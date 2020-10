  Pasta&Pizza House. Wyśmienite dania z dostawą do domu

Makarony własnego wyrobu, wiele rodzajów tradycyjnej, włoskiej pizzy, a może hiszpańskie tapas na zimno albo na ciepło? To wszystko i jeszcze więcej czeka na Was w ofercie Pasta&Pizza House przy ul. Mostowej 10. Zobacz zdjęcia.

W samym sercu Starego Miasta, nieopodal placu katedralnego, ekipa Pasta&Pizza House przygotowuje dla Was przepyszne dania, które zadowolą gust każdego smakosza. Ich motto brzmi "My się tym bawimy", a zabawę i radość płynące z przygotowania potraw łączą z profesjonalizmem.

- Korzystamy z prawdziwych włoskich produktów, których nie znajdziemy w polskich sklepach. Tak jest nawet z różnymi rodzajami mąki, których używamy w przygotowaniu pizzy i makaronu: to między innymi ona nadaje naszym daniom świetny, niepowtarzalny smak – podkreślają z dumą restauratorzy. - Wszystkie potrawy, w tym sosy, przygotowujemy od podstaw sami, a składniki zamawiamy na bieżąco, aby były zawsze świeże i dobrej jakości.

Spaghetti bolognese, carbonara i putanesca, tagliatelle z krewetkami, a może szpinakowo-serowy casarecce? Te i inne dania, także bezglutenowe, znajdziemy w ofercie makaronów Pasta&Pizza House.

Na miłośników pizzy czeka z kolei 20 propozycji, w tym klasyczne capriciosa, salami czy caprese. Dla lubiących ostrzejsze doznania smakowe gratką będzie z pewnością pizza z pikantną wołowiną. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by pizzę od podstaw skomponować po swojemu!

Fot. Anna Dembińska

W menu Pasta&Pizza House nie zabrakło też miejsca dla innych dań na ciepło, a także sałatek czy zup i deserów dnia. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Obecna sytuacja w kraju nie pozwala, by tymi wszystkimi pysznościami cieszyć się na miejscu, w Pasta&Pizza House. Na szczęście są one dostępne na wynos. Wystarczy zadzwonić pod numer 55 242 94 24, złożyć zamówienie i czekać na dostawę. Co ważne, dowóz na terenie Elbląga jest gratis!

Nie znaczy to oczywiście, że ekipa Pasta&Pizza House nie czeka na gości, których z radością podejmie na miejscu, gdy tylko będzie to możliwe. Dwie sale, na które składa się „Dom Makaronu i Pizzy”, cechuje kameralna atmosfera i przyjemny dla oka wystrój. Miejsce sprzyja spotkaniom i rozmowom, jest idealnym wyborem na romantyczny wieczór, spotkanie ze znajomymi czy rodzinny wypad. Rodzice z pewnością docenią obecność kącika dla dzieci i przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych pozycje w menu.

- Nie możemy się doczekać, aż nasi goście będą mogli znów spędzić dobrze i smacznie czas w Pasta&Pizza House – mówią restauratorzy. - To miejsce, do którego warto przyjść z bliskimi, bo tu każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas posiłku można delektować się u nas także wybornymi, włoskimi i hiszpańskimi winami albo włoskim piwem, które również znajduje się w naszej ofercie – dodają.

- Zapraszamy do nas serdecznie, kiedy tylko będzie to już możliwe, a teraz każdą potrawę zapakujemy dla Was na wynos i zawieziemy do domu – mówi Arkadiusz Bajor, właściciel Pasta&Pizza House. Nasze motto to "My się tym bawimy", pobawcie się więc z nami i spróbujcie kuchni pełnej pasji – dodaje. - Już teraz zapraszamy do spotkania z nami za pośrednictwem naszej strony na Facebooku, na której można znaleźć całe nasze menu.

Pasta&Pizza House

Elbląg, ul. Mostowa 10

zamówienia: 55 242 94 22

– artykuł promocyjny --