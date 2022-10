 Peeling twarzy – jak go bezpiecznie wykonać i jakich błędów nie popełnić

Peelingi twarzy, nie tylko te mechaniczne, stale zyskują na popularności. Dzięki regularnemu złuszczaniu skóry możemy uzyskać gładką cerę bez zanieczyszczeń czy nierówności. Musimy jednak pamiętać, że nawet najmniej inwazyjne, delikatne kosmetyki mogą naruszyć strukturę skóry lub jej barierę hydrolipidową – taki ochronny płaszcz, który zbudowany jest z lipidów cząsteczek wody i zabezpiecza nas przed utratą wody w skórze. Jak wykonać peeling, aby był bezpieczny? Z jaką częstotliwością stosować peelingi i które będą dla nas odpowiednie? Zobacz o czym musisz pamiętać!

Korzyści ze złuszczania skóry twarzy

Czemu warto wykonywać zabiegi złuszczania skóry twarzy i włączyć je do codziennej rutyny pielęgnacyjnej? Korzyści jest wiele:

peelingi mechaniczne, kwasowe czy enzymatyczne powodują blednięcie lub całkowity zanik przebarwień potrądzikowych i posłonecznych

po wykonaniu peelingu nasza skóra jest wygładzona – wygląda promiennie i świeżo, a nierówności znikają

peelingi pobudzają skórę twarzy do regeneracji i przebudowy, a także nadają jej jędrności i mogą spowolnić pojawienie się oznak starzenia

dzięki wykonanemu peelingowi nasza skóra jest przygotowana do dalszej pielęgnacji i może znacznie lepiej ją przyjąć

Jaki peeling do twarzy wybrać?

Oferta peelingów w drogeriach i aptekach jest naprawdę pokaźna. To już nie tylko peelingi mechaniczne, ale nawet kwasowe. Który będzie najlepszy do konkretnej cery?

Najpopularniejszy wśród peelingów – mechaniczny – ma zwykle żelową lub kremową konsystencję i zatopione w środku drobinki ścierające. To one odpowiedzialne są za usunięcie martwego naskórka. Łagodne peelingi mechaniczne zawierają kuleczki jojoba lub pestki małych owoców, takich jak maliny czy truskawki. Mocniejsze peelingi wykorzystują zmielone łupiny orzechów włoskich, sól lub cukier. Peeling mechaniczny jest odpowiedni do cery tłustej, niereaktywnej lub normalnej.

Peeling kwasowy to najbardziej zaawansowany kosmetyk do wykonania złuszczania skóry. Musimy pamiętać, że tak zaawansowany zabieg powinniśmy omówić z dermatologiem lub kosmetologiem, zanim przeprowadzimy go sami w domowych warunkach. Tylko specjalista może prawidłowo ocenić czy nasza skóra jest już gotowa. W zależności od substancji, peelingi kwasowe mają różne działania – mogą regulować sebum, rozjaśniać przebarwienia, działać przeciwtrądzikowo, a nawet przeciwzmarszczkowo. Nieodpowiedni nałożenie może skutkować mocnym podrażnieniem skóry, więc przy tego rodzaju peelingu musimy szczególnie uważać.

Peeling enzymatyczny to idealny wybór dla cery suchej, wrażliwej czy odwodnionej. Enzymy w nim zawarte mają za zadanie usunąć martwy naskórek. To zwykle enzymy owocowe – z ananasa czy papai. Zabieg trwa do kilkunastu minut, podczas których kosmetyk pozostawia się na skórze, a następnie zmywa razem ze złuszczonym naskórkiem.

Jak wykonywać peelingi do twarzy i jak często to robić?

Jak w domowych warunkach wykonywać peelingi twarzy, aby były bezpieczne i pozostawiły skórę wygładzoną i czystą?

Przede wszystkim należy najpierw skonsultować rutynę pielęgnacyjną z dermatologiem lub wykwalifikowanym kosmetologiem. To ważne, jeżeli borykamy się z problemami skórnymi, trądzikiem czy atopowym zapaleniem skóry. Przy wykonywaniu peelingów enzymatycznych i kwasowych niezbędne jest pilnowanie czasu podczas aplikacji. Zawsze czytamy zalecenia producenta. Zbyt długi czas aplikacji może wywołać poważne podrażnienia. Peelingi należy wykonywać nie częściej niż raz w tygodniu. Zbyt częste aplikowanie może zaburzyć naturalny cykl procesów odbudowy. Podczas wykonywania peelingu mechanicznego stosujemy posuwiste ruchy rąk, a nie intensywny masaż. Gdy stosujemy peelingi w naszej rutynie pielęgnacyjnej, to zawsze zabezpieczamy skórę kremem z wysokim filtrem UV. Unikniemy wtedy przebarwień wywoływanych słońcem. Nie stosujemy nigdy peelingów na podrażnioną skórę oraz na skórę z aktywnymi ranami lub poważnymi zmianami trądzikowymi.

