczne i bezpieczne przerwanie cugu alkoholowego. W placówce pacjent żegna się z alkoholem szybko i komfortowo. Już w momencie przyjęcia go do placówki zostaje on pozbawiony wszelkiej możliwości spożywania alkoholu etylowego w jakiejkolwiek postaci i dawce. Bezpieczne zakończenie ciągu jest konieczne, by organizm alkoholika mógł zregenerować się po długotrwałej obecności w krwiobiegu toksyn. Ich nagły brak paradoksalnie przyczynia się jednak najpierw do pogorszenia stanu zdrowia uzależnionego. Jego organizm zmaga się z nagłym spadkiem ilości alkoholu we krwi. Manifestuje się on za pośrednictwem widocznych i odczuwalnych objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA).

Osoba doświadczająca głodu alkoholowego z upływem czasu czuje się coraz gorzej. Drżą jej mięśnie, nadmiernie się poci, cierpi z powodu zawrotów głowy, nudności i wymiotów, podniesionego ciśnienia krwi, tachykardii, bólów mięśni i głowy. Nierzadko zmaga się również z bezsennością, zaburzeniami zachowania i osobowości, a do przykrych już dolegliwości fizycznych dołączają również te, dotyczące sfery zdrowia psychicznego. Omamy wzrokowe, halucynacje, lęki, epizody depresyjne mogą alkoholikowi znacznie utrudnić utrzymanie abstynencji i wpłynąć niekorzystnie na skuteczność podejmowanego procesu przerwania ciągu alkoholowego. Z tego względu niezwykle istotne jest, by przeprowadzać go pod kontrolą i opieką specjalistów w renomowanych ośrodkach leczenia uzależnień, oddziałach szpitalnych, prywatnych klinikach i centrach medycznych lub ambulatoriach. Tylko w nich pacjent jest w pełni bezpieczny, gdyż personel medyczny czuwa tam nad jego stanem zdrowia w sposób ciągły. Reagując odpowiednio szybko, niweluje nieprzyjemne objawy odstawienne, zwiększając poziom komfortu chorego i jego motywację do dalszej walki z nałogiem.

Na czym polega odtrucie alkoholowe w Katowicach?

Pierwszym etapem odtrucia alkoholowego jest dokładne zapoznanie się lekarza z trudnościami i potrzebami alkoholika. W tym celu w Centrum Medycznym Galmedic przeprowadza się wizytę kwalifikacyjną, poprzedzającą proces detoksykacji. Podczas niej lekarz dokładnie bada pacjenta oraz zbiera szczegółowy wywiad lekarski. Pyta przede wszystkim o specyfikę i charakter uzależnienia od alkoholu, jego długość, nasilenie objawów odstawiennych, czas ciągów alkoholowych i epizodów trzeźwości, a także podejmowane w przeszłości leczenie. W razie konieczności zleca również wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych. Zwykle obejmują one morfologię krwi, oznaczenie poziomu elektrolitów i wybranych pierwiastków w składzie chemicznym krwi, poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu oraz USG wybranych narządów. Dopiero po pozytywnym zakwalifikowaniu alkoholika do przeprowadzenia zabiegu może on zostać przyjęty do placówki.

W Galmedic każdy chory ma do swojej dyspozycji pokój jednoosobowy z łazienką. Warunki zapewniane alkoholikom gwarantują im dyskrecję i intymność oraz bezpieczeństwo głównie ze względu na sprawowaną nad nimi opiekę specjalistów. W pierwszej kolejności przedstawiciele personelu pielęgniarskiego podłączają pacjentowi dożylny wlew witaminowy za pośrednictwem wenflonu. Składniki odżywcze kroplówki witaminowej docierają bezpośrednio do krwiobiegu pacjenta, dzięki czemu są niemal stuprocentowo wchłanialne. Potas, magnez, sód i wapń rozpuszczone są w roztworze glukozy i soli fizjologicznej, które stanowią optymalny nośnik tych składników odżywczych. Zapewniają jednocześnie nawodnienie organizmu pacjenta, sprzyjając szybkiej jego regeneracji i przywróceniu poziomu równowagi wodno-elektrolitowej.

Głód alkoholowy a farmakologia

Podczas infuzji płynów pacjenci mogą uskarżać się na pierwsze objawy odstawienne. Organizm zaczyna się bowiem regenerować, a proces trzeźwienia jest dość skomplikowany i długotrwały. Jego początek staje się zatem pewnego rodzaju szokiem dla całego ustroju. Aby ograniczyć jego skutki i niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się nasilenie objawów, lekarze stosują dożylną lub domięśniową farmakoterapię. Zwykle zlecają pacjentowi podanie środków nasennych, uspokajających, przeciwbólowych i przeciwwymiotnych. Ich celem jest ograniczenie lub nawet usunięcie nieprzyjemnych dolegliwości. Dzięki uspokojeniu całego organizmu uzależnionego zyskuje on możliwość rozpoczęcia świadomej i dobrowolnej kompleksowej terapii alkoholizmu. Wyłącznie po osiągnięciu dobrego stanu zdrowia fizycznego można bowiem angażować chorego w długotrwały proces terapeutyczny, którego głównym elementem jest psychoterapia.

Odtrucie alkoholowe w Katowicach elementem terapii choroby alkoholowej

Po procesie diagnostycznym, który poprzedza wszelkie działania terapeutyczne, następuje właściwy etap leczenia choroby alkoholowej. Nie powinien on jednak składać się wyłącznie z odtrucia alkoholowego. Stanowi ono jeden z elementów kompleksowej terapii. Dodatkowo specjaliści powinni zadbać o to, by pacjent poznał inne możliwości, jakie daje mu specjalistyczna placówka medyczna. W Centrum Medycznym Galmedic może on skorzystać ponadto z psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz awersyjnej metody wspomagania leczenia alkoholizmu – Esperalu, czyli wszywki alkoholowej.

Celem kompleksowego leczenia choroby alkoholowej jest przede wszystkim skuteczne zakończenie ciągu alkoholowego i utrzymanie wstrzemięźliwości poprzez stabilizację abstynencji. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod terapeutycznych osiąga się znaczną poprawę stanu zdrowia pacjenta, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Psychoterapia dba o poszerzanie wglądu chorego w schematy reagowania emocjonalnego i podejmowane wzorce zachowań, nierzadko patologicznych, wpływających na pogłębianie stadium choroby alkoholowej.

