 Outsourcing na najwyższym poziomie z Simply Contact

Chcesz w jeszcze większym zakresie poprawić obsługę Twoich klientów i szybko zoptymalizować koszty operacyjne swojej działalności? Jeśli tak, śmiało postaw na Simply Contact, czyli firmę, która jest doskonałym partnerem w outsourcingu, działającym na globalnym poziomie. Firma niedawno otworzyła kolejne biuro w Polsce, tym razem w Poznaniu.

Profesjonalne wsparcie i bardzo przejrzyste działanie

Wszechstronne usługi dotyczące obsługi klienta, utrzymanie dotychczasowych klientów przy swojej marce, fachowa i wielowymiarowa pomoc techniczna, a także bardzo bogate wsparcie dla startupów – to wszystko, a także wiele, wiele więcej zapewni Twojej działalności właśnie Simply Contact.

Simply Contact założony przes Konstantina Rhyzova działa od 2013 roku i ma swoje przedstawicielstwa w Polsce, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rumunii, Ukrainie i Mołdawii. Firma oferuje wsparcie w 20 językach, osiągnęła rynkowy sukces. W ramach usług outsourcingowych tworzy ukierunkowane centrum obsługi klienta, proponuje rozwiązania do celów front-office i back-office. Firma zatrudnia ponad 600 wykwalifikowanych agentów.

- Bardzo cenimy sobie uczciwość we współpracy. Otwarcie pokazujemy naszym klientom sposób, w jaki pracujemy, omawiamy wszystkie szczegóły i zawsze na bieżąco informujemy ich o stanie projektu, postępach i wszelkich problemach – podkreśla zespół Simply Contact.

Certyfikowani laureaci nagród

Profesjonalizm i bogate doświadczenie jeśli chodzi o outsourcing obsługi klienta przekłada się na liczne sukcesy firmy, ale również tych wszystkich, którzy korzystają z jej usług. Nie bez powodu w 2023 roku Simply Contact zdobył dwie nagrody Silver Stevie Awards, konkretnie za sprzedaż i obsługę klienta. Mowa tu o najwyższych w skali światowej wyróżnieniach dla profesjonalistów z branży obsługi klienta, centrum kontaktowego, rozwoju biznesu i sprzedaży. To kolejny przykład na to, że Simply Contact jest wiodącym europejskim dostawcą outsourcingu, obsługi klienta i Business Process Outsourcing dla firm, które chcą przede wszystkim opłacalnych, niezawodnych, skalowalnych i profesjonalnych rozwiązań. Dodajmy, że Simply Contact posiada m.in. certyfikat PCI DSS, świadczący o utrzymaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkich transakcji płatniczych; a także certyfikat ISO 27001 będący standardem zarządzania bezpieczeństwem informacji i certyfikat ISO 27701 (PIMS), międzynarodowy standard zarządzania prywatnością informacji. Z Simply Contakt możesz czuć się bezpiecznie.

Współpraca z największymi markami z jednej, wsparcie dla startupów z drugiej strony

Nie jest więc niczym zaskakującym, że Simply Contact ma rocznie ponad 10 mln zapytań od klientów i może poszczycić się intensywną współpracą z takimi uznanymi markami takimi jak Wizz Air, Yves Rocher, METRO czy Bolt. Z jej usług korzystają zarówno bardzo duże firmy, jak i średnie i mniejsze przedsiębiorstwa oraz startupy. Misją firmy jest bowiem rozwiązywanie złożonych wyzwań biznesowych dzięki proponowaniu prostych, a jednocześnie skutecznych rozwiązań. To elastyczne i wielojęzyczne wsparcie w prowadzeniu działalności 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Simply Contact dynamicznie i nieustannie rozszerza swoją działalność, czego przykładem jest niedawne otwarcie nowej placówki w Poznaniu. W Polsce Simply Contact posiada również dwa oddziały w Warszawie. Na rynku brytyjskim firma została członkiem The UK Contact Centre Forum skupiającej fachowców z branży call center i obsługi klienta. Dodajmy, że o powstaniu nowego biura zdecydowano też w Europie Środkowo-Wschodniej, w Bukareszcie w Rumunii.

- Nasz wielojęzyczny zespół może nawiązać z klientami kontakt na bardziej ludzkim poziomie, zapewniając wsparcie w ich ojczystym języku – podkreśla zespół Simply Contact.

Firma oferuje również szkolenia. Eksperci Simply Contact zbudują programy szkoleniowe w oparciu o materiały klienta, poprowadzą szkolenia z umiejętności miękkich, m. in. dotyczące komunikacji, empatii, pracy z obiekcjami, utrzymywania bazy wiedzy firmy. Mogą też przygotować materiały szkoleniowe na platformę edukacyjną online. Możliwości w tym zakresie jest naprawdę wiele.

Oni o Twoją firmę zadbają jak o swoją własną

- Każdy z nas przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu. Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania. Dążymy do dostarczania najlepszych rozwiązań długoterminowych, dzielimy się ryzykiem z naszymi klientami, aby wprowadzać pozytywne zmiany i osiągać doskonałość – podkreśla zespół Simply Contact.

Dzięki Simply Contact zbudujesz najlepsze możliwe relacje ze swoimi kontrahentami, a Twoi klienci będą mogli kontaktować się z Tobą wszystkimi dostępnymi kanałami, to jest komunikatorami, sieciami społecznościowymi, telefonicznie, przy pomocy czatu, maila czy botów. Profesjonalne wsparcie na każdym etapie pozwoli zapewnić obsługę klienta dostosowaną w najwyższym stopniu nie tylko do branży, ale również miejsc, w których funkcjonuje dana działalność.

- Dostosujemy procesy operacyjne, będziemy stale monitorować wydajność i zapewnimy, że Twoi klienci otrzymają usługi na najwyższym poziomie. Nasi instruktorzy dbają o to, aby pracownicy posiadali szeroką wiedzę na temat Twojego produktu i utrzymywali ją dzięki regularnym kontrolom i odświeżaniu wiedzy – podkreśla zespół Simpy Contact.

Dzięki Simply Contact skupisz się tylko na tym, co najważniejsze

Dzięki profesjonalistom z Simply Contact będziesz mógł realizować swoje duże, strategiczne cele, podczas gdy rutynowe zadania zostaną wykonane w znacznym stopniu za Ciebie. To bardzo prosta droga do tego, by przekierować swoją uwagę na kluczowe obszary działań, zwiększyć sprzedaż, nawiązać stałe relacje z zaangażowanymi klientami, skupić się na tym, co w prowadzeniu działalności jest dla Ciebie najważniejsze i najciekawsze. Simply Contact ma doświadczenia m. in. w branżach lotniczej i turystycznej, handlu elektronicznego i detalicznego, Fintech, mobilności i dostaw, IT, gier i administracji publicznej i wielu innych.

- Nasza komunikacja jest dopracowana, a nasze doświadczenie w zarządzaniu projektami wystarczy, abyś poczuł się tak, jakby Twój oddany zespół siedział tuż obok Ciebie. Twoi klienci odczują przyjazną i otwartą na współpracę atmosferę panującą w naszym środowisku pracy. Pięć naszych biur znajduje się na Ukrainie i w Polsce, co pozwala nam na rekrutację różnorodnych i najbardziej wyróżniających się kandydatów - podkreśla zespół Simply Contact.

Simply Contact to profesjonalne wsparcie dla Twojej firmy, dostosowane do potrzeb Twoich, Twojego zespołu i charakteru prowadzonej przez Ciebie działalności. Postaw na outsourcing na najwyższym poziomie i sprawdź szeroką ofertę przygotowaną przez ekspertów i pasjonatów branży.