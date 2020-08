Ostatnie trzy tygodnie z Rodzinnym Parkiem Rozrywki Nowa Holandia

Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia zaprasza w swoje progi. Ostatnie tygodnie sezonu 2020 w parku zapewnią moc wrażeń i zabawę dla całej rodziny.

6 września kończy się sezon 2020 z Rodzinnym Parkiem Rozrywki Nowa Holandia. Nie ma co tracić czasu, pora zabrać tu swoje pociechy i spędzić miło dzień pełen wrażeń i dobrej zabawy. Park jest czynny codziennie od godziny 10:00 do 19:00, dojazd do kompleksu możliwy jest od strony drogi ekspresowej S7 oraz wiaduktem od ulicy Skrzydlatej. Zapraszamy!

www.nowaholandia.pl

tel. 55 615 10 85

